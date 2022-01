Nach Powell-Aussagen: SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen beenden Handel tief im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gerät am Donnerstag unter Druck.

Der SMI gab zum Handelsstart 1,43 Prozent auf 11'924,66 Zähler nach und notiert weiterhin tiefer.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren in der Verlustzone.

Die US-Notenbank Fed hat Investoren weltweit mit ihren jüngsten Aussagen verunsichert und damit auch am Schweizer Aktienmarkt Kursverluste ausgelöst. Allerdings hat der Leitindex SMI im Vormittagsverlauf einen Gutteil seiner Anfangsverluste eindämmen können. Fed-Chef Jerome Powell hat nicht nur eine potenzielle Zinserhöhung für März in Aussicht gestellt. Auch die Verkürzung der Bilanz hat der oberste US-Währungshüter verkündet.

Während dies zunächst ein "Sell the Rally" ausgelöst habe - immerhin hatten sich die Märkte nach dem schwachen Wochenstart zuletzt etwas erholt - sei nun die Frage, "ob auf der anderen Seite die "Buy the dip"-Strategen am Tag eins nach der Verkündung der Zinswende schon wieder bei Aktien zugreifen", kommentiert ein Händler. Zwar dürfte die bevorstehende Zinswende bereits im Vorfeld der Sitzung in die Kurse eingepreist worden sein, bei der Zukunft der Notenbankbilanz stand für die meisten allerdings ein Fragezeichen. "Mit dem nun eingeleiteten Kurswechsel in der Geldpolitik dürften es die Aktienmärkte schwer haben, im laufenden Jahr weitere Hochs zu generieren", ergänzt ein weiterer Börsianer. "Die Anleger mussten gestern Abend zur Kenntnis nehmen, dass das Fed als sicherer Liquiditätslieferant in den kommenden Monaten und Jahren erst einmal wegfällt."

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt ergreifen am Donnerstag die Flucht.

Der DAX startete mit einem Abschlag von 1,48 Prozent bei 15'229,98 Punkten und verbleibt auch weiterhin in der Verlustzone, grenzt seine Verluste jedoch etwas ein.

Die nach der US-Notenbanksitzung vom Vorabend aufgekommenen Zinsängste verpassen dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag einen gehörigen Dämpfer. Ansonsten richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Unter anderem haben die DAX-Unternehmen Deutsche Bank und Sartorius über ihre jüngste Geschäftsentwicklung berichtet.

Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt signalisierte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine baldige Zinserhöhung. Damit machte sie den Weg frei für die erste Anhebung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie. Zunächst bleibt der Zins in der extrem niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Die Experten der Credit Suisse gehen davon aus, dass die Fed in jedem kommenden Quartal bis ins Jahr 2023 hinein einen weiteren Zinsschritt nach oben machen wird.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Mittwoch erhöhte Volatilität.

So eröffnete der Dow Jones mit sichtlichen Gewinnen und baute diese im weiteren Verlauf noch aus. Doch im späten Handel wurden geldpolitische Sorgen grösser und drückten den US-amerikanischen Leitindex letztlich um 0,38 Prozent auf 34'168,09 Punkte nach unten. Noch deutlicher gewann zeitweise der Techwerteindex NASDAQ Composite, nachdem er bereits zum Start geklettert war. Auch er driftete nach unten, konnte letztlich jedoch ein Plus von 0,02 Prozent auf 13'542,12 Zähler in den Feierabend retten.

Wie erwartet steuert die Fed angesichts der hohen Inflation auf eine erste Zinsanhebung zu. An den Finanzmärkten gilt ein Zinsschritt im März um 0,25 Prozentpunkte aber als längst eingepreist - mit bis zu drei weiteren im Jahresverlauf. "Die entscheidende Nachricht für die Märkte lautet: Die Fed strafft ihre Geldpolitik, aber eben nicht schneller und nicht stärker als erwartet", urteilte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem ersten Kommentar.

Unter anderem kam nach den Aussagen von Powell die Sorge auf, dass auf jeder kommenden Sitzung an der Zinsschraube gedreht werden könnte. Anleger wurden daraufhin nochmals sorgenvoller, was die Schnelligkeit der geldpolitischen Straffungen betrifft. Zuletzt galten bis zu vier Zinsschritte in diesem Jahr als eingepreist. Powell hatte sich auch zum Abbau der aufgeblähten Fed-Bilanz geäussert. Demnach könnte dieser rascher als beim letzten Mal über die Bühne gehen.

Neben der Geldpolitik standen am Mittwoch weitere Börsen-Schwergewichte mit Quartalsbilanzen im Fokus, etwa Microsoft und Boeing. Aber auch Texas Instruments und AT&T legten ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Daneben bereitet den Anlegern Freude, dass der Spielzeughersteller Mattel eine Lizenz zur Produktion von Figuren basierend auf jenen von Disney und den "Frozen"-Filmen zurück bekommt.

ASIEN

Am Donnerstag ging es an den asiatischen Börsen tief abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei fiel letztlich 3,11 Prozent auf 26'170,30 Punkte.

Der Shanghai Composite gab derweil 1,78 Prozent auf 3'394,25 Zähler ab, während der Hang Seng in Hongkong 1,99 Prozent tiefer bei 23'807,00 Einheiten notierte.

Mit schweren Kursverlusten reagierten die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag auf die Ergebnisse des Zinstreffens der US-Notenbank vom Vorabend. Das Tempo der Zinserhöhungen werde wahrscheinlich schneller sein als bislang erwartet, sagte Takahiro Sekido, Chefstratege bei der MUFG Bank. Von KGI Securities hiess es, zum Tempo der Zinsanhebungen habe sich US-Notenbankchef Jerome Powell nicht ausgelassen, bis auf den Hinweis, dass im März die erste Anhebung anstehen dürfte. Das sorge für neue Unsicherheit am Markt.

Die Experten der Commerzbank sprachen von einem falkenhafter als erwarteten Auftritt des US-Notenbankchefs in der Pressekonferenz. In einer Schlagzeile heisse es, Powell habe nicht ausgeschlossen, dass es bei jedem Treffen der US-Notenbank in diesem Jahr zu einer Zinsanhebung kommen könne. Damit drohten theoretisch sieben Zinserhöhungen. Daneben habe Powell mit Verweis auf den sehr robusten Arbeitsmarkt angedeutet, dass es einiges an Raum gebe für Zinserhöhungen und auch für die Schrumpfung der extrem aufgeblähten Bilanz der Notenbank im Nachklapp des ersten Zinsschritts. Das wäre eine weitere geldpolitische Straffung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires