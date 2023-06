Zwischen Konjunktursorgen und Hoffnungen auf einen Zinsstopp: SMI tiefer erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor Handelsstart leicht schwächer.

Der SMI dürfte am Diesntag in Rot in den Handel starten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen vorbörslich dem Leitindex.

Keine klaren Vorstellungen haben Händler am Dienstag über die aktuelle Marktrichtung. Die Indizes würden zwar daran arbeiten, ihre mehr als einwöchigen Abwärtstrends seitwärts zu verlassen, echte Überzeugung oder Dynamik stehe aber nicht dahinter. "Die Märkte sind weiter hin- und hergerissen zwischen Konjunktursorgen und Hoffnung auf ein Zinsstopp", kommentierte ein Händler. Klare Indikationen über die Auswirkung auf die Unternehmensgewinne dürften aber erst mit der anstehenden Berichtssaison erkennbar werden.

Aktuell schienen wieder Sorgen über Inflation und Zinserhöhungen die Oberhand zu gewinnen, wie das Kursminus der US-Technologieaktien vom Vorabend zeige. Dazu sind in Japan die Verbraucherpreise wieder gestiegen.

DEUTSCHLAND

Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der DAX vor der anstehenden Berichtssaison zunächst auf tieferem Niveau einzupendeln.

Nachdem der DAX wird vorbörslich etwas höher taxiert.

Damit bleibt der Markt stabil, auch wenn sich die Korrektur an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende noch fortgesetzt hat. Der marktbreite Index S&P 500 litt vor allem unter der Schwäche der Technologie-Werte. Bis Mitte des Monats war ihr Auswahlindex NASDAQ 100 dem Gesamtmarkt aber auch auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren zögerten aber inzwischen, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen rechneten, hiess es bei derCommerzbank.

WALL STREET

ADie US-Börsen starteten mit Abschlägen in die neue Handelswoche.

Der Dow Jones Index eröffnete marginal tiefer und blieb dann im Bereich des Einstiegskurses. Zeitweise setzte sich eine positive Tendenz durch, bevor er dann minimale 0,03 Prozent schwächer bei 33'716,10 Punkten aus dem Handel ging.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete in Rot. Nach einem Ausflug auf grünes Terrain notierte der Tech-Index mit -1,16 Prozent letztlich deutlich tiefer bei 13'335,78 Punkten.

Nach der insgesamt eher schwachen Vorwoche zeigten sich die US-Börsen auch am Montag insgesamt wenig verändert. Neueste Konjunkturdaten sorgten sowohl in den USA als auch in Deutschland zuletzt für Ernüchterung, weshalb eine wachsende Zahl an Investoren die Gewinne der letzten Wochen realisierten.

Des Weiteren bremste die Aussicht auf weiter steigende Zinserhöhungen die Kauflaune der US-Anleger. Im Fokus des Marktes stand das in dieser Woche stattfindende jährliche Notenbanker-Forum in der westportugiesischen Kleinstadt Sintra. Investoren erhoffen sich von der Veranstaltung neue Erkenntnisse über die nächsten geldpolitischen Massnahmen.

Unternehmensseitig standen Lucid, die ihren zweistelligen Gewinn wieder eindampften, sowie Tesla und IBM im Fokus.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 0,53 Prozent auf 32'525,35 Zähler.

Währenddessen geht es in China bergauf: Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil 1,09 Prozent auf 3'185,00 Einheiten zu. In Hongkong gewinnt der Hang Seng indes 1,65 Prozent auf 19'104,06 Indexpunkte (7.55 Uhr MESZ).

Während sich insbesondere Tokio der schwächeren Tendenz der US-Börsen anschliesst, geht es an den chinesischen Börsen nach oben mit den Indizes.

Marktteilnehmer in Tokio führen als Belastungsfaktor weiter Konjunktursorgen an, die von den jüngsten falkenhaften Auftritten der Notenbanken noch befeuert worden seien.

An den chinesischen Börsen ist dagegen von Erholung die Rede, nachdem die Auftritte der Notenbanken zuletzt für verstärkte Risikoscheu bei Aktien gesorgt hätten. Die Analysten der China Merchants Bank sind für Chinas A-Aktien trotz der Störfeuer von aussen weiter zuversichtlich. Sie sehen die makroökonomische Erholung in China wie auch die Erholung der Unternehmensgewinne als intakt an.

Dazu kommt die weiter schwelende Hoffnung auf Stimuli durch die Regierung in Peking. An den jüngsten Feiertagen um das Drachenbootfest seien die Konsumausgaben geringer ausgefallen als zu Zeiten vor der Pandemie, führen Marktteilnehmer eine weitere Begründung dafür an.

