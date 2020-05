SMI wenig bewegt -- DAX legt kräftig zu -- Asiatische Indizes schliessen zur Wochenmitte uneinheitlich

Der heimische Leitindex zeigt sich am Mittwoch kaum verändert, während der deutsche Markt deutliche Gewinne verbuchen kann. Die Börse in Fernost wiesen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Die Anleger an der Schweizer Börse sind am Mittwoch zunächst verhalten gestimmt.

Der Leitindex SMI eröffnete bei 9'824,64 Punkten um nur 0,06 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Aktuell bewegt sich der Leitindex nahe der Nulllinie.

Bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI gab es zum Handelsstart ebenfalls keine grossen Bewegungen. Der SLI eröffnete bei 1'456,21 Punkten um 0,07 Prozent schwächer und pendelt nun um die Nulllinie. Der SPI ging bei 12'250,80 Zählern um 0,12 Prozent höher in den Tag, muss nun aber auch Verluste hinnehmen.

Die Schweizer Börse dreht zur Wochenmitte auf Konsolidierungskurs. Der Markt sei uneinheitlich, sagen Händler. "Nach dem guten Lauf der defensiven Werte wechseln die Anleger nun die Pferde und setzen stärker auf die Titel, die sich noch kaum vom Einbruch im März erholt haben", sagt ein Händler.

Nach wie vor sei die Stimmung am Markt gut. "Besser als bei den einzelnen Anlegern", erklärte ein Händler. Doch sei nun trotzdem wieder etwas mehr Vorsicht angebracht. Grund dafür ist nicht nur die Gefahr einer zweiten Welle der Covid-19-Erkrankungen sondern auch neue kritische Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China. Hintergrund ist das Bestreben der Volksrepublik, die Sonderrechte Hongkongs durch ein Sicherheitsgesetz einzuschränken. Trump kündigte diesbezüglich Massnahmen gegen das Reich der Mitte an. Zur Zurückhaltung trage ausserdem auch der am Abend erwartete Konjunkturbericht der US-Notenbank - das Beige Book. Davon erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den Gang der weltgrössten Volkswirtschaft.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich im Mittwochshandel freundlich.

Der DAX eröffnete mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent bei 11'530,20 Punkten und kann aktuell kräftige Gewinne einfahren.

Auch am Mittwoch ist somit kein Ende der Rally in Sicht. "Selbst die asiatischen Märkte schauen nun eher auf das Ende des Stillstandes als auf die Hongkong-Krise", sagt ein Marktteilnehmer. Europa habe zuletzt Relative Stärke aufgebaut, die sich nun fortsetzen sollte.

Optimismus an den Börsen verbreitete zudem Jamie Dimon. Der Chef der US-Bank JPMorgan meint, dass vielleicht doch eine ziemlich schnelle konjunkturelle Erholung möglich sein könnte. Die Spannungen zwischen China und den USA sowie die Hongkong-Problematik bringen jedenfalls die Anleger in ihrem aktuellen Optimismus für eine schnelle Erholung von der Corona-Krise kaum aus der Ruhe.

Angesichts dieser Unbeschwertheit sollte aber darauf geachtet werden, dass es bei einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China oder einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle zu einer schnellen Trendwende im DAX kommen könne, mahnte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Dienstag zulegen.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich zum Handelsstart mit Aufschlägen in Höhe von 1,29 Prozent bei 24'781,84 Punkten und klettert anschliessend weiter ins Plus - dabei schaffte er den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 25'000 Punkten. Am Ende reichte es nicht für einen Schlusskurs über dem psychologisch wichtigen Zählerstand, das Börsenbarometer schloss mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 24'995,11 Punkten. Derweil legte der NASDAQ Composite deutlich weniger zu und musste einen Grossteil seiner Aufschläge im Tagesverlauf sogar abgeben. Am Ende reichte es noch für ein kleines Plus von 0,17 Prozent auf 9'340,22 Punkte.

"Nach dem langen Wochenende ist die Stimmung am US-Markt wieder positiv", sagte Analyst Mark Chandler von der Bank RBC. Vor allem die Lockerungen der Restriktionen wegen des Coronavirus rund um den Globus trieben die Aktienkurse hoch. An der New York Stock Exchange soll derweil der Parketthandel an diesem Dienstag teilweise wieder aufgenommen werden, der wegen der Pandemie eingestellt worden war. Eine monatliche Umfrage zur Stimmung der Verbraucher blieb im Mai zwar etwas hinter den Erwartungen zurück, das belastete die Notierungen bislang aber nicht.

ASIEN

In Asien bewegten sich die Kurse am Mittwoch in untesrchiedliche Richtungen.

In Japan konnte der Nikkei bis zur Schlussglocke um 0,7 Prozent auf 21'419,23 Indexpunkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite 0,34 Prozent schwächer bei 2'836,80 Zählern aus dem Handel. In Hongkong schloss der Hang Seng mit einem Verlust von 0,36 Prozent bei 23'301,36 Einheiten.

Die Märkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung im Zuge der weltweiten Lockerungsmassnahmen und der Sorge vor einer Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China. Letzteres bremste die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong, die sich mit leichten Abschlägen zeigten.

Laut einem Medienbericht erwägen die USA Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen Pekings Plan, ein neues nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong durchzusetzen, hiess es von Marktexperten von Phillip Securities. Unabhängig davon sagte US-Präsident Donald Trump am späten Dienstag, dass er bis Ende dieser Woche eine Ankündigung über die Reaktion der USA auf das Vorgehen Chinas in Hongkong machen werde. Trump hat zudem davor gewarnt, dass Hongkong im Falle einer Umsetzung des geplanten chinesischen Sicherheitsgesetzes seinen Status als internationaler Finanzplatz verlieren könnte.

Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia (CBA) sagten: "Die zunehmenden Spannungen bringen den Phase-1- Handelsdeal in Gefahr". Sollte sich eine der beiden Seiten davon zurückziehen, dann dürfte der Dollar scharf aufwerten und Yuan sowie australischer und neuseeländischer Dollar an Wert verlieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires