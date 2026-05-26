Hoffen auf Lösung im Nahost-Konflikt: Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

In der Schweiz blieben die Börsen am heutigen Pfingstmontag geschlossen.

Der SMI verharrt somit auf seinem Schlusstand von Freitag. Da hatte er 0,42 Prozent auf 13'503,21 Punkte hinzugewonnen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI waren um 0,42 Prozent fester bei 19'052,12 Zählern bzw. mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 2'144,98 Einheiten ins lange Wochenende gegangen.

In der Schweiz wurde an Pfingstmontag nicht gehandelt. Vor dem Wochenende setzten Anleger wieder einmal darauf, dass der Iran-Krieg bald beendet wird. Diesmal lag es an US-Aussenminister Marco Rubio, die Märkte anzuschieben: Er glaube, man habe Fortschritte erzielt, sagte er vor seinem Abflug zu einem Nato-Treffen in Schweden. "Es gibt einige gute Anzeichen", sagte er. Allerdings liegen der Iran und die USA bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander, gaben Marktteilnehmer zu bedenken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zog am Montag klar an.

Der DAX zeigte sich zur Eröffnung stärker. Auch im Anschluss verbuchte er über der runden Marke von 25'000 Punkten weitere Gewinne - und nahm damit allmählich wieder Kurs auf sein Rekordhoch bei 25'507,79 Punkten. Zuletzt stand ein Plus von 2,01 Prozent auf 25'389,10 Zähler an der Kurstafel.

Beflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallende Ölpreise setzte der deutsche Aktienmarkt seinen jüngsten Erfolgskurs am Pfingstmontag fort. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

"Die Kriegswolken über der Strasse von Hormus beginnen endlich aufzubrechen", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. In der Folge breche der Trend der steigenden Ölpreise, der US-Dollar sinke und die Aktienmärkte bekämen ihre Friedensdividende zurück.

Das Abkommen würde, falls es zustande kommt, Trumps Hauptziel jedoch nicht erreichen. Dieses besteht darin, den Iran für immer am Erwerb einer Atomwaffe zu hindern. Es würde jedoch das Wiederaufflammen eines Krieges verhindern, den die Länder des Nahen Ostens nicht wollen. Zudem würde es beginnen, eine globale Wirtschaftskrise zu lindern. Zugleich nimmt der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus langsam wieder an Fahrt auf.

WALL STREET

An den US-Börsen fand am Montag wegen des Feiertags "Memorial Day" kein Handel statt.

Der Dow Jones Industrial bleibt damit auf seinem Schlussstand von Freitag stehen. Nachdem er im Handelsverlauf bei 50'830,24 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte, ging er vor dem Wochenende mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 50'579,70 Punkten aus der Sitzung.

Der NASDAQ Composite verharrt aufgrund der geschlossenen US-Börsen ebenfalls auf seinem Freitagsschluss von 26'343,97 Zählern (+0,19 Prozent).

Die Aktienkurse profitierten vor dem Wochenende von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs, den zuletzt eher robusten Konjunkturdaten sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Für Zuversicht sorgten vor allem Hoffnungen auf ein baldiges Abkommen im Nahost-Konflikt. Doch ob die Verhandlungen tatsächlich zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran führen, ist weiterhin offen.

Konjunkturseitig wurden am Freitag der Index der Frühindikatoren für April und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Mai veröffentlicht. Im Blick stand ferner der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank. Deren neuer Chairman Kevin Warsh wurde am Freitag vereidigt. Anleger am Anleihemarkt hofften wie auch am Aktienmarkt auf ein Ende des Iran-Krieges und in der Folge auf eine Öffnung der Strasse von Hormus. Sollten die Ölpreise dann deutlich fallen, dürfte auch die Inflation zurückgehen und mit ihr Zinserhöhungsspekulationen, hiess es. Manche setzen auch auf Warsh als geldpolitische Taube.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio konsolidiert der Nikkei 225 nach seinem gestrigen Rekordhoch über 65'000 Punkten auf hohem Niveau und zeigt sich zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 64'931,94 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,65 Prozent auf 4'125,61 Stellen.

Nach der feiertagsbedingten Zwangspause zeigt sich der Hang Seng stellenweise mit Gewinnen von 0,40 Prozent auf 25'709,22 Punkten.

Am Vortag sorgten in erster Linie Entspannungssignale im Nahen Osten für Kauflaune an den asiatischen Märkten. Denn US-Präsident Donald Trump sprach von einem "weitgehend" ausgehandeltem Memorandum of Understanding zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Am Dienstag scheint die Hoffnung auf eine Lösung im Nahost-Konflikt bei Anlegern wieder etwas in den Hintergrund zu rücken. Entsprechend zeigen sich die asiatischen Märkte uneins.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires