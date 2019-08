SMI tiefer -- DAX dreht ins Plus -- Asiatische Börsen tiefrot

Am heimischen und am deutsche Aktienmarkt stehen die Vorzeichen aus rot. Asiens Börsen verbuchen am Montag deutliche Verluste.

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse kommt es am Montag zu reihenweisen Verkäufen.

Der Leitindex SMI startete 0,22 Prozent im Minus bei 9'724,00 Punkten. Anschliessend gibt er weiter ab.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich ebenfalls schwächer.

Nach sehr schwachen Vorgaben aus den USA und zum Teil hohen Kursverlusten am Montag an vielen asiatischen Märkten wird auch hierzulande ein deutliches Minus zum Handelsbeginn verbucht. Grund für die erneute starke Verunsicherung an den Finanzmärten ist die weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Unternehmensseitig dürften Alpiq und Schaffner im Fokus stehen. Zusätzlich zieht die Credit Suisse die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich: Die Grossbank will ich Schweiz-Geschäft ausbauen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger am Montag zurück.

Der DAX startete stabil bei plus 0,07 Prozent mit 11'619,66 Punkten, rutschte dann aber in die Verlustzone. Im Verlauf kann das deutsche Börsenbarometer leicht ins Plus drehen.

Im Blick steht in Deutschland der ifo-Geschäftsklimaindex für August und wie der Handelsstreit auf die Stimmung der Industrie wirkt. Der von ifo-Index-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 94,3 - das war der niedrigste Wert seit November 2012. "Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten sich", kommentiertem die Konjunkturforscher die Daten.

Die neue Zollspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China ist den Anlegern am deutschen Aktienmarkt auch zu Beginn der neuen Börsenwoche noch sauer aufgestossen. Für etwas Erleichterung sorgten indes Nachrichten, wonach China weiter den Konflikt durch Verhandlungen lösen will. Die anfänglich noch befürchteten massiven Kursverluste blieben damit aus.

WALL STREET

Vor dem Wochenende ging es mit den US-Börsen steil bergab.

Der Dow Jones verlor mit 25'628,90 Zählern 2,37 Prozent an Wert. Noch schwächer tendierte der Techwerteindex NASDAQ Composite, der 3,00 Prozent auf 7'751,77 Punkte einbüsste.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag US-Notenbankgouverneur Jerome Powell die Show gestohlen - sehr zum Leidwesen von Anlegern an der Wall Street. Denn die geriet mit einer neuen Eskalationsrunde im Handelsstreit massiv unter Druck. Zunächst hatte die Ankündigung chinesischer Gegenmassnahmen auf jüngst angekündigte US-Importzölle auf chinesische Waren die US-Börsen belastet - wenn auch nur moderat. US-Präsident Donald Trump kündigte dann seinerseits aber neue Vergeltungsschritte gegen China an. Gleichzeitig forderte er US-Firmen zur sofortigen Suche nach Alternativen zu China auf. Daraufhin stürzten die Aktienkurse ab. Dass laut Peter Navarro, Berater des Weissen Hauses, die Gespräche mit China fortgesetzt werden sollen, hob die Stimmung nicht.

Wegen der Trump-Forderungen auf eine Beendigung der Geschäfte mit China stellten Technologie- und Halbleiterwerte die grössten Verlierer am Aktienmarkt. Ihre Sektorindizes sackten wegen der hohen China-Korrelation um jeweils über 4 Prozent ab. Apple stürzten um 4,6 Prozent ab. FedEx, Amazon und United Parcel Service gaben um bis zu 3,9 Prozent nach. Trump hatte diese Unternehmen bei seinen Forderungen gegen China explizit genannt.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich tiefrot.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei einen Verlust von 2,30 Prozent bei 20'233,90 Punkten (Stand: 07:44 Uhr).

In China notiert der Shanghai Composite parallel 1,20 Prozent höher bei 2'862,68 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 3,07 Prozent auf 25'374,56 Zähler.

Wie nicht anders zu erwarten reagieren die Aktienmärkte in Ostasien mit empfindlichen Kursverlusten auf breiter Front auf die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Am Freitag hatte zunächst Peking angekündigt, Strafzölle auf US-Importe zu erhöhen, worauf US-Präsident Donald Trump noch am selben Tage ebenfalls mit höheren Strafzolltarifen zurückgeschlagen hatte. Zudem rief er US-Unternehmen dazu auf, nach Alternativen zu Produkten aus China zu suchen. Am Sonntag hatte Trump dann noch nachgekartet und nach Klarstellung aus dem Weissen Haus bedauert, die Tarife nicht noch stärker angehoben zu haben.

Gesucht sind dagegen sichere Häfen, allen voran das Gold. Die Feinunze verteidigt die kräftigen Gewinne vom Freitag und wird mit 1.540 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit sechseinhalb Jahren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires