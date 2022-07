Asiens Börsen mehrheitlich höher

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt konnte am ersten Tag der Handelswoche die frühen Verluste abschütteln und sich in die Gewinnzone vorarbeiten.

Der SMI konnte nach einem schwachen Start sein Vorzeichen wechseln und ging letztlich 0,30 Prozent stärker bei 11'129,35 Zählern in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegten sich nur gering. Sie schlossen mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 14'367,58 Einheiten bzw. einem Minus von 0,02 Prozent bei 1'706,02 Punkten.

Nach einem schwächeren Start schloss der Leitindex SMI zwar im Plus. Insgesamt sei bei den Investoren zu Beginn dieser datengeladenen Woche aber eher eine gewisse Zurückhaltung auszumachen, waren sich Händler einig.

In dieser Woche schwappt eine regelrechte Zahlenwelle über die Märkte: Rund ein Drittel aller Unternehmen im Stoxx-600-Index in Europa und ebenso viele im S&P 500 in den USA legen im Verlauf dieser Woche ihre Quartalsdaten vor. Zur Wochenmitte folgt dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und damit das wohl wichtigste Ereignis. Das Fed dürfte die Leitzinsen abermals um 75 Basispunkte erhöhen. Steigende Zinsen machen die Risikopapiere vor allem in geopolitisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten unattraktiver, erklärt ein Händler die Zurückhaltung. Auch der erneut gesunkene deutsche ifo-Index sei eher ein Dämpfer, werde er doch als Vorbote einer Rezession gewertet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab am Montag nach.

Der DAX konnte nach einer schwächeren Eröffnung nur vorübergehend ins Plus drehen. Schlussendlich beendete der deutsche Leitindex den Handel dann nämlich doch mit einem Abschlag von 0,33 Prozent bei 13'210,32 Punkten.

Die neue Woche steht im Zeichen der US-Notenbank. Die Währungshüter der weltgrössten Volkswirtschaft geben am Mittwoch wohl die nächste Leitzinserhöhung bekannt. Zuletzt waren die zwischenzeitlich spürbaren Sorgen vor einer Erhöhung um einen ganzen Prozentpunkt wieder deutlich abgeklungen - erwartet werden von den meisten Experten 0,75 Prozentpunkte.

Am deutschen Markt stand der überraschende Führungswechsel bei Volkswagen (VW) im Fokus. Am Freitag nach Börsenschluss hatte VW mitgeteilt, dass Vorstandschef Herbert Diess Anfang September ausscheidet und von Oliver Blume abgelöst wird, dem Chef der Sportwagentochter Porsche AG.

WALL STREET

Im Montagshandel zeigten sich die US-Börsen uneinheitlich.

Der Dow Jones gewann 0,28 Prozent auf 31'990,00 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 0,43 Prozent auf 11'782,67 Punkte.

Die Anleger agierten vorsichtig, denn zum einen müssen sie in den kommenden Tagen eine Fülle von Unternehmenszahlen verarbeiten, zum anderen wird die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben. Eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte gilt als ausgemacht.

Zwischenzeitliche Spekulationen über einen Zinsschritt um 100 Basispunkte sind aus dem Markt weitgehend verschwunden. Gleichwohl fürchten Marktteilnehmer, dass die Federal Reserve bei ihren Bemühungen, die Inflation einzudämmen, die Wirtschaft abwürgen könnte. Einige der im bisherigen Verlauf der Bilanzsaison veröffentlichten Geschäftsberichte und Ausblicke zeigten schon Spuren eines Abschwungs. In Verbindung mit schwächeren Konjunkturdaten weckten sie allerdings auch Hoffnungen, dass die Fed das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung drosseln werde. Das half, die Verluste der Aktienmärkte im Zaum zu halten.

Auf Unternehmensseite tat sich zu Wochenbeginn noch nicht viel. Das ändert sich in den kommenden Tagen, wenn zahlreiche Schwergewichte aus dem Technologiesektor ihre Geschäftszahlen vorlegen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio geht es für den japanischen Leitindex Nikkei zeitweise 0,08 Prozent auf 27'677,89 Punkte nach unten.

Stärker hingegen präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite steigt zeitweise 0,81 Prozent auf 3'276,71 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich unterdessen mit 1,49 Prozent höher bei 20'868,29 Punkten.

Hauptthema an den Märkten ist weiter die US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Nach zuletzt schwächeren Konjunktursignalen aus den USA wird allgemein mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet, die auch als eingepreist gelten dürfte, nachdem jüngst noch 100 Basispunkte als Szenario herumgereicht worden sind.

In China sind die Blicke daneben hoffnungsvoll auf das bevorstehende Treffen des Politbüros, des zentralen politischen Machtorgans, gerichtet, sowie ein anberaumtes Gespräch zwischen Chinas Präsident Xi und seinem US-Pendant Biden im späteren Wochenverlauf. Dabei dürfte es auch um gegenseitige Strafzölle gehen und zwar mutmasslich um Lockerungen angesichts der sich eintrübenden Wirtschaftsaussichten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires