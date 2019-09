Verluste an den US-Börsen -- SMI legt zum Handelsende zu -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen ohne einheitliche Richtung

Am heimischen Aktienmarkt war die Stimmung am Donnerstag positiv. An der deutschen Börse arbeitete sich der DAX weiter vor. Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag schwächer. Die Aktienmärkte in Fernost kamen am Donnerstag auf keinen gemeinsamen Nenner.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich freundlich.

Der Leitindex SMI notierte zum Handelsstart marginal tiefer, kletterte im Verlauf aber in die Gewinnzone und wies zum Handelsende einen Zuwachs von 0,97 Prozent bei 10'010,71 Punkten aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten sich ebenfalls ins Plus vorarbeiten. Der SLI schloss mit plus 0,78 Prozent bei 1'528,54 Zählern, während der SPI letztlich 0,92 Prozent höher stand bei 12'157,64 Indexeinheiten.

Nach den jüngsten Verlusten hat der Schweizer Aktienmarkt im Zuge einer Gegenbewegung seine Gewinne am Donnerstag im Handelsverlauf immer weiter ausgebaut. Dabei schloss der Leitindex SMI auch oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 10'000 Punkten. Dennoch bleiben Händler vorsichtig und verweisen auf die zahlreichen politischen Unsicherheitsfaktoren, die auch weiterhin für eine erhöhte Volatilität sorgen dürften.

Neben dem US-chinesischen Zollstreit stellt das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump ein Risiko dar. Auch wenn es am Ende wohl nicht zu einer Amtsenthebung kommen dürfte, sei die vermutlich Wochen andauernde Hängepartie Gift für den Aktienmarkt. Hinzu komme die unklare Lage in London. Wie es ein Börsianer beschreibt, haben jedoch die politischen Börsen meist eine kürzere Halbwertszeit als die politischen Unsicherheiten.

Unternehmensseitig stand die Credit Suisse im Fokus: Ein New Yorker Gericht hat drei Klagen gegen die Grossbank Credit Suisse im Zusammenhang mit einem komplexen Finanzprodukt abgewiesen.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt in Grün.

Der DAX eröffnete relativ stabil und legte danach zu. Er schloss 0,44 Prozent fester bei 12'288,54 Punkten.

Nach einer dreitägigen Verluststrecke hat sich der DAX am Donnerstag etwas erholt. Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne in der ersten Handelsstunde aus, dümpelte dann aber vor sich hin. Der DAX knüpfte damit an seine Bewegung vom Mittwochnachmittag an, als er wegen neuer Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt seine Verluste noch reduzieren konnte.

Der DAX begab sich mit dem Anstieg wieder auf Tuchfühlung zur Marke von 12'300 Punkten, die ihm bis zum Vortag noch eine wichtige Unterstützung war.

Als Kursstütze wurde am Markt auf ermutigende Aussagen von US-Präsident Donald Trump in puncto Zollstreit verwiesen. Dieser hatte in Aussicht gestellt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets sind die Risiken damit aber nicht aus der Welt. "Politische Börsen haben zwar kurze Beine, politische Unsicherheiten beschäftigen den Aktienmarkt aber meist sehr viel länger", so der Experte. "Bis in London und Washington Tatsachen geschaffen werden, dürfte es noch eine Weile dauern", mahnte er zur Vorsicht.

Auf Unternehmensebene stand Autozulieferer HELLA im Fokus mit Quartalszahlen, die zunächst auf eine durchwachsene Reaktion stiessen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit negativen Vorzeichen.

Der Dow Jones gab im Donnerstagshandel 0,29 Prozent auf 26'893,36 US-Dollar nach. Daneben hatte der Techwerteindex NASDAQ Composite etwas deutlichere Verluste hinzunehmen und schloss 0,58 Prozent schwächer bei 8'030,66 Zählern.

Die anhaltende Diskussion über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat die Wall Street am Donnerstag leicht belastet.

Der Whistleblower in der Ukraine-Affäre warf dem Weissen Haus Versuche vor, den Wortlaut eines Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Wolodymyr Selenskyj geheim zu halten. Aus Sicht vieler Demokraten zeigt das vorliegende Gesprächsprotokoll, dass Trump mit Hilfe einer ausländischen Regierung seinem politischen Rivalen Joe Biden - dem wohl aussichtsreichsten demokratischen Präsidentschaftsbewerber für die Wahl 2020 - schaden und damit den Wahlkampf beeinflussen wollte. Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten am Dienstag Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet. Sie werfen ihm Verfassungsbruch vor und wollen nun den Wortlaut des Gespräches.

In den Hintergrund rückten damit neue Hoffnungen auf ein baldiges Ende im US-chinesischen Zollstreit sowie ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan für die Sektoren Landwirtschaft und Digitales. Die USA können dank niedrigerer oder abgeschaffter Zölle bald zusätzliche Produkte wie Rindfleisch, Mais, Weizen und Wein im Wert von insgesamt sieben Milliarden US-Dollar nach Japan exportieren.

Auf Seite der Unternehmen rieben sich Anleger von Beyond Meat die Hände, nachdem bekannt geworden war, dass der Fastfood-Riese McDonald's die fleischlosen Burger in Kanada testen möchte.

ASIEN

Am Donnerstag herrschte in Asien uneinige Stimmung.

In Japan zeigte sich der Nikkei fester: Er beendete den Handel 0,13 Prozent höher bei 22'048,24 Zählern.

In China büsste derweil der Shanghai Composite 0,89 Prozent auf 2'929,09 Einheiten ein. Dagegen notierte der Hang Seng in Hongkong einen Aufschlag von 0,37 Prozent auf 26'041,93 Punkte. Hier stützten vor allem Aufschläge bei den Technologiewerten mit der Hoffnung auf eine weitere Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sorgte an der Börse in Tokio am Donnerstag für leichte Aufschläge. US-Präsident Donald Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe haben einen "grossen Teil" des Abkommens am Vortag unterzeichnet - allerdings bleiben Autos ausgenommen.

An den anderen Aktienmärkten der Region zeigte sich eine uneinheitliche Tendenz. Hier gibt es fast täglich neue "Wasserstandsmeldungen", die nicht zur Beruhigung der Märkte beitragen. Trump erklärte zuletzt, ein Abkommen könne schneller erzielt werden, als viele Investoren denken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires