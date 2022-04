Gegenbewegung: SMI zieht an -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch in Grün.

So eröffnete der SMI mit einem Verlust von 0,07 Prozent bei 11’924.96 Zählern und vergrösserte diesen vorübergehend noch. Inzwischen kann der Leitindex aber ins Plus drehen.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI weisen derzeit grüne Vorzeichen aus.

Die Nerven der Anleger liegen auch weiterhin blank. Selbst wenn es am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte zu einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten komme, sollte dies nicht über die anhaltende Ausverkaufsstimmung hinwegtäuschen, sind sich Händler einig. Denn die Nachrichtenlage lädt alles andere als zu einer "Risk-On"-Einstellung ein. Vielmehr werde alles, was Risiko heisse, aus den Depots geworfen. Belastungsfaktoren sei die Mischung aus Ukraine-Krieg, Inflations-, Wachstums- und Zinssorgen.

Dabei bedinge der eine Faktor quasi den nächsten, so dass sich die Belastungen mehr oder weniger um sich selbst drehten und einander verstärkten. So hat Russland erstmals Ländern den Gashahn zugedreht. Zwar sei die Lage nicht gravierend, aber der Schritt werfe unweigerlich die Frage auf, ob nun auch bald die Gaslieferungen in andere Länder gestoppt werden. "Diese Entwicklung erinnert daran, dass der Markt in naher Zukunft von einer möglichen Eskalation des Krieges in der Ukraine bedroht ist, die wiederum Energiepreise in die Höhe treibt", heisst es in einem Kommentar. So steigen denn die Ölpreise auch wieder an, was wiederum einen Einfluss auf die Inflationssorgen hat. Diese befeuert die Zinspolitik der Notenbanken. Schnell steigende Zinsen schüren ihrerseits die Sorge, die wirtschaftliche Erholung könnte womöglich abgewürgt werden.

Das Hauptaugenmerk gilt unternehmensseitig der Credit Suisse, die weiterhin nicht aus den roten Zahlen kommt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger zur Wochenmitte zu.

So startete der DAX mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 13'760,22 Zählern und steht aktuell nach einem volatilen Verlauf in der Gewinnzone.

Der Börsenhandel ist von teils starken Kursschwankungen geprägt, die Verunsicherung ist nach wie vor gross. Sorgen bereitet den Investoren vor allem, dass Russland ab Mittwoch kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien liefert. Hintergrund ist ein Streit über die Zahlungsmodalitäten.

Im Falle von Polen betreffe das die Lieferungen über die Jamal-Pipeline, erläuterte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Diese habe in den vergangenen Monaten bei der Gasversorgung Europas allerdings keine nennenswerte Rolle mehr gespielt. Ausserdem verfüge Polen über ein Flüssiggas-Terminal und bekomme ab Herbst eine Pipeline-Anbindung nach Norwegen. Auch sollen die polnischen Gasspeicher zu 80 Prozent gefüllt sein.

Die Reaktion auf die Quartalsberichte einiger DAX-Konzerne fällt überwiegend positiv aus.

WALL STREET

Am Dienstag dominierten an den US-Börsen die Bären.

Der Dow Jones notierte zum Beginn der Sitzung bereits tiefer. Anschliessend ging es weiter abwärts. Letztlich verliess er das Handelsgeschehen mit einem Abschlag von 2,38 Prozent bei 33'239,45 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls schwächer und grub sich danach ebenfalls tiefer ins Minus. Sein Schlussstand: 12'490,74 Zähler (-3,95 Prozent).

Angeführt von sehr schwachen Technologiewerten haben die US-Aktienmärkte am Dienstag merklich nachgegeben. Begründet wurde der erneute Ausverkauf mit zunehmenden Inflationsängsten, der rigiden COVID-19-Politik in China und dem andauernden Krieg in der Ukraine. Unterdessen hat die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt aufgenommen. Auf die Bekanntgabe neuer US-Wirtschaftsdaten reagierten die Indizes nur wenig. In den USA kletterten die Aufträge für langlebige Güter im März weniger als erwartet. Die Stimmung der US-Verbraucher trübte sich im April stärker als befürchtet ein. Die Verkäufe neuer Häuser fielen deutlich stärker als prognostiziert und die Häuserpreise stiegen im Rekordtempo.

Nun warten die Anleger mit Spannung auf zahlreiche Geschäftszahlenvorlagen vor allem aus dem Tech-Sektor. Mit Microsoft und Alphabet kommen diese aber erst nach Börsenschluss. In den kommenden Tagen werden zudem mit Apple, Amazon und dem Facebook-Konzern Meta noch weitere Tech-Giganten folgen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit gemischten Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 1,17 Prozent bei 26'386,63 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite hingegen bis Handelsende 2,49 Prozent auf 2'958,28 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong legte um 0,06 Prozent auf 19'946,36 Stellen zu.

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch äusserst schwache Vorgaben der Wall Street nur zum Teil nachvollzogen. Die chinesischen Börsen konnten sich der negativen Vorgabe sogar komplett entziehen, in Shanghai kam es zu einer Erholungsrally. In den USA hatten Sorgen vor enttäuschenden Quartalszahlen und Unternehmensausblicken im Umfeld steigender Zinsen, steigender Rohstoffpreise und Lieferkettenproblemen für starke Verkäufe gesorgt, insbesondere bei Technik- und Wachstumsunternehmen.

Dazu hatte Russland mit der Ankündigung, Polen und Bulgarien kein Gas mehr zu liefern, die Sorgen vor einem Energieengpass angeheizt, worauf die Ölpreise deutlicher zulegten, was die ohnehin schon hohe Inflation weiter antreiben dürfte.

Am späten Vorabend hatte ein US-Branchenverband einen deutlichen Anstieg der wöchentlichen Ölvorräte gemeldet und Polen wie auch Bulgarien versicherten, auf die Kappung der Gasversorgung aus Russland gut vorbereitet zu sein. Ausserdem sagte der deutsche Wirtschaftsminister, dass ein vollständiges Embargo von Öllieferungen aus Russland mittlerweile beherrschbar sei.

Die chinesischen Aktienmärkte wurden befeuert von Chinas Präsident Xi Jinping, der zu Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen hat. Dies bedeute eine Stützung der Wirtschaft, die unter den andauernden Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leide, so Marktbeobachter. Erst zu Beginn der Woche hatte die chinesische Notenbank Unterstützung für die Wirtschaft des Landes signalisiert, das eine Null-COVID-Strategie verfolgt und deshalb immer wieder mit harten Massnahmen auf neue COVID-19-Fälle reagiert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires