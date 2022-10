Nachlassende Anleihe-Renditen unterstüzen: SMI und DAX eröffnen stabil -- Asiatische Börsen notieren höher

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch wenig verändert.

Der SMI beginnt den Handel in der Nähe des gestrigen Schlusskurses.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen zum Handelsbeginn der Tendenz des Leitindex.

Am Schweizer Aktienmarkt kommt es zur Wochenmitte trotz stützender Vorgaben aus Übersee zu einer Verschnaufpause. Immerhin hat der Leitindex SMI an den ersten beiden Handelstagen dieser Woche alleine schon annähernd 3,5 Prozent zugelegt, seit seinem Jahrestief vor knapp zwei Wochen steht ein Plus von 700 Punkten zu Buche.

Dass es zunächst mit gedrosseltem Tempo losgeht, dürfte den nachbörslich veröffentlichten Zahlen der Google-Muttergesellschaft Alphabet und des Softwaregiganten Microsoft geschuldet sein, die beide enttäuscht haben. Insgesamt werde der Markt derzeit aber von der Hoffnung auf ein nachlassendes Tempo bei den Zinserhöhungen in den USA und weltweit gestützt. Die schwächeren US-Daten vom Vortag hätten diesen Hoffnungen weitere Nahrung geliefert, heisst es im Handel.

Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Mittwochshandel wenig bewegt.

Der DAX eröffnet die Sitzung bei 13'054,49 Zählern (plus 0,01 Prozent).

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte unterstützt von starken Überseebörsen erst einmal über der Marke von 13'000 Punkten. Am Vortag war der Dax über 13'000 Punkte nahezu auf Tageshoch aus dem Handel gegangen, womit er seinen in dieser Woche bislang positiven Lauf fortsetzte. Vor allem die nachlassenden Renditen am Anleihemarkt erwiesen sich als Kurstreiber.

Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen der US-Technologie-Schwergewichte Alphabet) und Microsoft seien durchwachsen gewesen, wobei vor allem die Google-Mutter enttäuscht habe, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Allzu stark dürfte das aber auf die europäischen Märkte am Mittwoch zunächst nicht ausstrahlen, ergänzte der Experte mit Verweis auf die hohen Kursgewinne an den asiatischen Handelsplätzen am Morgen.

In Deutschland schaltet die Berichtssaison einen Gang höher. Allein aus dem Dax legen BASF, die Deutsche Bank, Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Symrise und PUMA SE Quartalszahlen vor.

WALL STREET

An den US-Börsen wurden am Dienstag Gewinne gemacht.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,07 Prozent auf 31'837,20 Punkte. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 2,25 Prozent höher bei 11'199,12 Indexpunkten.

Nach zwei Handelstagen mit kräftigen Gewinnen ging es an der Wall Street am Dienstag weiter nach oben. Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr stand die Berichtssaison im Blick. Zuversichtlich zeigte sich Marktstratege Jani Ziedins vom Cracket Market Blog: "Der Markt liebt Symmetrie, und der enorme Ausverkauf von den September-Höchstständen wird zu einem ebenso beeindruckenden Wiederanstieg führen", glaubt er: "Sicher, vielleicht stehen uns längerfristig niedrigere Kurse bevor, aber man sollte nie vergessen, dass die grössten und schnellsten Erholungen während Bärenmärkten auftreten."

ASIEN

An den asiatischen Börsen sind am Mittwoch höhere Notierungen zu beobachten.

In Tokio ging es für den Nikkei letztlich um 0,67 Prozent auf 27'431,84 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite stellenweise um 0,54 Prozent auf 2'992,26 Zähler hinzu.

In Hongkong steigt der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,62 Prozent auf 15'259,81 Punkte.

Kräftig aufwärts geht es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten. Teilnehmer verweisen auf die guten Vorgaben der Wall Street, die den dritten Handelstag in Folge deutliche Gewinne verzeichnete. Vor allem die Hoffnung, dass die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen weniger aggressiv vorgehen könnte, trieb dort die Kurse erneut nach oben, befeuert von langsamer gestiegenen Immobilienpreisen. Die Hoffnung, dass der Zinspfad der Fed nicht so steil ausfallen könnte wie befürchtet hatte am US-Anleihemarkt zudem für einen deutlichen Rückgang der Renditen gesorgt. Diese zeigen sich im asiatischen Handel weiterhin auf dem reduzierten Niveau.

Besonders deutlich fällt das Plus in Hongkong aus. Damit holt der Hang Seng-Index einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Zu Wochenbeginn hatte der Index im Anschluss an die Entwicklungen auf dem Volkskongress der KP den stärksten Tagesverlust seit November 2008 verzeichnet. Die neue Zusammensetzung des Zentralkomitees hatte die Befürchtungen verstärkt, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde.

Auch in Shanghai geht es bergauf. "Das Bewertungsniveau des Index befindet sich aktuell auf einem historisch niedrigen Niveau", merken die Analysten von China Galaxy Securities an. Dies animiere Investoren zu Käufen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires