SMI und DAX starten mit Aufschlägen -- Asiens Märkte in Grün

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag fester. Die Börsen in Fernost ziehen am Dienstag weiter an. An den US-Börsen fand am Montag aufgrund des Memorial Days kein Handel statt.

SCHWEIZ Die Anleger an der Schweizer Börse sind am Dienstag weiterhin zuversichtlich gestimmt. Der Leitindex SMI eröffnete 0,4 Prozent höher bei 9'869 Einheiten. Die Anleger hoffen weiter, dass die Lockerungen der Pandemiemassnahmen zu einer Erholung der Weltwirtschaft führen, heisst es am Markt. Dies verhalf auch den Märkten in Fernost zu kräftigen Kursgewinnen. Dagegen fehlt die Vorgabe von der Wall Street: Wegen eines Feiertags fand am Montag kein Börsenhandel statt. Hoffnungsvolle Nachrichten kommen aber trotzdem aus den USA: Der Impfstoffhersteller Novavax startet klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Corona-Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19. Erste Ergebnisse werden im Juli erwartet. "Die Anleger surfen gerade auf einer Welle der Euphorie", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Daran, dass diese Welle auch schnell vorbei sein könnte, denkt an der Börse aktuell niemand." Dabei sind die Sorgen wegen der Spannungen zwischen den USA und China wohl nur vorübergehend in den Hintergrund gerückt: "Die Spannungen schwelen weiter, und es kann rasch wieder mehr werden", sagt ein Händler. DEUTSCHLAND Der deutsche Leitindex kann am Dienstag erneut zulegen. Der DAX startete 0,86 Prozent im Plus bei 11'488,99 Zählern. Die Börsianer setzen in der Corona-Krise weiter auf Normalisierung. Jörg Zeuner, der Chefvolkswirt von Union Investment, hatte tags zuvor nach den Daten des ifo-Instituts von "Raum für Zuversicht" für die Unternehmen gesprochen. Hoffnungsvolle Nachrichten in puncto Coronavirus-Bekämpfung kommen aus den USA, wo tags zuvor feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Der Impfstoffhersteller Novavax startet nun klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19. Erste Ergebnisse werden im Juli erwartet. "Die Anleger surfen gerade auf einer Welle der Euphorie", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Daran, dass diese Welle auch schnell vorbei sein könnte, denkt an der Börse aktuell niemand." Beim Blick auf den Markt fallen die Wirecard nach erneuter Verschiebung der Bilanzvorlage negativ auf. WALL STREET Am Montag ruht der Handel an der Wall Street aufgrund eines Feiertages. Der US-Leitindex Dow Jones bewegte sich am Freitag überwiegend leicht in der Verlustzone und fiel zum Handelsschluss um 0,04 Prozent auf 24'465,16 Punkte marginal zurück. Nach anfänglichen Verlusten drehte der Tech-Index NASDAQ Composite hingegen im Handelsverlauf in die Gewinnzone und legte um 0,43 Prozent auf 9'324,59 Zähler zu. In den USA findet wegen des Feiertags Memorial Day kein Börsenhandel statt. ASIEN Die Börsen in Fernost erzielen auch am Dienstag Gewinne. In Japan klettert der Nikkei aktuell (06:38 Uhr) um 2,74 Prozent bei 21'308,98 Punkte. Japan hat am Montag den Ausnahmezustand vollständig aufgehoben und die erfolgreiche Bekämpfung des Coronavirus vermeldet. Auch in China dominieren die Bullen. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,71 Prozent auf 2'837,88 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,87 Prozent zu auf 23'381,44 Stellen. Immer mehr Länder lockern die Einschränkungen, die sie während der Corona-Krise angeordnet hatten, und fahren ihre Wirtschaft wieder hoch. Das stimmt die Anleger zuversichtlich mit Blick auf eine konjunkturelle Erholung. Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong, das zuletzt die Spannungen zwischen China und den USA wieder verschärft hatte, tritt darüber in den Hintergrund. Vorgaben aus den USA gibt es nicht, denn dort ruhte der Börsenhandel am Montag wegen eines Feiertags. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com