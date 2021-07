Dow schwächer -- SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel zeigt sich am Montag verlustreich.

Der SMI notierte schon kurz nach Börseneröffnung mit negativer Tendenz, die er auch weiterhin beibehält.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI geben etwas nach.

Der Schweizer Aktienmarkt legt zu Beginn einer weiteren Daten-reichen Woche erst einmal den Rückwärtsgang ein. Insgesamt sei die Stimmung etwas durchwachsen, heisst es im Handel. Hauptgrund dafür seien die deutlichen Kursverluste an den chinesischen Aktienmärkten. Die Furcht vor einer neuen Regulierungswelle durch die chinesische Regierung habe die Börsen zum Wochenauftakt fest im Griff und für deutliche Kursverluste gesorgt. Auch der China-Besuch der stellvertretenden US-Aussenministerin Wendy Sherman dürfte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zumal das Verhältnis der beiden Staaten angespannt ist.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel präsentiert sich am Montag schwächer.

Der DAX startet am Montag 0,53 Prozent tiefer bei 15'586,66 Punkten und bewegt sich auch weiterhin auf rotem Terrain.

Auf die Stimmung der Anleger drückt das ifo-Geschäftsklima. "Die deutsche Wirtschaft hat das Wachstumshoch durchschritten", resümierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein die rückläufigen Juli-Stimmungsdaten. Der wohl wichtigste deutsche Frühindikator gebe bereits Einblicke für die kommenden Monate. Im Herbst werde die deutsche Wirtschaft vom Aufholmodus in den Normalmodus wechseln. "Darauf bereitet uns der Ifo-Geschäftsklimaindex vor." Zudem könnte die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus den Ausblick getrübt haben, und auch die Lieferschwierigkeiten von Vorprodukten und Rohstoffen belasteten.

WALL STREET

Nach ihren jüngsten Rekorden gebenn die US-Indizes zum Start in die neue Börsenwoche etwas nach.

So eröffnete der Dow Jones minimale 0,02 Prozent schwächer bei 35'055,86 Punkten und bleibt auch im weiteren Handelsverlauf knapp in der Verlustzone. Auch der NASDAQ Composite gibt aktuell geringfügig ab, nachdem er schon zum Start 0,11 Prozent auf 14'821,03 Zähler verloren hatte.

Auch in der neuen Woche dürfte das Interesse der Anleger vor allem der Bilanzsaison gelten. Nach Börsenschluss am Montag wird Tesla Zahlen vorlegen. Im weiteren Verlauf der Woche werden Quartalsausweise von Technologie-Giganten wie Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft erwartet. Dazu steht am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda.

Etwas auf der Stimmung lastet die Befürchtung, dass sich die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen könnten, nachdem Peking Washington vorgeworfen hat, verantwortlich für den Stillstand in den Beziehungen zwischen beiden Ländern zu sein. Dazu kommt, dass China harte regulatorische Massnahmen gegen heimische Unternehmen ergriffen hat und damit die heimischen Aktienmärkte am Montag auf Talfahrt schickte.

ASIEN

Die Börsen in Asien fanden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Japan verbuchte der japanische Leitindex Nikkei nach der zweitägigen Feiertagspause in der vergangenen Woche letztlich ein Plus von 1,04 Prozent auf 27'833,29 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es hingegen tief abwärts: Der Shanghai Composite fiel schlussendlich 2,34 Prozent auf 3'467,44 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng 4,13 Prozent nach auf 26'192,32 Punkte.

Sehr geteilt zeigte sich die Börsenlandschaft in Asien am Montag. Während Tokio fest tendierte, verzeichneten die chinesischen Börsen in Hongkong und Shanghai empfindliche Einbussen von deutlich über 2 Prozent. Derweil macht der Bitcoin einen Riesensatz nach oben. Der japanische Nikkei-Index gewann nach einer guten Vorlage der Wall Street vom Freitag deutlich hinzu. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass am Donnerstag und Freitag in Japan feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, so dass hier auch Nachholbedarf nach oben bestand. Händler berichteten daneben von kurstreibenden Hoffnungen auf starke Quartalsergebnisse der Unternehmen in der gerade begonnenen Berichtssaison. Auch der zum Dollar schwächere Yen stütze etwas, hiess es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires