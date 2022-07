Tag der Fed-Entscheidung: Dow startet fester -- SMI-Anleger zurückhaltend -- DAX nach Zahlenflut im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert im Mittwochshandel wenig bewegt.

Der SMI ist mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 11'134,47 Punkten gestartet und pendelt im Verlauf mit kleinen Ausschlägen zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her.

Der NebenwerteindexSPI zog zum Auftakt 0,20 Prozent auf 14'388,07 Punkte an, für den SLI ging es zum Start 0,22 Prozent höher auf 1'699,97 Zählern. Auch hier schwingt das Pendel im Handelsverlauf zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.

Am Schweizer Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte mal einen Schritt vor, dann wieder einen zurück. Eine Handelsspanne von etwas mehr als 40 Punkten zeigt, wie vorsichtig die Börsianer vor dem US-Zinsentscheid am Abend agieren. "Die Anleger warten geduldig an der Seitenlinie, um von den geldpolitischen Entscheidungen am Abend nicht auf dem falschen Fuss erwischt zu werden", kommentiert ein Händler. Am Markt wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwartet.

Wichtiger dürften die Äusserungen der Notenbank zum zukünftigen Kurs ihrer Zinswende werden", so ein Kommentar. Das Fed unternehme zwar deutliche Schritte, um die Inflation zu bändigen, bisher allerdings nur mit mässigem Erfolg. Bevor sich am Abend die Währungshüter dann äussern, haben Investoren zunächst mit der Berichtssaison alle Hände voll zu tun. In den USA haben solide Berichte der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet der Marktstimmung etwas Schub gegeben und Hoffnungen geweckt, dass die Unternehmen mit strengeren monetären Bedingungen und einer langsameren Wirtschaft umgehen können. Hierzulande steht mit der CS erneut eine Bank im Rampenlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel höher.

Der DAX gewann zum Auftakt 0,43 Prozent auf 13'158,64 Punkte. Im Verlauf bleibt das Plus erhalten.

Die US-Notenbank dürfte am Abend ihre Zinswende fortsetzen. Nach einem kräftigen Schritt im Juni wird mit einer abermaligen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Selbst eine noch stärkere Anhebung um einen ganzen Punkt scheint möglich. Allerdings haben sich zuletzt gleich mehrere Zentralbanker, auch solche mit straffer geldpolitischer Haltung, dazu eher ablehnend geäussert. Achten werden die Marktteilnehmer vor allem auf Aussagen zur weiteren Geldpolitik. Die Frage sei, ob die Notenbanker weiterhin auf ein aggressives Vorgehen gegen die Inflation setzten oder den sich eintrübenden konjunkturellen Perspektiven Rechnung trügen, hiess es von der Helaba.

Quartalszahlen und Ausblicke von Unternehmen stiessen am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte auf unterschiedliches Echo.

WALL STREET

Dank überwiegend positiver Unternehmenszahlen reagiert die Wall Street am Mittwoch mit einer Gegenbewegung auf die Vortagesverluste.

So eröffnete der Dow Jones 0,33 Prozent höher bei 31'865,05 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zieht anfänglich an und gewinnt 1,67 Prozent auf 11'756,19 Zähler.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die Geldpolitik in den Vordergrund. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Niveau deutlich über drei Prozent erwartet.

Aus Unternehmenssicht steht die deutlich an Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison im Mittelpunkt.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost fanden am Mittwoch keine einheitliche Richtung.

In Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei leicht nach oben, er gewann zur Wochenmitte 0,22 Prozent auf 27'715,75 Punkte.

Etwas schwächer präsentierte sich unterdessen der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verzeichnete zum Handelsende ein marginales Minus von 0,05 Prozent auf 3'275,76 Indexpunkte. Der Hang Seng gab daneben deutlich nach, hier ging es 1,26 Prozent auf 20'643,45 Zähler ins Minus.

Anleger in Asien haben sich im Handel am Mittwoch mehrheitlich in Zurückhaltung geübt. Vor dem Zinsentscheid war die Risikoneigung gering, kommentierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Das gelte um so mehr angesichts der mässigen Vorgaben der Wall Street. Unsicher sei derzeit nicht nur das Ausmass des erwarteten Zinsschritts in den USA, sondern auch der Ausblick auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank.

Die Landesbank Baden-Württemberg rechnet mit einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Angesichts der für Juni erneut höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten sei aber auch eine noch stärkere Anhebung um einen ganzen Punkt denkbar. Ausschlaggebend für die Reaktion der Finanzmärkte dürfte zudem sein, welche Signale die Währungshüter für September geben werden.

Die chinesischen Börsen verzeichneten nach den Gewinnen am Vortag Verluste, besonders Techtitel gerieten unter Druck, nachdem diese bereits im US-Handel am Vortag Federn lassen mussten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires