Wall Street uneinheitlich -- SMI schliesst im Minus -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot

An den US-Märkten herrschte Zurückhaltung. Am heimischen Markt wurden derweil Verluste verbucht. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. An den asiatischen Aktienmärkten waren am Dienstag vor allem Minuszeichen zu sehen.

SCHWEIZ

Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag vorsichtig.

Der Leitindex SMI ging bereits tiefer in den Handel und baute seine Verluste weiter aus. Der SMI schloss dann 0,93 Prozent tiefer bei 9'887,49 Einheiten.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI schlossen 0,84 Prozent leichter bei 1'526,98 Zählern bzw. 0,74 Prozent schwächer bei 12'343,96 Punkten.

Es gab nach wie vor einen klaren Überhang schlechter Nachrichten, auf welche die Märkte sensibler reagierten als zuletzt, hiess es am Markt. Die Investoren in Europa fürchten sich konkret vor einem zweiten Lockdown. Im Sommer noch undenkbar, werde dies nun zum wahrscheinlichen Szenario. Abgesehen davon richtete sich das Augenmerk der Investoren nach der Zahlenvorlage auf das Schwergewicht Novartis.

Die COVID-Ängste seien omnipräsent, meinten Händler. Deshalb würden viele Marktteilnehmer nach dem montäglichen Kursrutsch an diversen Handelsplätzen Gewinne mitnehmen oder zumindest an der Seitenlinie verharren. Sollte diese Entwicklung noch länger anhalten, sei auch ein eigentlicher Ausverkauf im Bereich des Möglichen, sagt ein skeptischer Händler. "So oder so wird sich Stimmung wohl erst grundlegend ändern, wenn ein Impf- oder Wirkstoff gegen das Virus auf den Markt kommt", fügte er an.

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag leichter.

Der DAX ging fester in den Dienstagshandel, die kurzzeitige Erholungstendenz konnte er jedoch nicht halten - den Handel verliess der deutsche Leitindex letztendlich 0,93 Prozent im Minus bei 12'063,57 Punkten.

Nach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Anfang Juli schien sich der DAX am Dienstag im frühen Handel zunächst etwas zu fangen. Vor allem der Kurseinbruch des Index-Schwergewichts SAP nach einem enttäuschenden Ausblick des Softwarekonzerns hatte den DAX tags zuvor stark belastet.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies auf Schnäppchenjäger, die zum Start noch die Kurse gestützt haben könnten. Doch es gebe momentan einen klaren Überhang schlechter Nachrichten, auf die die Anleger stärker reagierten als noch zuletzt. US-Wahl, Brexit und die Corona-Pandemie seien "ein extrem giftiger Unsicherheits-Cocktail" und das erhoffte US-Konjunkturpaket rücke in immer weitere Ferne.

Angesichts der aktuellen Corona-Lage, die immer mehr ausser Kontrolle zu geraten scheint, verwies zudem die Helaba auf die für diesen Mittwoch anstehenden Beratungen zwischen Bund und Ländern mit dem möglichen Ergebnis eines "Lockdown light" in Deutschland. Vor allem der Dienstleistungssektor sei daher in Alarmbereitschaft und die konjunkturelle Erholung gefährdet.

WALL STREET

Die Wall Street startete am Dienstag einen Stabilisierungsversuch - mit mässigem Erfolg.

Der Dow Jones tendierte zum Handelsstart 0,12 Prozent leichter bei 27'651,18 Punkten und gab dann weiter nach. Er beendete den Handel mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 27'463,19 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich zur Börseneröffnung 0,44 Prozent höher bei 11'409,34 Zählern und folgte dieser Tendenz auch im Anschluss. Er ging letztlich 0,64 Prozent fester bei 11'431,35 Stellen in den Feierabend.

Am Vortag war der New Yorker Leitindex wegen der hochkochenden Corona-Sorgen um mehr als zwei Prozent abgerutscht und deutlich unter 28'000 Punkten auf ein Tief seit fast einem Monat gefallen. "Eine Woche vor den US-Präsidentschaftswahlen kehrt an den Märkten wieder etwas mehr Ruhe ein", sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Broker ActivTraders. Auch in Europa konnten sich die tiefrot in die Woche gestarteten Börsen am Dienstag etwas stabilisieren, auch wenn sich die Pandemie-Lage immer weiter verschärft.

Evangelista rechnet nun damit, dass die Volatilität an den Börsen nachlässt, bis sich für die künftige Besetzung im Weissen Haus ein Ergebnis abzeichnet. Er misst den Wahlen in diesem Jahr im Angesicht der Pandemie, des China-Konfliktes und zunehmender Polarisierung ein noch grösseres Gewicht bei als gewohnt. Auswirkungen dürften in mehreren marktsensiblen Bereichen spürbar werden, darunter dem Streit über ein neues Konjunkturpaket.

ASIEN

Die Anleger an den asiatischen Börsen hielten sich am Dienstag eher zurück.

Der japanische Leitindex Nikkei verbuchte letztlich Abschläge von 0,04 Prozent auf 23'45,80 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite 0,10 Prozent fester bei 3'254,32 Einheiten. In Hongkong sank der Hang Seng derweil um 0,53 Prozent auf 24'787,19 Einheiten.

Die Gemengelage weiter stark steigender Coronavirus-Infektionszahlen und deswegen weiterer drohender Abriegelungen dominierte weiter das Geschehen und liess die Anleger vorsichtig agieren. Hinzu kam die Unsicherheit mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche.

In China sprachen Marktteilnehmer davon, dass nach den jüngsten Einbussen zunächst das Tief erreicht sein könnte. Unterstützung dürfte laut Pacific Securities von der fortgesetzten Erholung des Binnenkonsums kommen, wie auch mutmasslich besseren Beziehungen zwischen den USA und China nach der Wahl in den USA. Daneben setzen Marktteilnehmer auf Impulse vom neuen Fünfjahresplan der Regierung, der aktuell von der Führungsspitze des Landes ausgearbeitet wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires