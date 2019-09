SMI im Plus -- DAX höher -- Asiens Börsen schwächer

A A Drucken

Der heimische knüpft am Freitag an seine Erholung vom Vortag an. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich in grün. Die Aktienmärkte in Fernost weisen vor dem Wochenende rote Vorzeichen aus.

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com