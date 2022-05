SMI dürfte mit deutlichem Plus starten -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Anleger in Asien in Kauflaune

SCHWEIZ

Der heimische Markt dürfte mit Gewinnen aus der Feiertagspause kommen.

Am Mittwoch eröffnete der SMI hatte am Mittwoch nur 0,07 Prozent auf 11'491,80 Zähler zulegen können.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich am Mittwoch uneins, nachdem sie zuvor an die Nulllinie zurückgefallen waren. Der SPI wies einen Aufschlag von 0,31 Prozent auf 14'748,31 Einheiten aus, während der SLI 0,01 Prozent auf 1'779,94 Punkte nachgab.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im vorbörslichen Geschäft deutlich höher. Für einen positiven Unterton sorgt zum hiesigen Börsenstart das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Dieses habe keine negativen Überraschungen enthalten, heisst es in Marktkreisen. Zwar hätten die US-Notenbanker ihre klare Haltung unterstrichen, dass die Zinssätze auf ein Niveau angehoben werden müssten, das die Inflation bremsen könne. Es habe aber keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte als bisher gegeben. Dies hat die US-Börsen bereits am Mittwochabend gestützt sowie die am Auffahrtstag geöffneten europäischen Märkte. Die Schweizer Aktien haben somit einen gewissen Aufholbedarf.

Schlösse der SMI am Berichtstag im Plus, wäre es der vierte Gewinntag in der verkürzten Auffahrtswoche, nach zuletzt fünf Verlustwochen in Serie. Auch wenn in der kommenden Woche noch zwei Handelstage anstehen, dürfte das Minus von derzeit rund 5 Prozent im Monat Mai aber kaum mehr aufzuholen sein. Zudem wird in Marktkreisen am Brückentag nach Auffahrt mit einem eher ruhigen Wochenausklang gerechnet.

DEUTSCHLAND

Mit Gewinnen rechnen Beobachter am Freitag am deutschen Aktienmarkt.

Der DAX hatte bereits am Vortag 1,59 Prozent höher bei 14'231,29 Punkten geschlossen.

Nach starkem Feiertagshandel am Donnerstag zeichnen sich im DAX auch am Freitag Gewinne ab. Tags zuvor hatte der Dax nach zuletzt zähem Ringen den Abwärtstrend seit Januar geknackt und es zudem über die 50-Tage-Linie geschafft. Zwischenzeitlich hatte er mit 14 253 Punkte das höchste Niveau seit Monatsanfang erreicht und den Wochengewinn auf fast zwei Prozent ausgebaut. An der US-Börse setzte sich die Erholung fort, wobei gerade die Technologiewerte der Nasdaq ihre Kursgewinne nach dem europäischen Handelsende noch ausbauen konnten. Die Anleger begrüssten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch stärker zu straffen als bereits erwartet, hiess es bei den Marktbeobachtern der Credit Suisse. Tags zuvor hatte die Fed das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht, in dem von einem 75-Basispunkte-Sprung keine Rede gewesen sei. Zudem gab es einige positive Signale von Einzelhandelsunternehmen, nachdem hier zuletzt die Berichtssaison teils noch für Bedenken hinsichtlich der Konsumlaune gesorgt hatte.

WALL STREET

In den USA dominierten am Donnerstag die Bullen.

Der Dow Jones startete bereits höher und baute die Gewinne im Verlauf kräftig aus. Zuletzt ging es noch um 1,61 Prozent nach oben auf 32'637,26 Punkte. Der NASDAQ Composite eröffnete dagegen etwas niedriger, wechselte dann aber auch auf grünes Terrain. Dort beendete er die Sitzung 2,68 Prozent stärker bei 11'740,65 Zählern.

Die Erholung an den US-Börsen setzte sich am Donnerstag fort. Dass es im tags zuvor veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bekämpfung der hohen Inflation in den USA gegeben hatte, wirkte weiterhin positiv nach. Das Protokoll der US-Notenbank beruhige vorübergehend die Nerven, da es weitere Zinserhöhungen um 0,50 Prozentpunkte im Juni und Juli signalisiert habe, bevor im September eine Pause eingelegt werde, kommentierte Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Broker Oanda Asia Pacific. Die gefürchtete Zinserhöhung um 0,75 Punkte "stand nicht mehr auf der Tagesordnung".

ASIEN

Am Freitag herrscht an den grössten Börsen in Asien freundliche Handelsstimmung.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,73 Prozent auf 26'797,97 Indexpunkte zu.

Kauflaune herrscht auch auf dem chinesischen Festland: Dort gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,52 Prozent und notiert bei 3'139,44 Zählern. Am deutlichsten springt die Börse in Hongkong an: Für den Hang Seng geht es zwischenzeitlich 2,77 Prozent auf 20'672,80 Punkte nach oben.

Angetrieben von positiven US-Vorgaben geht es zum Wochenausklang an den asiatischen Börsen nach oben. Die deutlichen Aufschläge in Hongkong begründen Marktteilnehmer mit einer Erholung nach den zuletzt gesehenen Abgaben, vor allem im Technologiesektor.

Für Erleichterung in den USA hatte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gesorgt. Investoren sprachen von Signalen, dass die Fed ihr zunächst aggressives Vorgehen gegen die hohe Inflation mit zwei grossen Zinserhöhungen um je 50 Basispunkte danach überdenken könnte und die Konjunktur-Entwicklung und die Gefahr einer harten Landung fester im Auge haben könnte. Dazu kamen überraschend gute Quartalsergebnisse aus dem US-Einzelhandelsektor, wo es zuletzt vermehrt Enttäuschungen gegeben hatte.

Eine schwache Entwicklung bei den chinesischen Industriegewinnen im April bremst etwas. Hier belasteten die Schliessungen im Zuge von Covid-19 in Schanghai und anderen Städten, die der Wirtschaft schadeten. Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen gingen im April um 8,5 Prozent zurück, nachdem sie im März noch um 10,6 Prozent gestiegen waren, teilte das Nationale Amt für Statistik mit.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires