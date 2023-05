US-Schuldenstreit bleibt im Fokus: Asiens Börsen uneinheitlich - Feiertag in Hongkong

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt musste am Donnerstag weitere Einbussen hinnehmen.

Der SMI sank zum Handelsbeginn und blieb dann im Minus. Letztendlich schloss er 0,51 Prozent niedriger bei 11'313,49 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben nach einem schwächeren Start ebenfalls weiter nach. Der SLI notierte zum Handelsende 0,12 Prozent schwächer bei 1'760,55 Punkten. Der SPI schloss 0,40 Prozent tiefer bei 14'908,01 Punkten.

An der Schweizer Börse ging es auch am Donnerstag abwärts. Vor allem die drei Schwergewichte erwiesen sich mit ihren Verlusten als Belastungsfaktor für den Gesamtmarkt. Es gebe auch kaum Gründe für eine Erholung, da der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA Anleger weiter in Atem halte und für Zurückhaltung sorge, hiess es in einem Kommentar. Zwar sei die Rede von positiven Gesprächen, eine Einigung zeichne sich aber noch immer nicht ab.

Wie ein weiterer Börsianer betonte, dürfte es auch kaum den einen einzigen Grund dafür geben, dass Investoren aktuell lieber versuchen, ihre Gewinne zu sichern. Während sich der politische US-Haushaltsstreit als Hängepartie entpuppt, breiten sich zudem Wachstumssorgen um die deutsche Wirtschaft aus. Nachdem am Mittwoch bereits der ifo-Geschäftsklimaindex zeigte, wie sehr sich die Stimmung der deutschen Wirtschaft eingetrübt hat, zeigten die revidierten BIP-Zahlen, dass das Nachbarland in einer Rezession steckt. Zu der ganzen Gemengelage trugen dann noch Nachrichten bei wie etwa die, dass die Ratingagentur Fitch das AAA-Rating der Vereinigten Staaten auf "negative Watch" gesetzt hatte. Die Unentschlossenheit unter den Mitgliedern der US-Notenbank über den weiteren Zinspfad trug ebenfalls nicht zur Beruhigung bei.

Internationale Beachtung fanden zudem die starken Quartalszahlen des KI-Spezialisten NVIDIA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendierte zeitweise entlang der Nulllinie, letztendlich aber auf rotem Terrain.

Der DAX schloss schlussendlich 0,31 Prozent im Minus bei 15'793,80 Punkten.

Der sich hinziehende US-Schuldenstreit hatte die Märkte weiter im Griff, zehrte an den Nerven der Anleger und bremste die Kurse aus. Nach Prognosen des Finanzministeriums droht der US-Regierung der Zahlungsausfall Anfang Juni, wenn keine Einigung erzielt und die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird. Der Streit bedroht auch die Kreditwürdigkeit der USA in immer stärkerem Mass. Die US-Ratingagentur Fitch signalisierte bereits eine mögliche Herabstufung der Bonität der grössten Volkswirtschaft der Welt.

Noch am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 16'331 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Die Bullen seien aber in die Falle gegangen, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Neben dem Schuldenstreit verwies der Experte auch auf die Wirtschaft in Deutschland, die im Winter in eine Rezession gerutscht ist. Dies passe nicht zu einem DAX, der immer noch in der Nähe seines Rekordhochs notiere.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index beendete den Handelstag 0,11 Prozent tiefer bei 32'764,72 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem Plus von 1,71 Prozent bei 12'698,09 Zählern.

Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stand nach wie vor der ungelöste Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Laut dem republikanischen Verhandlungsführer Kevin McCarthy gab es in den Gesprächen am Mittwoch Fortschritte, allerdings bestehe noch Diskussionsbedarf. Damit bleibt die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA Anfang Juni. Die Ratingagentur Fitch drohte der weltgrössten Volkswirtschaft bereits mit einer möglichen Abstufung ihrer Bonität.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 0,59 Prozent auf 30'983 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit 0,14 Prozent auf 3'197 Zähler. In Hongkong wird am Freitag nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt somit auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,93 Prozent auf 18'746,92 Einheiten verloren.

Die Entwicklungen rund um den Schuldenstreit bestimmen auch zum Wochenausklang die Tendenz an den asiatischen Aktienmärkten. Daneben setzen die Chipwerte mit dem am Vortag erhöhten Ausblick von NVIDIA ihre Rally fort, was vor allem im Tokio für Gewinne sorgt. In Hongkong findet aufgrund von "Bhuddas Geburtstag" kein Handel statt.

Der Anstieg der Kerninflation in Japans Hauptstadt Tokio hat sich im Mai zwar etwas verlangsamt, blieb aber weiter deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent, da der stetige Anstieg der Lebensmittelpreise die sinkenden Treibstoffpreise ausglich. Die Kernrate legte um 3,2 Prozent zu, während Analysten mit einem Anstieg um 3,3 Prozent gerechnet hatten. Die Daten für Tokio gelten als Frühindikator für den landesweiten Trend.

In Shanghai passen Anleger im Vorfeld des Wochenendes mit dem weiter schwelenden US-Schuldenstreit ihre Positionen an, heisst es am Markt. Vor dem Hintergrund der schon am 1. Juni drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA scheint es bei den Gesprächen zwischen Republikanern und Demokraten Bewegung zu geben. Laut mit den Verhandlungen vertrauten Personen soll die Schuldenobergrenze bis über die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 hinaus verlängert werden. Die Beteiligten hoffen, noch in der kommenden Woche einen Abschluss zu erreichen. Am Vortag hatte die Ratingagentur Fitch die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA verlieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires