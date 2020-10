SMI pendelt um Nulllinie -- DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich im Minus

Der heimische Markt bewegt sich am Montag um den Schlusskurs vom Freitag. Der deutsche Leitindex notiert deutlich tiefer. An den asiatischen Aktienmärkten waren zum Wochenstart Minuszeichen zu sehen.

SCHWEIZ

Der heimische Markt zeigt sich am Montag vorsichtig.

Der Leitindex SMI wies zum Start der neuen Handelswoche ein Minus von 0,67 Prozent bei 9'956,35 Stellen aus und bewegte sich auch anschliessend auf rotem Terrain. Im weiteren Verlauf pendelt er um den Schlusskurs von letzter Woche.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI eröffneten 0,82 Prozent tiefer bei 1'541,12 Zählern bzw. 0,64 Prozent leichter bei 12'428,03 Punkten und folgen dem Trend des Leitindex anschliessend.

Die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus schürten die Angst vor einem neuerlichen Lockdown und den damit verbundenen negativen Folgen für die Wirtschaft, heisst es am Markt. Kursgewinne bei defensiven Schwergewichten fangen den Markt gegen unten aber etwas auf.

Die Stimmung sei merklich eingetrübt, sagte ein Börsianer. Neben Corona dämpften auch enttäuschende Konjunkturzahlen aus Deutschland und die Zurückhaltung der Anleger vor den am Dienstag kommender Woche anstehenden US-Präsidentenwahlen den Risikoappetit. Erst nach den US-Wahlen werde sich der Markt aus seiner volatilen Seitwärtsbewegung lösen können. Dass die im Laufe der Woche noch anstehenden Konjunkturzahlen oder die Zinsbeschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan am kommenden Donnerstag noch Kursakzente setzen, sei nicht sehr wahrscheinlich, heisst es weiter.

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Wochenbeginn deutlich schwächer.

Der DAX ging 2,7 Prozent tiefer bei 12'303,41 Zählern in die neue Handelswoche und notiert auch im weiteren Verlauf im tiefroten Bereich.

Stark steigende Coronavirus-Zahlen und ein enttäuschender Ausblick von SAP drücken zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt den DAX nach unten. Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen sprach Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader vom "COVID-19-Blues am Montagmorgen". Zudem sorgten die immer näher rückende US-Präsidentschaftswahl und das leidige Thema US-Konjunkturpaket für Verunsicherung.

"In Italien und Spanien gibt's schon wieder Lockdowns; in Deutschland ziert sich die Politik noch, doch eigentlich ahnt jedermann, dass es auch hier darauf hinauslaufen wird", schrieb die Commerzbank am Morgen und warnten vor erneut heftigen Effekten im Dienstleistungssektor.

Unter den Einzelwerten stehen SAP mit den Geschäftszahlen vom Sonntagabend und einem trüberen Ausblick im Fokus. Die Corona-Pandemie hat Europas grössten Softwarehersteller stärker im Griff als gedacht. JPMorgan reagierte mit einer Abstufung auf "Neutral" und monierte vor allem die gekappten Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht.

WALL STREET

Am Ende einer eher von Verlusten geprägten Handelswoche hielten sich die US-Anleger am Freitag zurück.

Der Dow Jones hatte die Sitzung noch noch mit einem kleinen Plus eröffnet, fiel dann auf rotes Terrain und pendelte schliesslich im weiteren Verlauf um die Nulllinie. Zur Schlussglocke wies er dann ein kleines Minus von 0,10 Prozent bei 28'335,57 Punkten aus. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel nach einem freundlichen Sstart vorübergehend ins Minus, konnte sich dann aber wieder erholen und schloss 0,37 Prozent höher bei 11'548,28 Zählern.

Im Blick standen dabei eine Reihe gemischt ausgefallener Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal.

Nach wie vor warten die Anleger auf positive Signale für ein weiteres Corona-Hilfspaket. Die Hoffnung hält sich zwar hartnäckig, dass ein entsprechendes Wirtschaftspaket noch vor den Präsidentschaftswahlen bekannt gegeben werden könnte. Zuletzt jedoch kamen vom Wirtschaftsberater des Weissen Hauses Larry Kudlow eher skeptische Töne.

Positive Neuigkeiten gab es ausserdem im Kampf gegen die Viruspandemie, denn die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Remdesivir von Gilead nun zur Behandlung von COVID-19-Erkankungen zugelassen. Zudem veröffentlichte das an der NASDAQ notierte deutsche Unternehmen CureVac positive präklinische Daten für einen Impfstoffkandidaten.

ASIEN

Die Anleger an den asiatischen Börsen haben sich zu Wochenbeginn zurückgehalten.

Der japanische Leitindex Nikkei verbuchte Abschläge von 0,09 Prozent auf 23'494,34 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite 0,82 Prozent schwächer bei 3'251,12 Einheiten. In Hongkong stieg der Hang Seng vor dem langen Wochenende um 0,54 Prozent auf 24'918,78 Einheiten. Am Montag blieben die Börsen hier aufgrund des Chung Yeung Festivals geschlossen.

Die Corona-Lage sorgte in der Region und auch weltweit weiterhin für Verunsicherung bei den Anlegern. Die Behörden in der westchinesischen Region Xinjiang riefen nach einem Corona-Ausbruch die höchste Alarmstufe im öffentlichen Gesundheitswesen aus. In Europa treiben die rasant steigenden Corona-Zahlen viele EU-Staaten zu immer härteren Massnahmen gegen die Pandemie. So rief Spanien erneut den nationalen Notstand aus.

Marktstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Marktes rechnet in den nächsten Tagen mit höheren Schwankungen an den asiatischen Aktienmärkten. In dieser Woche stünden eine Reihe von Konjunkturdaten an, die ebenso die Kurse stark beeinflussen könnten wie die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank am Donnerstag.

Zudem rückte die US-Präsidentschaftswahl Anfang November immer stärker in den Fokus der Anleger. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin haben derweil die Verhandlungen über das Corona-Hilfspaket zur Stützung der Konjunktur erst einmal abgebrochen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires