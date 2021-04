SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit Gewinnen starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,3 Prozent höher bei 11'221 Punkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag voraussichtlich zögerlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,03 Prozent im Plus bei 15'284 Punkten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag freundlich.

Zwar eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Rückgang, im weiteren Handelsverlauf konnte er aber klar ins Plus drehen und den Tag letztlich 0,67 Prozent stärker bei 34'043,49 Punkten beenden. Der NASDAQ Composite baute seinen anfänglichen Gewinn aus und ging 1,44 Prozent höher bei 14'016,81 Zählern in den Feierabend.

Von US-Präsident Joe Biden geplante Steuererhöhungen hatten am Donnerstag für Verluste gesorgt. Investoren wägten nun laut Experten die Auswirkungen höherer Steuern gegenüber den positiven Effekten ab, die die mit den Konjunkturprogrammen einhergehenden Investitionen in die US-Infrastruktur bringen. Die weiter lockere Geldpolitik stützte die Aktienkurse in der Nähe ihrer Rekordhochs. Die in einigen Teilen der Welt rasant steigenden Corona-Zahlen dämpften aber die Stimmung.

An diesem Freitag aber sorgten robuste Konjunkturdaten aus den USA für Erleichterung. So stiegen die vom Forschungsunternehmen IHS Markit ermittelten Indexwerte für April für den Bereich Dienstleistungen und für den Industriesektor. Die Daten deuten auf einen robusten Aufschwung in der grössten Volkswirtschaft der Welt hin. Ferner zogen die Verkäufe neuer Häuser im März stark an und erholten sich damit von den Folgen eines harten Wintereinbruchs.

Auf Unternehmensseite richteten sich die Blicke auf Intel. Gesunkene Umsätze im Geschäft mit Rechenzentren und ein scharfer Rückgang der Bruttogewinnmargen als Signal von Marktanteilsverlusten verdarben den Anlegern die Laune. Unter anderem standen auch American Express und die Snapchat-Mutter Snap mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger.

ASIEN

Am Montag können die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zulegen.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (06:30 Uhr) einen gewinn von 0,47 Prozent bei 29'157,08 Punkte.

Auch in China dominieren die Bullen. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,19 Prozent auf 3'480,68 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong klettert derweil um 0,08 Prozent auf 29'102,10 Zähler.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires