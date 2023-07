Nach Fed-Leitzinsentscheid: SMI und DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kann am Donnerstag zunächst leicht steigen.

Der SMI legte zur Eröffnung um 0,35 Prozent auf 11'222,60 Punkte zu und zieht nun weiter an.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich stark. Der SPI war bei 14'819,69 Zählern um 0,43 Prozent höher in den Tag gestartet, während der SLI anfangs um 0,41 Prozent auf 1'776,01 Einheiten zugelegt hatte.

Händler verweisen auf die guten Vorgaben der US- und asiatischen Börsen. Diese hatten die Zinserhöhung der US-Notenbank vom Vorabend gut weggesteckt. Das Fed hatte den Leitzins wie erwartet um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Zudem lässt die Notenbank aber die Tür für weitere Straffungen offen. Nun dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) in den Fokus rücken, heisst es weiter. Diese dürfte am frühen Nachmittag die Leitzinsen ebenfalls um 25 Basispunkte anheben.

Bis dahin werden sich die Anleger mit den zahlreichen Unternehmensergebnissen beschäftigen. Darunter sind unter anderem die vier Blue-Chip-Unternehmen Holcim, Nestlé, Roche und VAT. Dabei könnte eine stärkere Kursbewegung bei den schwergewichtigen Nestlé und Roche auch den Gesamtmarkt merklich beeinflussen. Zudem werden nach der EZB noch verschiedene US-Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Markt ebenfalls beeinflussen können. Darunter sind unter anderem das US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal und der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse zeigt sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX eröffnete um 0,19 Prozent höher bei 16'162,16 Punkten und bleibt auch weiterhin fest.

Der US-Leitindex Dow Jones hatte den Zinsschritt der US-Notenbank Fed im späten Handel am Mittwoch gut weggesteckt und moderat zugelegt. Dieser Vorgabe schliessen sich die europäischen Börsen nun an.

Die Fed hob im Kampf gegen die Inflation den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an, was die Märkte bereits eingepreist hatten. Damit liegt der Zins nun in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Weitere Massnahmen wurden nicht ausgeschlossen, sodass laut den Experten der Landesbank Helaba nun entscheidend ist, wie sich Inflation und Wirtschaft entwickeln. Daher dürfte ihnen zufolge ein Fokus auf die heute anstehenden vorläufigen US-Wachstumsdaten für das zweite Quartal liegen und auch auf den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in der weltgrössten Volkswirtschaft.

"Im Mittelpunkt des Interesses steht heute aber zweifelsohne die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), wobei es ebenfalls zu einer Erhöhung um 25 Basispunkte kommen dürfte", schreiben die Volkswirte der Helaba weiter. Ähnlich wie bei der Fed bleibe jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht sei, oder ob es weitere Erhöhungen geben werde. "Die EZB wird sich vermutlich alle Optionen offenhalten, um notfalls nochmals an der Zinsschraube drehen zu können", lautet ihr Fazit.

Bevor jedoch die EZB ihren Zinsschritt bekannt geben wird, ziehen zunächst zahlreiche Berichtsunternehmen die Aufmerksamkeit auf sich.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 35'522,23 Punkten. Dagegen musste der technologielastige NASDAQ Composite zeitweise deutlicher abgeben, am Ende ging es noch um 0,12 Prozent auf 14'127,28 Zähler abwärts.

Am Abend hat die US-Notenbank Fed ihr Zinsentscheidung verkündet: Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Im Statement der Währungshüter gab es keine neuen Hinweise über künftige Zinsschritte. Der Leitzins stieg damit auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig.

Daneben gab es zahlreiche Impulse von der Berichtsfront, auch nachbörslich werden wieder einige Schwergewichte ihre Bilanzen präsentieren.

ASIEN

An den asiatischen Börsen bewegen sich die Kurse im Handelsverlauf in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 0,68 Prozent auf 32'891,16 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite letztlich um 0,20 Prozent auf 3'216,67 Einheiten, nachdem er anfangs noch zugelegt hatte. Der Hang Seng in Hongkong springt gegen 9:35 Uhr unserer Zeit um 1,51 Prozent nach oben auf 19'658 Stellen.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Vorabend wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Zinssenkungen wird es nach Aussage von Jerome Powell, Chairman der Federal Reserve, in diesem Jahr noch nicht geben, allerdings sieht die Fed auch nicht mehr die Gefahr einer Rezession der US-Wirtschaft. Die Aussicht auf eine "weiche Landung" wird an den Börsen mit Erleichterung aufgenommen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires