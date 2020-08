SMI und DAX in Rot -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Minus

Die heimischen Märkte präsentieren sich am Donnerstag leichter. Der deutsche Leitindex verbucht Abschläge. Die Indexkurse der wichtigsten Börsen in Asien wiesen am Donnerstag vorwiegend Verluste aus.

SCHWEIZ

Die heimischen Aktienmärkte bewegen sich am Donnerstag abwärts.

Der Leitindex SMI ging 0,10 Prozent leichter bei 10'301,87 Stellen in den Handelstag und verbucht auch anschliessend Verluste.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI starteten mit 0,05 Prozent bei 1'575.11 Punkten bzw. 0,01 Prozent bei 12'855,23 Zählern leicht im Plus. Im weiteren Verlauf bewegen sie sich aber ebenfalls auf rotem Terrain.

Die Vorgaben aus den USA sind einmal mehr positiv, wobei es nach wie vor die Techaktien sind, die den Ton angeben. Die Aktienmärkte zeigen sich damit wenig beeindruckt von militärischen Scharmützeln im südchinesischen Meer, welche einer neuen Eskalation in den ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China gleichkommen.

Die Hoffnungen der Investoren ruhen einmal mehr auf den Notenbanken, denn am heutigen Donnerstag beginnt das hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird. Von einer Mehrheit der Beobachter wird erwartet, dass das Fed künftig nicht mehr eine konkrete Inflationsrate anstreben wird, sondern einen Durchschnittswert, was im Endeffekt eine noch längere Phase extrem niedriger US-Zinsen bedeuten würde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag leichter.

Der DAX wies zum Ertönen der Startglocke leichte Gewinne von 0,12 Prozent bei 13'206,58 Stellen aus. Im weiteren Verlauf fällt er aber unter die Nulllinie.

Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets sprach von einer "Euphoriephase", die die Aktienmärkte anfällig für eine Korrektur mache. "Und sollten die Technologiewerte in eine Korrektur übergehen, droht eine mögliche Sippenhaft für den breiten Markt".

An diesem Donnerstag beginnt das jährliche Treffen der weltweit wichtigsten Zentralbanker, das wegen der Corona-Pandemie erstmals online stattfindet. Beobachter erwarten, dass die US-Notenbank Fed künftig keine konkrete Inflationsrate mehr anstrebt, sondern einen Durchschnittswert. Dies könnte eine noch längere Phase extrem niedriger US-Zinsen nach sich ziehen. Die US-Zinsen sind ein zentraler Einflussfaktor für das Geschehen an den globalen Finanzmärkten.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street griffen am Mittwoch unterschiedlich stark zu.

Der Dow Jones eröffnete marginale 0,03 Prozent höher bei 28'257,88 Einheiten und bewegte sich - nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone - lange um seine Nulllinie. Letztendlich konnte er jedoch um 0,3 Prozent höher bei 28'331,92 Punkten in den Feierabend gehen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zum Ertönen der Startglocke 0,46 Prozent höher auf 11'516,62 Punkte und kletterte anschliessend weiter. Zum Handelsschluss standen bei ihm 11'665,05 Einheiten und ein Plus von 1,73 Prozent auf der Kurstafel. Im Handelsverlauf markierten die Techwerte ausserdem ein neues Allzeithoch bei 11'672,05 Punkten.

Die jüngste Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in den USA, der Präsidentschaftswahlkampf, das anstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole und die Hurrikansaison liessen Anleger innehalten. Dazu kam, dass viele Marktteilnehmer noch im Urlaub sind. Auf der anderen Seite stützte aber die Flut des billigen Geldes den Aktienmarkt, hiess es aus dem Handel.

An Konjunkturdaten wurden am Mitwoch vor der Startglocke die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter aus dem Juli veröffentlicht. Sie stiegen überraschend stark um 11,2 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs von 5,0 Prozent zum Vormonat gerechnet. Im Juni war nach revidierten Angaben ein Plus von 7,6 Prozent verzeichnet worden. Genauere Aussagen über den allgemeinen Zustand der US-Wirtschaft erhoffen sich die Investoren jedoch von der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Donnerstag in Jackson Hole. Es wird erwartet, dass Powell eine Kursänderung im Umgang der Federal Reserve mit der Inflation signalisiert.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag vorwiegend im Minus.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 0,35 Prozent auf 23'208,86 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite derweil 0,61 Prozent auf 3'350,11 Zähler.

In Hongkong verbuchte der Hang Seng zeitgleich Abschläge von 0,83 Prozent auf 25'281,15 Punkte.

Teilnehmer sprachen von erhöhter Zurückhaltung vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim geldpolitische Symposium von Jackson Hole. Möglicherweise leitet die Fed dort einen historischen Schwenk hinsichtlich der Art und Weise ein, wie sie über die Verfolgung von Inflationszielen denkt. "Die gesamte Strategiedebatte läuft offenkundig darauf hinaus, die Leitzinsen auf absehbare Zeit bei null zu halten", so Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

Die guten Vorlagen der Wall Street sorgten für keinen positiven Impuls. Vielmehr belastete eine Verschärfung der Beziehung zwischen den USA und China. Im Konflikt um die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer haben die USA am Mittwoch Sanktionen verhängt. Das US-Handelsministerium setzte unter anderem 24 chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste, darunter mehrere Tochterfirmen des Baukonzerns China Communications Construction Company (CCCC). Dies belaste die ohnehin angeschlagenen Beziehungen zwischen Washington und Peking weiter und könnte die Chancen auf eine Einigung im Handelsstreit zusätzlich schmälern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires