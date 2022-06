Gegenbewegung nach Verlusten: SMI in Grün erwartet -- DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen legen zu

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Montag vorbörslich aufwärts.

Der SMI bewegt sich bereits vor Handelsbeginn auf grünem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen dem Trend des Leitindex.

Am Freitag hatte der SMI mit einem Plus von rund 3,5 Prozent die stärkste Performance seit anfangs März gezeigt und damit auch die Woche klar im positiven Bereich abgeschlossen. Im Markt war vor allem von Schnäppchenjägern die Rede, die auf den tiefen Niveaus wieder dazu gekauft hätten. Die Entwicklung der US-Märkte am Freitagabend und der asiatischen Börsen am Montagmorgen lässt auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung schliessen. Noch immer steht der SMI allerdings rund 16 Prozent unter dem Stand von Ende 2021.

Für einmal könnte der Aufwärtstrend laut Händlern auch etwas länger anhalten als nur ein oder zwei Tage. Begründet wird dies vor allem mit den Erwartungen der Märkte, dass die Zinsen in den USA nach den neuesten, schwachen Einkaufsmanagerzahlen nun doch nicht ganz so schnell ansteigen werden wie zuvor befürchtet. Investoren rechnen jetzt nämlich nur noch mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Juli statt der bis Donnerstag erwarteten 75 Basispunkte. "Viele Gelder sind nach den Verkäufen der letzten Wochen an der Seitenlinie geparkt und warten auf Investitionsmöglichkeiten", meinte ein Marktstratege.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt herrscht am Montag vorbörslich eine zuversichtliche Stimmung.

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke im Plus.

Der Markt preise ein, dass die US-Notenbank wegen starker Bremswirkungen auf die Wirtschaft früher mit ihren Zinserhöhungen stoppe als zunächst gedacht, schrieb Marktanalyst Jeffrey Hally vom Broker Oanda. Die Wall Street habe sich entsprechend stark erholt, während Anleiherenditen, Ölpreise und auch Preise von Industriemetallen gesunken seien.

Die Experten der Helaba erwarten gleichwohl, dass der Dax in dieser Woche weiter mit der Marke von 13'000 Punkten ringen wird. Kursrisiken seien höher zu gewichten, denn das fundamentale Umfeld sei schwierig. Die drohende Gasknappheit sorge insbesondere in Deutschland für Unsicherheit, sodass Konjunkturängste präsent blieben, auch wenn die Zinserwartungen zuletzt etwas zurückgekommen seien.

WALL STREET

Am Freitag zeigten sich die US-Börsen erneut freundlich.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und legte schlussendlich um 2,68 Prozent auf 31'500,68 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte noch deutlicher bergauf und verbesserte sich um 3,34 Prozent auf 11'607,62 Punkte.

Mit einer schwungvollen Erholung hat der US-Aktienmarkt am Freitag nach langer Durststrecke eine erfreuliche Woche zu Ende gebracht. Marktbeobachter halten es derzeit für denkbar, dass die US-Notenbank Fed auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs perspektivisch etwas den Fuss vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich etwas abkühlen.

ASIEN

An den Börsen in Fernos ist am Montag Erholung angesagt.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 1,45 Prozent auf 26'877,42 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,88 Prozent auf 3'379,16 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong klettert um 3,15 Prozent auf 22'403,53 Zähler (7.00 Uhr MESZ).

Händler sprechen von einem verbesserten Aktienumfeld, nachdem vor allem in den USA ein allzu forsches Vorgehen der US-Notenbank gegen die zu hohe Inflation etwas ausgepreist wurde.

Aber Händler warnen bereits, dass dies eine Fehlinterpretation der jüngsten Konjunkturdaten und Aussagen aus dem Kreise der Fed sein könnte. Die entscheidende Frage, ob die USA und auch die globale Wirtschaft in die Rezession rutschten, bleibe unbeantwortet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires