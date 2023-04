Schwache US-Vorgaben belasten: DAX und SMI leichter erwartet -- Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex wird am Mittwoch mit schwächeren Kursen erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,38 Prozent tiefer bei 11'486 Punkten. Den Vortag hatte er 0,4 Prozent höher bei 11'513,12 Punkten beendet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich im Dienstagshandel uneinheitlich: Letztlich ging es für den SPI um 0,26 Prozent auf 15'171,26 Zähler aufwärts. Der SLI fiel zum Handelsschluss um 0,32 Prozent auf 1'786,30 Stellen.

Mit einer etwas leichteren Eröffnung rechnen Marktteilnehmer an den Aktienmärkten. Aber am Gesamtmarkt sei kein grosser Druck zu erwarten. "Der jüngste kräftige Rückgang der Ölpreise und der Rückgang der Renditen sollten die Stimmung schnell stützen", so ein Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nachgeben.

Der DAX wird vorbörslich zeitweise mit einem Minus von 0,32 Prozent auf 15'821 Punkte erwartet. Am Dienstag schloss er an der Nulllinie mit 0,05 Prozent im Plus bei 15'872,13 Punkten.

Der DAX dürfte am Mittwoch im Nachgang der Wall Street einige Punkte abgeben. In New York hatten erneute Sorgen um den Bankensektor am Vorabend die Kurse belastet. Die hiesigen Börsen dürften dies nun nachvollziehen, denn die meisten Verluste gab es in den USA erst nach dem europäischen Handelsschluss. Die konjunkturelle Zuversicht bleibt gedämpft nach erneut schlechten Nachrichten von der US-Regionalbank First Republic.

Nahe der 16'000-Punkte-Marke und dem Rekordhoch von 16 290 Zählern fehlen den Anlegern am deutschen Aktienmarkt weiter die Kaufargumente. Die Aufmerksamkeit wandert nun auch in Deutschland auf diverse Quartalsberichte.

Zur Wochenmitte stehen auch abermals einige Wortmeldungen aus den Reihen der EZB auf dem Programm. An den Finanzmärkten wird derzeit verstärkt auf geldpolitische Äusserungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmässigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint aktuell ebenso möglich zu sein wie eine grössere Anhebung.

An der Wall Street war am Dienstag für Anleger Zurückhaltung geboten.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,01 Prozent bei 33'531,72 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss 1,98 Prozent tiefer bei 11'799,16 Zählern.

Belastend wirkte sich die jüngste Welle an Unternehmenszahlen aus, die nicht durchweg überzeugt hat. Einige möglicherweise richtungsweisende Zahlenausweise standen zum Handelsschluss noch aus. Erst nach Börsenschluss veröffentlichen die Google-Mutter Alphabet und Microsoft und Texas Instruments ihre Zahlen. Anleger blickten den Geschäftszahlen dieser Technologie-Giganten mit einiger Nervosität entgegen, beschrieben Marktteilnehmer die Stimmung.

Vor den Zahlen aus der Technologiebranche und den Daten zur Verbraucherstimmung "liegt Vorsicht in der Luft", befindet Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Money and Markets von Hargreaves Lansdown. Aus den Daten versuchten die Anleger herauszulesen, inwieweit die Furcht vor einer Wirtschaftsschwäche entweder die Marketing-Budgets der Unternehmen oder die Kaufentscheidungen der Verbraucher beeinflusse, fügte sie hinzu. Andere Marktbeobachter nannten den Haushaltsstreit in Washington als zusätzlichen Belastungsfaktor für die Börse. Sollten sich die Parteien nicht einigen, droht den USA im Juni die Zahlungsunfähigkeit.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Fernost bewegen sich zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei gegen 8:05 Uhr unserer Zeit um 0,65 Prozent auf 28'433 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,34 Prozent auf 3'276 Zähler. Aufwärts geht es auch in Hongkong: Hier legt der Hang Seng gleichzeitig um 1,19 Prozent auf 19'852 Stellen zu.

Als tendenzielle Belastung erweisen sich die US-Börsen, wo schwache Konjunkturdaten und die Furcht vor einer neuen Bankenkrise die Indizes abwärts geführt haben. Die regionale US-Bank First Republic Bank hat im ersten Quartal deutlich schlechter als erwartet abgeschnitten und litt unter dem massiven Abzug von Einlagen. Abgemildert werden die negativen Vorgaben durch die US-Futures, die nach guten Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft im Plus notieren.

Am japanischen Markt lastet nach zwei Handelstagen mit Gewinnen zudem die Unsicherheit über die Aussichten in Wirtschaft und bei Unternehmenszahlen. Auch der feste Yen drückt auf die Aktienkurse. Auch in Schanghai belastet die Sorge vor einer möglichen Rezession die Kurse zeitweise etwas.

Am Hongkonger Markt geht es nach Verlusten im frühen Geschäft nun aufwärts. Teilnehmer sehen eine Erholungsbewegung nach einigen schwachen Handelstagen. Analysten von CICC sind der Auffassung, dass der Abschwung der vergangenen Tage zu möglichen Kaufgelegenheiten geführt habe. Auf längere Sicht seien Aktien in Hongkong vielversprechend, weil die Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft zu Verbesserungen bei den Unternehmensergebnissen führen dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires