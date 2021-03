SMI wenig bewegt -- DAX freundlich -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt schalten Anleger einen Gang zurück.

Der SMI legte kurz nach Handelsbeginn zu und pendelt mittlerweile um den Vortagesschluss.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notieren unterschiedlich. Während der SLI hinzugewinnt, tendiert der SPI seitwärts.

Händler beschreiben das Geschäft als uneinheitlich. Die Stimmung sei dank positiven Vorgaben von den Börsen in den USA und in Fernost gut. Und sie werde durch Konjunkturzahlen aus Deutschland noch verbessert. Das ifo-Geschäftsklima stieg mit 96,6 Punkten auf den höchsten Wert seit Juni 2019. Auch in Italien hellte sich die Unternehmensstimmung auf. Dies seien zusammen mit den forcierten Impfkampagnen weitere Puzzle-Teilchen, für das Bild einer sich rasch erholenden Weltwirtschaft, sagt ein Händler. Doch wieder einmal werde der SMI von seinen Schwergewichten ausgebremst, heisst es am Markt. Die Chancen seien aber weiterhin intakt, dass der Leitindex auf den vierten Wochengewinn in Folge zusteuere. Zudem rücke auch das im Februar 2020 noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie markierte Allzeithoch des SMI bei 11'270 Punkten wieder in die Nähe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag von seiner freundlichen Seite.

Der DAX stieg zum Handelsstart 0,64 Prozent auf 14'714,59 Punkte und gewinnt auch weiterhin.

Trotz Rückenwind von der Wall Street und gutem Geschäftsklima in Deutschland hat es der DAX am Freitag nicht ganz an das jüngste Rekordhoch heran geschafft. Der deutsche Leitindex gewann in der Spitze ein Prozent auf 14'776 Punkte. Seine Bestmarke aus der Vorwoche liegt bei 14'804 Punkten.

Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect sieht den gemächlichen Anstieg allerdings positiv, komme es so doch nicht zu Überhitzungen. Davor schützt wohl auch die brisante Pandemielage mit weiter steigenden Infektionszahlen, die das Robert Koch-Institut zu einer Warnung vor einer gefährlichen dritten Welle bewegte. Trotz der Corona-Massnahmen hellte sich aber die vom ifo-Institut ermittelte Stimmung in deutschen Unternehmen im März deutlich auf.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag zeitweise uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung tiefer, drehte dann aber in die Gewinnzone und schloss 0,62 Prozent höher bei 32'619,48 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zunächst nach, konnte die Verluste jedoch abschütteln und stand schlussendlich 0,12 Prozent höher bei 12'977,68 Punkten.

Auf die Stimmung drückte Marktbeobachtern zufolge die Zuspitzung der chinesisch-amerikanischen Spannungen sowie zunehmende Sorgen über die weltweiten Lieferketten, da ein gestrandetes Containerschiff weiterhin den wichtigen Suezkanal blockierte.

Beim Dow laufe seit einigen Tagen eine Konsolidierung, "mit der die vorherige Überhitzung abgebaut wird", kommentierte Experte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Die späte Schwäche der vergangenen zwei Handelstage deute darauf hin, dass institutionelle Investoren einen freundlichen Auftakt für Gewinnmitnahmen nutzten. "Dies muss nicht zwingend eine grössere Korrektur nach sich ziehen, sollte aber als Schwächesignal beachtet werden", so Wenner weiter. Wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen besser aus als erwartet, bewegten die grossen Indizes aber bislang nicht.

ASIEN

An den Märkten in Asien ging es am Freitag aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte letztlich um 1,56 Prozent auf 29'176,70 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verzeichnete der Shanghai Composite einen Gewinn von 1,63 Prozent auf 3'418,33 Stellen. In Hongkong notierte der Hang Seng 1,57 Prozent höher bei 28'336,43 Punkten.

Die grösseren asiatischen Börsen haben am Freitag fest geschlossen. Damit endet eine wechselhafte Handelswoche versöhnlich. Auf Wochensicht reicht dies jedoch nicht ganz, um die zwischenzeitlichen Verluste aufzuholen. Im Vergleich zum vergangenen Freitag liegen die wichtigsten Indizes daher etwas im Minus. Die US-Börsen verzeichneten zwar nur leichte Gewinne, konnten sich bis Handelsende aber von anfänglichen Abgaben erholen, was den asiatischen Märkten gute Vorgaben lieferte. Dabei hätten zwei Nachrichten geholfen, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. So erlaubt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den meisten Geschäftsbanken ab Juli wieder Dividenden auszuschütten und eigene Aktien zurückzukaufen. Zudem verdoppelte US-Präsident Joe Biden sein Ziel für die laufende Corona-Impfkampagne.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires