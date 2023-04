Asiens Börsen nahe der Nulllinie

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex zeigte sich am Mittwoch mit schwächeren Kursen.

Der SMI beendete den Handelstag 1,29 Prozent schwächer bei 11'364,91 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI (-1,09 Prozent bei 14'988,18 Einheiten) und SLI (-1,05 Prozent bei 1'767,50 Einheiten) gingen ebenfalls mit Verlusten aus dem Handel.

Die Schweizer Aktienbörse tendierte am Mittwoch auf breiter Front schwächer. Grund dafür waren negative Vorgaben aus den USA, wo enttäuschende Konjunkturzahlen für Kursverluste gesorgt hatten. Zudem war bei der US-Regionalbank First Republic im ersten Quartal unerwartet viel Kapital abgeflossen, was wieder die Sorgen um den US-Bankensektor geschürt hat. Und nicht zuletzt enttäuschte der Paketdienst UPS mit einem vorsichtigeren Ausblick. Unternehmen wie UPS gelten als Frühindikator für den Konsum. Wenig half dem Markt hingegen, dass Alphabet und Microsoft nachbörslich überzeugende Quartalsberichte vorgelegt hatten. "Die Konjunktursorgen sind momentan grösser", sagte ein Händler.

Der hiesige Markt wurde zusätzlich noch von den Abgaben in den schwergewichtigen Genussscheinen von Roche nach Quartalszahlen über den Erwartungen belastet. Angesichts der eingetrübten Stimmung würden es die Anleger wohl vorziehen, Gewinne mitzunehmen, meinte ein Händler dazu. Vor den Zinsentscheidungen von Fed und EZB in der kommenden Woche sei der Risikoappetit der Anleger grundsätzlich eher gedämpft, hiess es. Während es in den USA die letzte Zinssenkung sein könnte, dürfte der Zinserhöhungszyklus in Europa noch etwas anhalten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch leichter.

Der DAX beendete den Handelstag 0,48 Prozent schwächer bei 15'795,73 Punkten.

Der DAX gab am Mittwoch im Nachgang der Wall Street ab. In New York hatten erneute Sorgen um den Bankensektor am Vorabend die Kurse belastet. Die hiesigen Börsen vollzogen dies nun nach, denn die meisten Verluste gab es in den USA erst nach dem europäischen Handelsschluss. Die konjunkturelle Zuversicht blieb gedämpft nach erneut schlechten Nachrichten von der US-Regionalbank First Republic.

Nahe der 16'000-Punkte-Marke und dem Rekordhoch von 16'290 Zählern fehlten den Anlegern am deutschen Aktienmarkt weiter die Kaufargumente. "Die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt ist derzeit gering", konstatierten die Experten der Helaba. "Die Börsen stehen in dieser Berichtssaison im Spannungsfeld zwischen Tech und Banken", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Sorgen um die US-Regionalbanken flammten gerade wieder auf, während die Big Techs in den USA mit soliden Gewinnen überraschten. "Wohin dieses Spannungsfeld die Indizes treiben wird, ist noch offen", so Altmann.

Zur Wochenmitte standen auch abermals einige Wortmeldungen aus den Reihen der EZB auf dem Programm. An den Finanzmärkten wurde derzeit verstärkt auf geldpolitische Äusserungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmässigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint aktuell ebenso möglich zu sein wie eine grössere Anhebung.

Die Wall Street notierte zur Wochenmitte uneins.

Der Dow Jones nahm den Handel am Mittwoch etwas fester auf, fiel dann jedoch ins Minus. Letztlich beliefen sich die Einbussen auf 0,68 Prozent bei einem Schlussstand von 33'301,87 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete im Plus und behielt dann sein grünes Vorzeichen. Bei 11'854,35 Punkten und damit 0,47 Prozent ging er in den Feierabend.

Zwar sind die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet besser als erwartet ausgefallen, doch schwelte die Furcht vor einer Bankenkrise weiter. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen, deren Schicksale durch die miteinander konkurrierenden KI-Suchangebote zunehmend verknüpft seien, hätten eine gewisse Widerstandskraft bewiesen, kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Nach den Zahlen von Microsoft und Alphabet scheinen die Anleger den Quartalsausweisen anderer Technologieunternehmen optimistischer entgegenzublicken.

Am Vortag hatten einige enttäuschende Zahlenausweise die Anleger beunruhigt. Vor allem die Zahlen der First Republic Bank schürten Nervosität. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatten Anleger massiv Einlagen bei anderen Regionalbanken abgezogen. Davon blieb auch First Republic nicht verschont, wie der Quartalsbericht der Bank zeigte.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Fernost notieren am Donnerstag wenig verändert.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise um minimale 0,05 Prozent auf 28'403,15 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite stellenweise 0,2 Prozent auf 3'270,63 Einheiten. Auch in Hongkong halten sich die Bewegungen in Grenzen: Hier steigt der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,08 Prozent auf 19'773,87 Stellen.

Überwiegend kleinere Bewegungen in beide Richtungen vollziehen die asiatischen Märkte am Donnerstag mit verhaltenen Vorlagen der Wall Street. Dort hatten die Sorgen rund um die regionalen Banken starke Ergebnisse aus dem Technologiesektor überschattet. Während der Dow Jones-Index klar im Minus schloss, lag der NASDAQ Composite leicht im Plus. Die Titel der gebeutelten First Republic Bank sackten um weitere 30 Prozent ab. Medienberichten zufolge sind Unterstützungsmassnahmen für die Bank in Vorbereitung. Analysten bezweifeln indes die Überlebensfähigkeit des Instituts. Derweil zeigen sich die Futures auf die US-Indizes gegenwärtig im Plus, gestützt von starken Zahlen von Meta Platforms. Impulse könnten in den USA am Donnerstag von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und von BIP-Zahlen ausgehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires