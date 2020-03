SMI mit Abschlägen -- DAX kraftlos -- Börsen in Fernost gewinnen

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich schwach. Währenddessen fehlt es dem deutschen Börsenbarometer am Freitag ebenfalls an Kraft. In Asien hingegen verbuchen die Indizes am letzten Handelstag der Woche Aufschläge.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse zeigen sich am Freitag erneut verunsichert.

Der Leitindex SMI bewegt sich in der Verlustzone, nachdem er 0,32 Prozent schwächer bei 9'174,95 Zählern eröffnet hatte.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI geben weiter nach. Sie waren zuvor mit einem Abschlag von 0,36 Prozent auf 1'353,24 Punkte bzw. 0,30 auf 11'113,71 Einheiten gestartet.

Am Ende einer erneut volatilen Woche halten sich die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zurück. Der Leitindex SMI startet nach einem Spurt über mehr als 12 Prozent innerhalb von drei Tagen denn auch in der Verlustzone am Freitag. Wie aber bereits der Kursverlauf am Donnerstag gezeigt hat, könnte sich diese Tendenz spätestens mit der Eröffnung der Wall Street ändern.

Laut Händlern sind die Investoren derzeit hin- und hergerissen. So raten zwar einige Investmenthäuser schon wieder zu einer Rückkehr in Aktien. Auf der anderen Seite sei die Angst vor einer Bullenfalle - insbesondere, falls die Rezession tiefer und länger als erwartet ausfallen sollte sehr gross. Zudem sei es angesichts der Flut an negativen Nachrichten für viele Anleger schwierig, sich schon wieder auf Aktien zu stürzen. Zahlreiche Stimmen am Markt warnen darüber hinaus davor, dass es sich bei den starken Pluszeichen der vergangenen Tage vielmehr nur um eine Gegenbewegung und noch nicht den Beginn einer nachhaltigen Erholung handelt.

DEUTSCHLAND

Dem deutschen Aktienmarkt fehlt am Freitag nach seiner jüngsten Erholung vom Corona-Crash zunächst die Kraft.

Der DAX begann den Handel mit einem Minus von 2,07 Prozent bei 9'793,50 Einheiten. Auch im weiteren Verlauf präsentiert er sich kraftlos.

Nach seiner jüngsten Erholung vom Corona-Crash hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Kontakt zur 10'000-Punkte-Marke zunächst ein wenig verloren. "Der DAX stoppt seine Zwischenerholung vorerst. Das war an dem nun erreichten Preisniveau zu erwarten", schrieb der Charttechnik-Experte Andreas Büchler von Index Radar. Derweil steuert der deutsche Leitindex auf ein Wochenplus von mehr als 10 Prozent zu. Seit dem Krisentief aus der Vorwoche beläuft sich die Erholung sogar auf mehr als 19 Prozent.

Wegen der ungebrochenen Infektionswelle, die nun immer stärker auch die USA erfasst, bleibt die Unsicherheit gleichwohl hoch. Die Vereinigten Staaten sind mittlerweile das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Fällen weltweit. Wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten hatten am Vortag gezeigt, dass die Pandemie dort bereits mit voller Wucht auf die Wirtschaft durchschlägt. Ungeachtet dessen hatte der Dow Jones in New York am Vorabend seine fulminante Rally der letzten Tage fortgesetzt - dank positiv interpretierter Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Laut Händlern ist es jetzt aber denkbar, dass die Anleger zum Wochenschluss ihre Gewinne in trockene Tücher bringen.

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners merkte zudem an, dass es neue Nachrichten zu Hilfspaketen der Regierungen und Notenbanken nun erst einmal nicht geben werde und diese Gemengelage könnte dem einen oder anderen Börsianer doch aufs Gemüt schlagen.

Nach einer Reihe von Jahresbilanzen in den vergangenen Tagen ist am Freitag diesbezüglich kaum etwas zu erwarten. Allerdings nehmen immer mehr Konzerne ihre Ausblicke zurück und äussern sich zur Dividende.

WALL STREET

Die Erholung an den Aktienmärkten in den USA setzte sich am Donnerstag fort.

Der US-Leitindex Dow Jones ging mit einem Plus von 6,38 Prozent auf 22'552,17 Zähler aus dem Handel. Auch der technologielastige NASDAQ Composite präsentierte sich weiterhin äusserst freundlich und stieg bis zum Sitzungsende um 5,6 Prozent auf 7'797,54 Stellen.

Die Erholung an den US-Aktienmärkten hat sich damit am Donnerstag den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Weiter Auftrieb gaben das angesichts der Coronavirus-Krise nun bewilligte massive Konjunkturpaket zur Stützung der Wirtschaft und Aussagen der Währungshüter.

Nach einigem Hin und Her war in der Nacht zum Donnerstag ein rund zwei Billionen US-Dollar schweres Hilfsprogramm bewilligt worden. US-Präsident Donald Trump hatte es vor dem vergangenen Wochenende in Aussicht gestellt. Details darin waren dann jedoch schwer umkämpft, bevor Demokraten und Republikanern sich mit einer überwältigender Mehrheit einigten. Volkswirt Chris Hussey von Goldman Sachs sieht in dem Paket mittelfristig Chancen, eine Wirtschaftserholung zu beschleunigen. Kurzfristig aber werde es an der Wachstumsschwäche wohl nicht viel ändern, da der absehbare Rückgang der Wirtschaftsaktivität den physischen Einschränkungen geschuldet sei, mit denen der Pandemie begegnet werde.

Zu Wort meldete sich ausserdem Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank Fed. Zwar befürchtet er, dass sich die USA bereits in einer Rezession befinden könnte, wie er im Fernsehen sagte, schloss zugleich aber weitere Notmassnahmen im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise nicht aus. Der Notenbank werde "die Munition" nicht ausgehen, versicherte Powell. Derweil belegen die aktuellen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, wie schwer die Einschränkungen durch die Pandemie die heimische Wirtschaft bereits treffen: Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schnellte wie von einigen Experten bereits befürchtet auf gut drei Millionen nach oben.

ASIEN

Am letzten Handelstag der Woche können die aisiatischen Indizes nochmal zulegen.

Der Nikkei kletterte in Asien zum Wochenschluss um 3,88 Prozent auf 19'389,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland dominieren ebenfalls grüne Vorzeichen: Der Shanghai Composite stieg schlussendlich um 0,26 Prozent auf 2'772,20 Zähler an, während der Hang Seng 0,39 Prozent zulegt auf 23'442,60 Einheiten.

Der Handel zum Wochenausklang ist erneut von hoher Volatilität geprägt. Für Kauflaune sorgte zunächst die erneute Rally an der Wall Street. Dort hatte die Erwartung einer Einigung auf ein 2,2 Billionen Dollar schweres Massnahmenpaket gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie den dritten Tag in Folge für kräftige Erholungsgewinne gesorgt. Am Freitag oder spätestens Samstag soll das Repräsentantenhaus endgültig darüber entscheiden.

Neben den umfassenden fiskalischen Stimuli hätten insbesondere die Notenbanken rund um den Globus mit ihren in diesem Ausmass noch nie gesehenen expansiven Massnahmen die Märkte etwas beruhigt, sagt Portfoliomanager Sunny Ng von PineBridge Investments. Unter anderem habe dies dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach Dollar als sicherer Hafen nachgelassen habe. "Was wir sehen ist ein bisschen Bärenmarktrally...., eine nicht ungewöhnliche Gegenbewegung", so Ng weiter. Viel Unsicherheit bleibe aber und vieles hänge davon ab, wie schnell die USA die massiv heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivitäten wieder in Gang brächten. In den USA gibt es mittlerweile mehr Coronavirus-Infektionsfälle als in China, wo die Pandemie nach offiziellen Angaben abzuklingen scheint und Restriktionen wieder gelockert werden.

Im Verlauf kommen die Indizes teils massiv von den Hochs zurück. Etwas dämpfend dürfte wirken, dass es innerhalb der EU noch keine Einigung bei der finanziellen Unterstützung von EU-Staaten in der Coronavirus-Krise gibt. Auch das bevorstehende Wochenende dürfte bei vielen Anlegern den üblichen Reflex auslösen, auf Nummer sicher zu gehen vor den handelsfreien Tagen mit ihren unabsehbaren neuen Entwicklungen. Zu hören ist vereinzelt auch von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Erholungsgewinnen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires