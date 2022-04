Schnäppchenjäger am Markt: SMI und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen auf Erholungskurs

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt dürfte es am Dienstag zu einer Gegenbewegung kommen.

Der SMI zeigt sich vorbörslich um 0,92 Prozent höher bei 12'202,4 Punkten. Am Montag schloss er 1,41 Prozent im Minus bei 12'084,98 Punkten.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI gaben zum Wochenbeginn kräftig nach. Am Abend ging es noch um 1,80 Prozent auf 1'868,21 Zähler bzw. um 1,22 Prozent auf 15'544,41 Einheiten abwärts.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf neue Konjunkturdaten aus den USA. Erwartet werden einige Zahlen vom Immobilienmarkt, daneben Auftragsdaten aus der Industrie und ein Indikator für die Verbraucherstimmung. Aus den Reihen der grossen Notenbanken äussern sich einige hochrangige Vertreter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Markt dürfte es am Dienstag zu einer deutlichen Erholung kommen.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen 1,6 Prozent auf 14'146,5 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex wieder über die psychologisch wichtige Marke von 14'000 Punkten steigen. Am Montag beendete er den Tag 1,54 Prozent tiefer bei 13'924,17 Zählern.

Eine Aufholjagd an der Wall Street im späten Montagshandel und Kursgewinne in China liefern am Morgen positive Vorgaben. "Die Schnäppchenjäger sind da. Nach den Verlusten der vergangenen Tage wagen sich jetzt die ersten Käufer aus der Deckung. Die ersten Mutigen nutzen die gesunkenen Kurse wieder zum Einstieg", schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Mit Quartalszahlen im Blick steht am Dienstag die Deutsche Börse sowie einige Unternehmen aus den Reihen hinter dem Dax, bevor am Abend nach US-Börsenschluss mit Microsoft und Alphabet die ersten US-Schwergewichte aus dem Technologiesektor die Bücher öffnen. Die US-Bank JPMorgan erwartet im Wochenverlauf eine Erholungsrally an den Aktienmärkten. Diese seien überverkauft und die Stimmung allgemein sei schlecht, was Anleger zu strategischen Käufen nutzen könnten, schrieb Analyst Marko Kolanovic.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten zum Wochenbeginn ihre frühen Verluste abschütteln.

Der Dow Jones rückte nach einem schwachen Start in die Gewinnzone vor und beendete die Montagssitzung letztlich 0,70 Prozent höher bei 34'049,46 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite drehte im Handelsverlauf ins Plus und schloss 1,29 Prozent stärker bei 13'004,85 Zählern.

Somit konnte sich die Wall Street trotz des schlechten Umfelds etwas von ihren Vortagesverlusten erholen. Unterstützung lieferte dabei die gerade angelaufene Bilanzsaison.

Unternehmensseitig sorgte für Aufsehen, dass der Kurznachrichtendienst Twitter einer Übernahme durch Tesla-Milliardär Elon Musk zugestimmt hat.

Ungeachtet dessen lastet weiterhin eine verstärkte Zinsangst auf der Stimmung der Anleger. Insbesondere Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell über einen grossen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai hatten die zuvor gute Marktstimmung kippen lassen. Hinzu kam am Montag die Sorge um die Auswirkungen der chinesischen Corona-Politik auf die Weltwirtschaft. Nach der Entdeckung von einigen Dutzend Infektionen in Peking müssen sich alle 3,5 Millionen Einwohner des grössten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Dienstag Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,66 Prozent auf 26'766 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,94 Prozent auf 2'956 Punkte rauf. Der Hang Seng klettert derweil in Hongkong um 1,89 Prozent auf 20'245 Stellen.

Nach den teils massiven Einbussen zum Wochenstart kommt es am Dienstag an den asiatischen Börsen zu einer Erholungsbewegung. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo die Indizes nach anfänglichen Verlusten noch den Dreh deutlicher ins Plus geschafft hatten. Auch die Ölpreise zeigen sich etwas erholt. An der allgemeinen Nachrichtenlage hat sich kaum etwas geändert, allerdings sanken in den USA die Anleiherenditen nach ihrem jüngsten Anstieg etwas deutlicher, was der Stimmung für Aktien zuträglich ist.

Für etwas Zuversicht in China sorgt, dass die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für Deviseneinlagen leicht gesenkt hat. Damit soll die Liquidität des Bankensystems erhöht werden. Am Devisenmarkt hat der Yuan darauf seine Abwärtstendenz zunächst zumindest gestoppt, er kann sich zum Dollar minimal erholen.

Börsianer sprechen zunächst aber von kaum mehr als einer technischen Gegenbewegung und Schnäppchenkäufen, auch weil in China weitere Lockdowns drohen im Zuge der dort weiter verfolgten Null-COVID-Strategie. Nachdem für die Hauptstadt Peking Massentests angekündigt wurden, geht die Sorge um, dass es auch wie in anderen Metropolen wie Schanghai zu Lockdown- und Quarantäne-Massnahmen kommen könnte, die die wirtschaftliche Aktivität empfindlich dämpfen - mit negativen Folgen auch für die globale Wirtschaft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires