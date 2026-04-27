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Geändert am: 27.04.2026 13:55:52

SMI wenig bewegt -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch

Der heimische Leitindex zeigt sich am Montag wenig bewegt, während sich der deutsche Leitindex mit leichten Gewinnen präsentiert. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart vermehrt mit Zuschlägen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag ohne grosse Veränderungen.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,12 Prozent tiefer bei 13'153,63 Punkten und tendiert aktuell knapp im Plus.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der Tendenz des Leitindex an und eröffneten 0,02 Prozent tiefer bei 18'593,44 Zählern bzw. 0,03 Prozent tiefer bei 2'104,97 Einheiten. Sie kommen im Verlauf ebenfalls nicht recht vom Fleck

Die Vorsicht der Investoren ist zum Wochenstart auch am Schweizer Aktienmarkt greifbar. Zwar stützen die jüngsten Berichte über eine mögliche Annäherung im Iran-Konflikt die Stimmung, heisst es von Händlerseite. Allerdings hätten frühere Erfahrungen gezeigt, dass diese Art von Hoffnung auch sehr schnell zunichtegemacht werden könnte. Zuletzt machten Berichte die Runde, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus unterbreitet hat - ein Schritt, der den Weg für die Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen den beiden Parteien ebnen könnte.

Insgesamt verlaufe der Start in die neue Woche aber vergleichsweise ruhig. Erst ab dem morgigen Dienstag zieht sowohl von Unternehmens- als auch von Datenseite das Nachrichtenaufkommen deutlich an. Hierzulande stehen in den kommenden Tagen gewichtige Unternehmen wie Novartis oder die UBS mit Zahlen auf dem Plan, während international Mitglieder aus der Gruppe der "Magnificent 7" über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten. Dazu gesellen sich wichtige Konjunktur- und Inflationszahlen sowie zahlreiche Notenbanksitzungen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht zum Wochenstart Gewinne.

Der DAX startete 0,28 Prozent fester bei 24'196,43 Punkten und bleibt auch im Anschluss in der Gewinnzone.

Vorsichtiger Optimismus im US-iranischen Verhandlungspoker mit Blick auf die Strasse von Hormus sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen stützen den DAX am Montag zunächst. Nach der schwachen Vorwoche, in der der DAX zeitweise unter die Marke von 24'000 Punkten gerutscht war, sollte er sich nun erst einmal über der einfachen 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend halten können. Diese verläuft aktuell bei 24'114 Punkten. Laut der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios hat der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstrasse von Hormus vorgeschlagen. Dies stützt die Märkte etwas, auch wenn der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt. Öl der Nordseesorte Brent kostete zuletzt gut 107 Dollar je Fass.

WALL STREET

An den US-Börsen tendierten am Freitag vor allem Technologieaktien bergauf.

Der Dow Jones tendierte lediglich seitwärts und verlor zum Handelsschluss 0,16 Prozent auf 49'230,71 Punkte.
Der NASDAQ Composite setzte hingegen seine Rekordlaune fort und legte um 1,63 Prozent auf 24'836,60 Zähler zu.

Im Spannungsfeld der weitgehend unveränderten Lage im Nahen Osten und der Strasse von Hormus sowie begeistert aufgenommener Geschäftszahlen von Intel ist es am Freitag an den US-Börsen nach oben gegangen. Zumindest etwas hoffnungsvoll stimmte, dass US-Präsident Donald Trump eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon verkündete und dass die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern nach Islamabad reisten. Der iranische Aussenminister wird ebenfalls in Islamabad erwartet, soll aber angeblich keine Gespräche mit den USA führen wollen. US-Vizepräsident JD Vance will aber erst reisen, wenn es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt.

Die weiter hohen Ölpreise gerieten in den Hintergrund. Brent-Öl kostete im Tageshoch 107,50 US-Dollar. Das hielt Inflationssorgen am Leben, entsprechend verharrten die Renditen der US-Anleihen auf dem zuletzt erhöhten Niveau.

Klar favorisiert wurden Technologieaktien, nachdem der Chiphersteller Intel starke Zahlen präsentiert hatte und zudem überraschend für das laufende Quartal einen Gewinn erwartet. Der Markt feierte das mit einem Kursfeuerwerk. Der S&P 500 und die NASDAQ-Indizes markierten damit Rekordhochs.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenbeginn uneins.

In Tokio notierte der Nikkei 225 letztlich 1,38 Prozent fester bei 60'537,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite schlussendlich 0,16 Prozent auf 4'086,34 Einheiten.

In Hongkong verlor der Hang Seng letztlich 0,20 Prozent auf 25'925,65 Zähler.

Die Mehrzahl der asiatischen Aktienmärkte zog am Montag im späten Geschäft an. Die Börsen folgten damit der Wall Street vom Wochenschluss. Mit Blick auf den Irankrieg herrsche das Prinzip Hoffnung, hiess es mit Blick auf Berichte, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus unterbreitet haben soll. Die Ölpreise kamen von den Tageshochs zurück, gleichwohl stiegen sie, denn trotz der Berichte sind die Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran ins Stocken geraten - die Strasse von Hormus bleibt weitgehend geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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