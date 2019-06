SMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften am Mittawoch mit Abschlägen eröffnen. Die Börsen in Fernost gaben am Mittwoch mehrheitlich nach. In den USA dominierten Abschläge das Bild.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit einem Verlust in den Mittwochshandel gehen.

Eine Stunde vor handelsauftakt tendiert der SMI 0,3 Prozent schwächer bei 9'872 Punkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch voraussichtlich leichter eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn steht der DAX 0,2 Prozent tiefer bei 12'203 Punkten.

Die Notenbanken hatten in der vergangenen Woche mit der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik noch für Euphorie an den Weltbörsen und im Dax für ein frisches Jahreshoch bei 12 438 Punkten gesorgt, doch der Schwung ist mittlerweile verpufft. Nun sorgen sich die Anleger aber zunehmend wieder um die sich verdüsternden Konjunkturaussichten selbst, die die Fed in den USA und die EZB in Europa womöglich zum Handeln zwingen. Teils schwache US-Konjunkturdaten am Vortag hatten dies noch einmal vor Augen geführt.

Dass sich die Weltkonjunktur abkühlt, ist nicht zuletzt dem anhaltenden US-chinesischen Handelsstreit geschuldet - die Börsianer hoffen seit langem auf eine Lösung. Mit zunehmender Spannung wird deshalb der G-20-Gipfel erwartet, auf dem sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping treffen. Die Marktteilnehmer würden vor der Zusammenkunft der beiden Staatsmänner zunehmend nervös, schrieb David Madden von CMC Markets. Andere Börsianer warnen unterdessen vor zu hohen Erwartungen.

In den vergangenen Tagen hatte überdies der Konflikt zwischen Iran und den USA die Börsen überschattet. Beide Seiten zeigen sich weiter unnachgiebig. In die defensive Stimmung passt auch ein leichter Dämpfer des US-Notenbankchefs. Jerome Powell bestätigte in einer Rede zwar seine grundsätzliche Offenheit für Zinssenkungen. Er betonte jedoch, dass man kurzfristig nicht überreagieren dürfe. Die Finanzmärkte gehen mittlerweile fest von einer Senkung des US-Leitzinses im Juli um 0,25 Prozentpunkte aus.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag tiefer.

Der Dow Jones rutschte im Verlauf ab und ging mit einem Abschlag von 0,67 Prozent bei 26'549,39 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite baute seine Verluste im Handelsverlauf deutlicher aus und schloss 1,51 Prozent schwächer bei 7'884.72 Indexpunkten.

Am Dienstag blieben die Anleger vorsichtig. Bereits seit Freitag hatte der US-Leitindex einer starken Woche Tribut gezollt, in der die Anleger Signale der grossen Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik gefeiert hatten. Auch die jüngsten schwachen Daten zur Stimmung der amerikanischen Verbraucher, die die Hoffnungen auf sinkende Zinsen unterstützen dürften, sorgten für keine weiteren Kaufimpulse.

Angesichts der immer schärferen Spannungen mit dem Iran und dem nahenden G20-Gipfel mit dem Treffen der Handelskonflikt-Kontrahenten Donald Trump und Xi Jinping fehlten Anschlusskäufe. "Stattdessen dominiert die traditionelle Sicherheitsstrategie mit Anlagen in Anleihen, Gold und Yen", erklärte Marktanalyst Dean Popplewell vom Broker Oanda.

ASIEN

Die Börsen in Asien verbuchen am Mittwoch überwiegend Verluste.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (07:15 Uhr) 0,64 Prozent auf 21'057,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,23 Prozent auf 2'975,09 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong steigt geringfügig um 0,05 Prozent auf 28'198,68 Zähler.

Zurückhaltung vor dem G20-Gipfel am Wochenende und etwas zurückgeholte US-Zinssenkungsfantasien prägen zur Wochenmitte den Handel in Asien. Teilnehmer sprechen von einem insgesamt ruhigen Handelsverlauf. Von der Wall Street kamen etwas schwächere Vorgaben. Auslöser waren Aussagen von US-Notenbank-Präsident Jerome Powell, nach dessen Worten Zinssenkungen zwar möglich, aber keine ausgemachte Sache seien.

Für Unsicherheit in Asien sorgt weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels wird daher mit Spannung erwartet. Mit einer schnellen Lösung der seit Mai festgefahrenen Handelsgespräche rechnen jedoch die wenigstens, heisst es von Marktbeobachtern.

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will die US-Regierung keine Zugeständnisse bei den US-Importzöllen machen, um Peking wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Hoffnungen auf einen Durchbruch in den Verhandlungen an diesem Wochenende seien eher gering, so Reuters unter Berufung auf hochrangige US-Regierungsbeamte. Das beste Szenario wäre die Handelsgespräche wieder in Gang zu bringen, um die globalen Finanzmärkte zu beruhigen.

Für Unruhe sorgen zudem die anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat erneut Teheran mit "Auslöschung" gedroht. Erst zu Wochenanfang hatte Trump weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt, die unter anderem den geistigen Führer des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, treffen sollen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires