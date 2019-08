SMI um Vortagesschluss -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen vorwiegend erholt

Der heimische Markt zeigt sich am Dienstag unentschlossen. Der deutsche Leitindex DAX notiert etwas leichter. Die jüngsten Entspannungssignale im US-chinesischen Handelszwist sorgen an den Märkten in Fernost für eine Erholung.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse weist am Dienstag keine klare Richtung aus.

Der Leitindex SMI eröffnete den Handel mit minus 0,09 Prozent bei 9'707,10 Punkten wenig bewegt. Nach anfänglichen Abschlägen notiert er aktuell um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren ebenfalls kaum verändert. Der SLI startete mit einem minimalen Minus von 0,17 Prozent bei 1'471,68 Zählern, während der SPI den Handel mit einem marginalen Abschlag von 0,04 Prozent bei 11'824,56 Einheiten begann.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas tieferen Notierungen in den Handel gegangen. Er kann damit nicht an die positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost anknüpfen. Dort wurden die zuletzt wieder versöhnlicheren Töne Donald Trumps in Richtung China als Versuche einer Deeskalation des Handelskonflikts gewertet.

Die Erfahrungen würden aber zeigen, dass politische Börsen kurze Beine haben, sagten Marktbeobachter mit Blick auf die ausbleibende Erholung in der Schweiz. Vielmehr richteten sich die Blicke nach Italien, wo die Suche nach einer neuen Regierung in die entscheidende Phase geht.

Unternehmensseitig stehen Baumgartner und Castle Alternative, Allreal, Flughafen Zürich und Tamedia im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

Der DAX startete mit einem Abschlag von 0,17 Prozent bei 11'638,51 Punkten in den Tag und verbleibt weiterhin leicht im Minus.

Nach dem robusten Wochenstart mangelt es dem DAX am Dienstag zunächst an weiteren Impulsen. Anleger stehen aktuell vor einer Gemengelage politischer und konjunkturpolitischer Themen wie dem Handelskrieg zwischen den USA und China, der Regierungskrise in Italien und dem Brexit, die je nach Eskalationsstufe die Schwankungen im DAX beeinflussen.

Den Schock durch die jüngste Eskalation im Handelskrieg haben die Anleger recht gut weggesteckt. Dabei half, dass die USA und China nach dem unfreundlichen Tenor vom Freitag tags zuvor bereits wieder Gesprächsbereitschaft signalisierten. Die Wall Street holte daraufhin zumindest einen Teil ihrer deutlichen Kursverluste wieder auf und auch Asiens Börsen legten am Dienstagmorgen zu.

WALL STREET

Am Montag startete die Wall Street mit Gewinnen in die neue Woche.

Der Dow Jones eröffnete den Handel mit einem Zuschlag und legte auch anschliessend um letztlich 1,06 Prozent auf 25'901,74 Indexzähler zu. Auch das Techbarometer NASDAQ Composite konnte zum Erklingen der Startglocke zugewinnen und das Plus auf 1,32 Prozent und damit 7'853,74 Punkte ausweiten.

Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA bescherten der Wall Street zum Wochenstart solide Gewinne. Neue US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juli deutlich stärker gestiegen als Analysten erwartet hatten.

Die USA und China werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump "sehr bald" neue Verhandlungen in ihrem Handelsstreit aufnehmen. Die chinesische Seite sei sehr an einem Abkommen interessiert, sagte Trump am Montag am Rande des G7-Gipfels der grossen Industrienationen im französischen Biarritz vor Journalisten. "Es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass sie wirklich eine Vereinbarung schliessen wollen. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich glaube, wir werden eine Vereinbarung schliessen", sagte Trump.

Am Freitag war der Konflikt eskaliert, nachdem Trump die Strafzölle der USA auf Waren aus China noch einmal erhöht hatte. Zuvor hatte die Regierung in Peking neue Strafzölle angekündigt, die den jüngst von Washington verhängten Importgebühren entsprachen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte können am Dienstag mehrheitlich zulegen.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei einen Zuschlag von 0,96 Prozent auf 20'456,08 Punkte. (9.10 Uhr MESZ)

In China gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,6 Prozent auf 2'909,33 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verbucht unterdessen einen leichten Abschlag von 0,19 Prozent auf 25'630,29 Einheiten.

Die Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit ist zurück und prompt steigen die Kurse an den ostasiatischen Börsen am Dienstag wieder. Sie folgen damit der Erholungsvorgabe der US-Börsen. Zur Stimmungsaufhellung in Schanghai trägt bei, dass die Notenbank des Landes dem Bankensystem im Rahmen eines siebentägigen Refinanzierungsgeschäfts netto umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Dollar an frischer Liquidität zur Verfügung gestellt hat.

Für wieder mehr Zuversicht im Handelsstreit hat US-Präsident Donald Trump gesorgt. Demnach ist er bereit, die Gespräche mit China wieder aufzunehmen und ausserdem sprach er von zwei "sehr guten Anrufen" und davon, dass China einen Deal wolle und dass es dazu auch kommen werde, wenn es den USA möglich sei. Die Anrufe wurden von chinesischer Seite zwar dementiert, von dort hiess es aber, dass man weiter in Kontakt mit der US-Seite sei.

