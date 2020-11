SMI gut behauptet -- DAX fällt an Nulllinie -- Nikkei legt deutlich zu

A A Drucken

Am heimischen Aktienmarkt hält sich eine positive Tendenz. An der deutschen Börse bröckeln die Gewinne ab. Die asiatischen Indizes weisen am Donnerstag eine freundliche Tendenz aus.

SCHWEIZ Am Schweizer Aktienmarkt greifen Anleger zaghaft zu. Der Leitindex SMI eröffnete 0,22 Prozent stärker bei 10'511,52 Punkten und hält sich im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI schlagen unterschiedlich stark aus: Während der SLI nahe seines Vortagsschlusskurses tendiert, legt der SPI zu. Händler verweisen dabei auf die gemischten Vorgaben aus Übersee. So habe die Wall Street zur Wochenmitte im Zeichen eher enttäuschender Konjunkturdaten im Minus geschlossen. Wobei die Technologiebörse NASDAQ dem Trend mit Kursaufschlägen trotzte. In Asien nun hätten Investoren die US-Daten beiseitegeschoben und fokussierten sich mehr auf den Blick nach vorne, heisst es von Händlerseite. Und der verspreche unter einem neuen US-Präsidenten Joe Biden mehr politische Stabilität und Berechenbarkeit als in den vergangenen vier Jahren. Gleichzeitig wecke der Wahlsieg Bidens die Hoffnung auf höhere Regierungsausgaben zur Unterstützung der US-Wirtschaft. Auch von Seiten der Zentralbanken erwarten die Marktteilnehmer weiterhin Unterstützung. Dafür spricht auch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Und auch wenn die Bewertungen an den Börsen mittlerweile recht hoch seien, "finden die Märkte immer weniger Gründe, Aktien zu verkaufen", kommentiert ein Börsianer. Übersichtlich ist auch der Nachrichtenfluss. Von den Blue Chips gibt es am Morgen keine Neuigkeiten. Übersichtlich ist auch der Nachrichtenfluss. Von den Blue Chips gibt es am Morgen keine Neuigkeiten. DEUTSCHLAND Am Donnerstag bröckeln anfängliche Gewinne an der deutschen Börse ab. Der deutsche Leitindex DAX startete 0,19 Prozent stärker bei 13.315,21 Zählern, kann sein Plus aber nicht verteidigen und fällt an die Nulllinie. Die Mehrheit der Börsianer sei - gespeist von der Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung - weiterhin optimistisch gestimmt, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Negative Fakten wie hohe Bewertungen fänden derzeit kaum Beachtung. Allerdings trübten die verlängerten Coronamassnahmen in Deutschland die Aussichten für das laufende Quartal, gab Helaba-Experte Ralf Umlauf zu bedenken und verwies auf striktere Begrenzungen für den Einzelhandel sowie fehlende Lockerungen für das Gastgewerbe. "Auch ohne die neuen Beschlüsse lastet der Lockdown bereits auf der Verbraucherstimmung. Fiskal- und Geldpolitik bleiben somit gefordert", so Umlauf. Auf Unternehmensseite sollte es am Donnerstag nachrichtlich ruhig zugehen. WALL STREET Nach dem Kurssprung am Dienstag liessen es US-Anleger am Mittwoch ruhiger angehen. Der Dow Jones zeigte sich zum Börsenstart kaum bewegt, stand im Anschluss jedoch tiefer. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,58 Prozent auf 29'872,67 Punkte. Am Vortag hatte er erstmals den Sprung über 30'000 Punkte gemeistert. Der NASDAQ Composite startete daneben mit einem leichten Aufschlag und legt auch im Verlauf zu. Sein Schlussstand belief sich auf 12'094,40 Zähler (+0,48 Prozent). Vor dem am Donnerstag startenden verlängerten Thanksgiving-Wochenende hielten sich US-Anleger zurück. Die vorbörslich vermeldeten Konjunkturmeldungen sorgen dagegen kaum für Bewegung. Die US-Wirtschaft erholte sich im dritten Jahresviertel um 33 Prozent. Anleger schielen jedoch bereits auf das mit hohen Erwartungen verbundene vierte Quartal. Dieses wird traditionell durch das Weihnachtsgeschäft angetrieben. ASIEN An den Märkten in Fernost sind die Vorzeichen am Donnerstag grün. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 0,91 Prozent auf 26'535,79 Punkte hinzu. Auf dem chinesischen Festland pendelt der Shanghai Composite in einer engen Range um die Nulllinie, zuletzt 0,05 Prozent stärker bei 3'363,87 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng derweil 0,16 Prozent auf 26'712,45 Einheiten zu (Stand 07:10 Uhr MEZ). Nachdem die Meldungen über die baldige Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen an den Märkten für Optimismus gesorgt hatten, rücken nun wieder die steigenden Infektionszahlen und Eindämmungsmassnehmen in den Blick. Aufmerksam verfolgen Investoren etwa in Japan die Entwicklungen der Pandemie-Eindämmungsmassnahmen, nachdem die Stadtverwaltung von Tokio die Öffnungszeiten für Restaurants ab Samstag verkürzt hat. Die Regierung von Hongkong plant, die chinesische Sonderverwaltungszone weiter in die Greater Bay Area zu integrieren, wie Regierungschefin Carrie Lam in ihrer jährlichen Grundsatzrede angekündigt hat. Aus den USA kamen indessen verhaltene Vorgaben. Vor dem "Thanksgiving"-Wochenende gingen Anleger keine Risiken mehr ein und strichen nach der Rekordjagd am Dienstag auch hier Gewinne ein. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

