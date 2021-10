SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz zeigen sich am Dienstag optimistisch.

Der SMI notierte zum Handelsbeginn 0,5 Prozent fester bei 12'124,76 Zählern und verbleibt auch weiter in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren ebenfalls im Plus.

Die Schweizer Aktienbörse knüpft am Dienstag an den Positivtrend vom späten Vortagesgeschäft an und legt auf breiter Front zu. Für Auftrieb sorgen laut Händlern positive Vorgaben aus den USA und Japan sowie starke Unternehmensergebnisse. Dadurch habe sich die Anlegerstimmung verbessert und auch die weitere Entwicklung der Bilanzsaison werde optimistisch eingeschätzt. "Die Berichte waren bisher sehr vielversprechend", kommentiert ein Händler. Auch in den USA seien die Abschlüsse meist besser als erwartet ausgefallen. Daher wetteten die Investoren darauf, dass die grossen US-Technologiefirmen, die diese Tage ihre Zahlen präsentieren, die Erwartungen ebenfalls übererfüllen. "Das würde für zusätzlichen Schub sorgen", sagt ein Händler. Getrübt werden könnte die Stimmung allerdings, wenn sich Inflationssorgen und Lieferkettenprobleme weiter manifestieren sollten und sich in tieferen Ergebnisprognosen niederschlagen würden, sagt ein Händler. Zudem sorgten steigende Coronainfektionen in vielen Ländern wieder für Verunsicherung. Zudem bleibe die Geldpolitik der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank im Fokus, heisst es weiter. Daher werde auch der kommende Donnerstag grosse Beachtung finden: Neben der Zinsentscheidung der EZB werden auch Wachstumszahlen aus USA und die Inflation aus der Eurozone veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt ist am Dienstag von Zuschlägen geprägt.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 15'652,91 Punkten und legt auch weiterhin deutlich zu.

Der DAX hat am Dienstag die Gewinne vom Wochenbeginn fortgesetzt. Mehrere Unternehmen hatten sich am Morgen optimistisch zum weiteren Jahresverlauf geäussert. Das kam bei Anlegern gut an. Der DAX liess damit die Marke von 15'600 Punkten hinter sich, an der er zuletzt mehrfach gescheitert war. Getrieben von einer bislang starken Berichtssaison und der Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser stiegen die Börsen rund um den Globus, schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Börsenmakler RoboMarkets. Die Inflationsängste träten dagegen in den Hintergrund. Vergleiche man die Zinsen für risikoarme Anleihen mit den Dividenden und Gewinnen von Unternehmen hätten Aktien "immer noch klar die Nase vorn".

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zum Wochenauftakt grüne Vorzeichen aus.

So hatte der Dow Jones am Montag marginal höher eröffnet und legte anschliessend noch etwas zu. Dabei reichte es für eine neue Bestmarke im Handelsverlauf. Zur Schlussglocke zeigte der US-Leitindex dann ein Plus von 0,18 Prozent bei 35'742,92 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seinen anfänglichen Gewinn aus und schloss 0,90 Prozent stärker bei 15'226,71 Zählern.

Der positive Trend der Vorwoche mit teils neuen Rekorden bei den Indizes setzte sich damit fort. Dazu beigetragen hatten gute Ergebnisse der Banken und von Unternehmen aus der Konsumgüterbranche, die zugleich Sorgen dämpften, dass hohe Inflation und Arbeitskräftemangel die Gewinne erodieren.

Es sei schon bemerkenswert, wie es den Unternehmen gelungen sei, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, ohne Umsatzeinbussen zu erleiden, bemerkte CMC-Marktexperte Michael Hewson. Am Montag wird Facebook nach Börsenschluss seine Bücher öffnen.

Weiter übergeordnetes Thema bleibt, wie die Notenbanken weltweit auf die steigenden Preise reagieren werden. Dazu könnten im Wochenverlauf neue Signale von der EZB und der japanischen Notenbank kommen, nachdem die US-Notenbank für das kommende Jahr bereits eine mögliche Zinserhöhung in den Raum gestellt hat. Die US-Zehnjahresrendite liegt aktuell mit knapp 1,66 Prozent einen Tick höher als zuletzt am Freitag und verteidigt das jüngst deutlich erhöhte Niveau.

Im Blick haben die Marktteilnehmer, wie es mit dem von US-Präsident Joe Biden geplanten umfangreichen Ausgabenpaket - sowohl für soziale Belange wie für Infrastrukturmassnahmen weitergeht. Ausgaben dieses Ausmasses stützten das Wachstum weiter, sagte Anlageexpertin Esty Dwek von Flowbank. "Die Frage ist aber nun, wie es um die Steuern bestellt ist und wie das alles finanziert werden soll", fügte er hinzu.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag vorrangig abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei stieg letztlich 1,77 Prozent auf 29'106,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es derweil für den Shanghai Composite 0,34 Prozent runter auf 3'597,64 Zähler.

Der Hang Seng gab 0,36 Prozent ab auf 26'038,27 Stellen.

Freundliche Vorgaben von der Wall Street haben am Dienstag das Sentiment an den Börsen in Asien gestützt. Einige Plätze gaben allerdings im Verlauf ihre Startgewinne wieder ab, belastet von der sich regional verschärfenden Corona-Lage. Im Blick stand auch eine Videokonferenz des chinesischen Vizepremiers Liu He mit US-Finanzministerin Janet Yellen zu Wirtschaftsfragen. Von chinesischer Seite wurde das Gespräch als pragmatisch und konstruktiv bezeichnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires