SMI starten leichter, DAX stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich freundlich

Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag ab, wogegen der deutsche DAX Gewinne verzeichnet. Auch in Asien legen die Börsen überwiegend zu. Der Wall Street-Handel gestaltete sich am Donnerstag volatil.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zurückhaltend eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der Leitindex SMI 0,55 Prozent niedriger bei 10’034 Punkten.

Die Anleger bleiben laut Händlern hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten. Dabei beunruhigt sie vor allem die Entwicklung in den USA, wo die Corona-Neuinfektionen teilweise stark zunehmen. Da die Luft an den Aktienmärkten inzwischen ohnehin eher dünn geworden sei, sind viele Anleger vorsichtiger geworden. Nach Ansicht der Credit Suisse verliert der Aufwärtstrend an Dynamik und es sei während der kommenden Wochen mit einer volatile Seitwärtsbewegung zu rechnen. Ein Grossteil der Positivmeldungen sei zudem mittlerweile eingepreist. Auch dürfte sich die bevorstehende Berichtssaison vermutlich schwierig gestalten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Fretag mit Gewinnen gestartet.

Zum Handelsauftakt steht der DAX 1,07 Prozent im Plus bei 12'308,48 Einheiten.

Der Markt ist nach Einschätzung von Experten hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten. Mit Blick auf den Sommer sei das Umfeld für die Finanzmärkte herausfordernd, urteilten die Experten der Credit Suisse. Aktien blieben zunächst attraktiv, doch schade eine gewisse Vorsicht nicht.

Vor allem die Entwicklung in den Vereinigten Staaten und die dort wieder zum Teil stark steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen bereitet vielen Investoren Kummer. Da die Luft an den Aktienmärkte nach einer der kräftigsten Rallys in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dünn geworden ist, sind viele Anleger vorsichtiger geworden.

Mit dem aktuellen Niveau liegt der DAX fast 50 Prozent über dem Corona-Crash-Tief im März. Zudem fehlen bis zum Rekordhoch von 13'795 Punkten, das der deutsche Leitindex kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise Mitte Februar erreicht hatte, nur knapp zwölf Prozent. Das halten viele Experten angesichts der grössten Wirtschaftskrise in der Nachkriegsgeschichte und den weiter bestehenden Risiken für überzogen.

WALL STREET

Am Donnerstag gestaltete sich der Wall Street-Handel volatil, endete aber doch in der Gewinnzone.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete mit einem Verlust von 0,32 Prozent bei 25'365,22 Punkten und zeigte sich im Verlauf auf Richtungssuche. Erst im späten Handel entschied sich das Börsenbarometer endgültig für die Gewinnzone und schloss mit einem Plus von 1,17 Prozent bei 25'745,67 Punkten. Der NASDAQ Composite startete daneben kaum verändert in den Tag mit minus 0,1 Prozent bei 9'899,36 Einheiten, am Ende ging es aber auch bei den Techwerten nach oben - und zwar um 1,09 Prozent auf 10'017,00 Punkte.

Die Anleger an der New Yorker Wall Street haben sich am Donnerstag angesichts der Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle nur vorsichtig aus der Deckung gewagt. Besser als befürchtet ausgefallene Wirtschaftsdaten stützten die Stimmung. In den USA hat sich die Ausbreitung des Virus in alarmierender Weise beschleunigt. Die Zahl der Neuinfektionen war zuletzt wieder auf das hohe Niveau von April gestiegen. Einige US-Staaten führen nun auch wieder Lockdown-Massnahmen ein: Neben New York verhängten etwa New Jersey und Connecticut eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Bundesstaaten mit stärkerem Infektionsgeschehen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) befürchtet zudem, dass die erwartete Rezession noch viel schlimmer ausfällt als bisher gedacht.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien ziehen am Freitag überwiegend an.

In Tokio klettert der Nikkei aktuell (06:38 Uhr) um 1,37 Prozent auf 22'565,25 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wird am Freitag wegen des Drachenbootfests erneut nicht gehandelt. Zuletzt legte der Shanghai Composite am Mittwoch um 0,30 Prozent auf 2'979,55 Zähler zu. In Hongkong verliert der Hang Seng Freitag 0,57 Prozent auf 24'640,98 Punkte.

Nach den kräftigen Verlusten am Donnerstag aus Sorge über gestiegene Corona-Infektionszahlen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zum Ende der Handelswoche mehrheitlich mit Aufschlägen. Lediglich in Hongkong geben die Kurse nach der eintägigen Feiertagspause etwas nach. Die Börsen schliessen sich insgesamt der Erholung der Wall Street an.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt nach. Marktteilnehmer sprechen zudem von Nachholeffekten aufgrund der Handelspause am Vortag. Belastet wird die Stimmung in Hongkong aber auch von einem vom US-Senat verabschiedeten Gesetzentwurf, der Sanktionen gegen chinesische Beamte vorsieht, die die Teilautonomie Hongkongs unterminieren wollen. Die Sanktionen richten sich auch gegen Banken, die mit ihnen Geschäfte machen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires