Stabilisierungsversuch: SMI verteidigt Gewinnzone -- DAX im Plus -- Wall Street startet höher -- Asiens Anleger zunehmend zuversichtlicher - Gewinne in Fernost

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wagt am Dienstag einen Stabilisierungsversuch.

SMI zum Auftakt 0,46 Prozent auf 10'120,56 Punkte und bleibt im Verlauf auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes zeigen sich ebenfalls höher. Der SPI startete 0,40 Prozent höher bei 12'996,13 Punkten, während es für den SLI 0,57 Prozent auf 1'526,46 Punkte nach oben ging. Beide Kleinwerteindizes bleiben im Verlauf im Plus.

Am Schweizer Aktienmarkt klaffen Schein und Wirklichkeit am Dienstag klar auseinander. Denn während der Markt im Zuge einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Ausverkauf zulegt, bleibe die Stimmung am Tiefpunkt, ist von zahlreichen Händlern zu hören. "Heute heisst es auf dem Handelsparkett erst einmal durchatmen und Wunden lecken", sagt ein Händler. Wie lange die aktuelle Stabilisierung anhalte, bleibe abzuwarten.

Die Märkte seien weiterhin volatil und es sei trotz der aktuellen Bewegung nicht auszuschliessen, dass der Ausverkauf kurz- bis mittelfristig noch tiefer gehen könnte. Im weiteren Handelsverlauf dürften sich die Marktteilnehmer auf die makroökonomischen Entwicklungen konzentrieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich trotz Schwankungen in der Gewinnzone.

Der DAX legte zu Handelsbeginn 0,85 Prozent auf 12'332,85 Punkte zu. Anschliessend rutschte der Börsenindex sogar auf rotes Terrain ab, zuletzt notiert er aber wieder deutlicher im Plus.

Der Markt krankt aktuell am mangelnden Kaufwillen der Anleger. Die Marktteilnehmer seien "hochgradig nervös", umreisst Börsenbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die Stimmung. Im Spannungsfeld aus steigenden Zinsen, hoher Inflation und Konjunktursorgen wagen viele nicht, ein grösseres Wagnis einzugehen. "Es sind weiterhin wenige, die sich trauen, im aktuellen Marktumfeld voll von wirtschaftlichen und politischen Risiken zu kaufen", so Altmann.

Wird 12'000er-Marke zum Fixpunkt für den DAX?

Generell wird deshalb befürchtet, dass die 12'000er-Marke für den DAX zum nächsten Fixpunkt werden könnte. Am Vortag hatte der Leitindex aber sein tiefstes Niveau vom Freitag gehalten, erwähnten einige Marktbeobachter leicht positiv. Dem Zweijahrestief von knapp 12'181 Punkten hatte er sich bis auf wenige Punkte genähert, sich dann aber stabilisiert. Damit könnte in diesem Bereich eine neue Unterstützungslinie entstehen.

Derweil richten sich am neuen Handelstag auf Konjunkturseite die Blicke auf Daten vorrangig aus den USA.

WALL STREET Nach der kräftigen Talfahrt an den US-Börsen kommt es am Dienstag zunächst zu einer Erholungsbewegung.

Der Dow Jones geht 0,54 Prozent höher bei 29'419,88 Punkten in den Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigt sich zu Beginn der Sitzung ebenfalls in Grün, er eröffnet sogar mit einem Plus von 1,41 Prozent bei 10'955,29 Zählern.

Die Sorge vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession im Gefolge der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation sitzt bei den Anlegern tief. Auch die jüngsten Aussagen von US-Notenbankern stützten die Erwartung weiterer deutlicher Zinserhöhungen. So liess die neue Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, keine Zweifel am Zinskurs aufkommen. Sie wolle die US-Inflation auch dann auf 2 Prozent senken, wenn dies die Konjunktur belasten würde, so Collins.

Das Risiko einer Rezession im nächsten Jahr "ist jetzt auf über 50 Prozent gestiegen", so Chefvolkswirt Douglas Porter von BMO Capital Markets. "Diese aggressivere Serie von Zinserhöhungen wird die US-Wirtschaft noch stärker belasten". Die US-Notenbank hatte den Leitzins in der Vorwoche zum dritten Mal um 75 Basispunkte erhöht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schafften es am zweiten Handelstag der Woche schlussendlich doch noch auf grünes Terrain.

Nach den deutlichen Vortagesverlusten drehte der Nikkei in Japan im Handelsverlauf ins Plus und schloss 0,46 Prozent höher bei 26'552,52 Punkten.

Gewinne wurden unterdessen auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite 1,37 Prozent höher bei 3'093,14 Zählern aus dem Handel ging. Die Stimmung besserte sich ebenfalls in Hongkong, dort gewann der Hang Seng schlussendlich 0,09 Prozent auf 17'870,86 Punkte.

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag zumeist stabilisiert. Angesichts der weiterhin bestehenden Risiken hielten sich die Aufschläge allerdings in Grenzen.

Die asiatischen Börsen profitierten von den US-Futures. Nach den deutlichen Verlusten der Wall Street am Dienstag legten diese zuletzt wieder zu. Dies schürte die Hoffnung auf eine Gegenbewegung in den USA. "Wenn sich die US-Konjunkturdaten heute in etwa stabil zeigen, dann sollten die inzwischen erreichten Juni-Tiefstände dem S&P 500-Index zunächst Unterstützung gewähren", hiess es von der Bayern LB. Die Lage bleibe allerdings charttechnisch riskant.

Etwas in Zaum hielt die Lage am Anleihemarkt. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Entwicklung der zwanzigjährigen Staatsanleihen. Deren Rendite zeuge von dem weltweiten Druck steigender Renditen, der sich auch in Japan auswirke. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires