SMI und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Montag stabil erwartet.

Der SMI dürfte auf Vortagsniveau in die Handelswoche starten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen vorbörslich der Tendenz des Leitindex.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Händler am Montag. Weder vom Devisenmarkt noch von der Zinsseite kommen am Morgen nennenswerte Impulse, und in Asien fällt lediglich die anhaltende Schwäche der Börse in Schanghai auf. Im Blick steht am Vormittag der deutsche ifo-Geschäftsklima-Index: Hier wird ein weiterer Rückgang. Damit würde er die Wirtschaftsschwäche in Europa untermauern: "Die Wachstumsaussichten für die Eurozone trüben sich ein", so Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Die Gründe dafür macht der Anlagestratege in der hohen Inflation und den gestiegenen Zinsen aus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine Stabilisierung ab.

Der DAX dürfte minimal höher in die neue Handelswoche starten.

Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax zunächst eine leichte Stabilisierung ab. Auf die Nachrichten vom Wochenende aus Russland reagieren die Märkte recht gelassen. Die Börsen in Japan und Hongkong tendieren kaum verändert, nur in China gibt es leichte Verluste. Zins- und Konjunktursorgen sowie der Kurseinbruch von Siemens Energy hatten den Dax in der Vorwoche unter seine 21- und 50-Tage-Linien zurückgeworfen und damit das Chartbild eingetrübt. Orientierungsmarken nach unten sind das Zwischentief von Ende Mai bei 15 629 Punkten und die längerfristige 100-Tage-Linie bei aktuell 15 593 Punkten. Nach oben hin ginge es zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15 960 Punkten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am letzten Handelstag der Woche schwächer.

Der Dow Jones Index rutschte nach Handelsstart sukzessive ins Minus und beendete die Sitzung 0,65 Prozent tiefer auf 33'727,43 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite war etwas stärkerem Verkaufsdruck ausgesetzt und verlor 1,01 Prozent und schloss auf 13'492,52 Punkten.

Konjunkturseitig hat sich die US-Wirtschaft im Juni verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,0 von 54,3 Punkten im Vormonat. Während es im verarbeitenden Gewerbe schlechter als von Ökonomen erwartet lief, hat sich die Situation im Dienstleistungssektor etwas verbessert.

Ölpreise geben leicht nach - Dollar legt zu

Die Ölpreise zeigten sich mit leichten Abgaben, auf Wochensicht verbuchten sich aber deutlichere Verluste. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer Zinsanhebungen der Notenbanken, die am Markt Konjunktur- und Nachfragesorgen schürten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent gaben um bis zu 0,3 Prozent nach.

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA trieb auch den Dollar erneut an. Der Dollar-Index stieg deutlich um 0,5 Prozent. Der Euro fiel dagegen im Verlauf auf ein Wochentief, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für Juni aus der Eurozone auf breiter Front schwächer als erwartet ausgefallen waren. "Das Risiko eines stärkeren wirtschaftlichen Abschwungs ist für Europa grösser als für die USA, so dass der Dollar kurzfristig gestützt bleiben dürfte", so Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda.

Am Anleihemarkt legten die Notierungen etwas zu, die Renditen gaben ihre Vortagesgewinne überwiegend wieder ab. Die Renditen sinken, da die Zentralbanken weltweit eine aggressivere Rhetorik im Kampf gegen die Inflation an den Tag legen. Am Markt schüre dies Rezessionssorgen, was die Anleger zu Anleihen hinziehe, hiess es. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank um 5,6 Basispunkte auf 3,74 Prozent.

Der Goldpreis profitierte etwas von den wieder sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls erhöht sich leicht um 0,3 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Fernost beginnen die Handelswoche in Rot.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 0,19 Prozent auf 32'718,34 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 1,10 Prozent auf 3'162,63 Einheiten bbergab. In Hongkong gibt der Hang Seng indes 0,25 Prozent auf 18'842,24 Indexpunkte ab (7.45 Uhr MESZ).

Weiter sind es vor allem Konjunktursorgen, die für Zurückhaltung bei Anlegern sorgen. Dazu kommen negative Vorgaben von der Wall Street, wo zusätzlich die Befürchtungen vor steigenden Zinsen und deren negativen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft das Sentiment belastet hatten.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte betont, dass in diesem Jahr mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sei, da die Inflation in den USA weiter klar über der Fed-Zielmarke von 2 Prozent liege. Zudem hatten in der vergangenen Woche diverse Notenbanken die Zinsen erhöht - die Bank of England sogar stärker als erwartet. Auch das erhoffte Konjunkturpaket in China, zur Stimulierung der dortigen Wirtschaft, ist bislang ausgeblieben. Die Entwicklungen in Russland vom Wochenende belasten dagegen kaum.

Im chinesischen Kernland geht es nach unten. Hier wird erstmals seit vergangenem Mittwoch wieder gehandelt. Damit setzt sich die jüngste Verluststrecke fort. Die CICC-Analysten erwarten, dass die anhaltenden Unsicherheiten vor dem Hintergrund der vorherrschenden globalen Rezessionssorgen und geopolitischen Risiken zunehmen würden; sie warnen vor einer erhöhten Volatilität.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires