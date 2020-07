SMI vorbörslich schwächer -- DAX vor Handelsstart im Plus -- Asiens Börsen vorwiegend schwächer

Die heimischen Märkte werden am Montag mit Abschlägen erwartet. Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich im Plus. Zum Wochenstart prägen vor allem rote Vorzeichen das Bild in Fernost.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zu Wochenbeginn vorbörslich schwächer.

Der Leitindex SMI notiert am Montag vor dem Ertönen der Startglocke mit negativem Vorzeichen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden schwächer erwartet.

Nach der Schwäche zum Wochenschluss dürft die Börsen leicht im Plus eröffnen. Leicht positiv wird gewertet, dass die jüngsten Daten zur Corona-Pandemie aus den USA eine leichte Besserung der Situation in den vom Virus schwer getroffenen Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Texas andeuten. Auf der anderen Seite wächst die Sorge in Europa vor einer zweiten Infektionswelle, wenn Urlauber zurückkehren. Die Vorgaben aus Asien sind nicht einheitlich. Positiv ist zu werten, dass die Gewinne in der chinesischen Industrie im Juni mit dem höchsten Tempo seit mehr als einem Jahr gestiegen sind. Gold markiert ein neues Allzeithoch bei 1'944 Dollar je Feinunze.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart etwas fester erwartet.

Der DAX kann sich am Montag im vorbörslichen Handel auf grünem Terrain bewegen.

Nach dem Rückschlag vom Freitag dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn zunächst stabil halten. Am Freitag war der deutsche Leitindex wegen zunehmender Spannungen zwischen den USA und China um zwei Prozent abgesackt. Anleger dürften allerdings unverändert Vorsicht walten lassen. Das zeigt auch ein Blick auf den Goldpreis, der als sicherer Hafen in schwierigen Finanzmarktphasen gilt und der in der Nacht zum Montag auf ein Rekordhoch von fast 1'945 US-Dollar stieg. Analysten hatten in der letzten Zeit vermehrt auf den Gold als Indikator für die Risikoneigung an den Märkten verwiesen.

WALL STREET

Der Dow Jones eröffnete bereits auf rotem Terrain und blieb im Minus. Er ging mit einem Abschlag von 0,68 Prozent bei 26.469,89 Zählern ins Wochenende. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte eine ähnliche - negative - Tendenz und beendete den Tag 0,94 Prozent schwächer bei 10'363,18 Punkten.

Die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und China und der innenpolitische Streit um die Verlängerung von Corona-Hilfen belasteten die US-Börsen auch am Freitag. Nachdem die USA kürzlich die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet hatten, verfügte China am Freitag die Schliessung des US-Konsulats in der südwestchinesischen Stadt Chengdu. US-Aussenminister Mike Pompeo rief das chinesische Volk am Donnerstag dazu auf, die regierende Kommunistische Partei zu verändern, verkniff sich allerdings einen Aufruf zum Austausch des Regimes. Und US-Präsident Donald Trump liess verlauten, dass ihm das Phase-I-Handelsabkommen mittlerweile nicht mehr so wichtig sei wie zum Zeitpunkt des Abschlusses im Januar.

In den USA ist derweil eine Einigung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket wieder etwas weiter in die Ferne gerückt. Die Republikaner im US-Senat haben wegen fortgesetzter Differenzen mit dem Weissen Haus zunächst darauf verzichtet, einen Gesetzentwurf für Unterstützungsmassnahmen im Volumen von weiteren 1 Billionen Dollar vorzulegen. Damit wird die Zeit für eine ebenfalls noch notwendige Einigung mit den Demokraten noch knapper. Ende Juli läuft ein Programm aus, das arbeitslosen US-Bürgern wöchentlich zusätzliche 600 Dollar an Unterstützung gewährt. Anfang August verabschieden sich die Abgeordneten zudem in die Sommerpause.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren zum Beginn der neuen Handelswoche leichter.

In Tokio gibt der Nikkei nach zwei freien Handenlstagen letzte Woche zwischenzeitlich 0,18 Prozent auf 22'710,11 Zähler nach. (7.01 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil etwas aufwärts: Der Shanghai Composite gewinnt am Montag 0,09 Prozent auf 3'199,67 Indexpunkte. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,09 Prozent auf 24'683,66 Einheiten. (7.01 Uhr MESZ)

Die Anleger an den Börsen Asiens halten sich am Montag zurück. Im Fokus stehen weiterhin die Spannungen zwischen den USA und China, die weltweit steigenden Corona-Fallzahlen. Zudem blicken die Investoren schon auf den Mittwoch. Dann steht die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Dass die Anleger jüngst insgesamt wieder etwas vorsichtiger wurden, zeigt auf der Goldpreise, der auf ein Rekordhoch zulegte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires