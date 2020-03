Schwankungen bleiben: SMI mit Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Indizes geben nach

Sowohl der heimische Aktienmarkt als auch der deutsche Leitindex weisen negative Vorzeichen aus. Am Donnerstag präsentieren sich die Börsen in Fernost ebenfalls schwach.

SCHWEIZ

Die Unsicherheit über die Dauer der Coronavirus-Krise löst an der Schweizer Börse am Donnerstag einen weiteren Rücksetzer aus.

Der Leitindex SMI notiert auf rotem Terrain, nachdem er zum Start um 1,05 Prozent nachgegeben hatte auf 8'895,18 Punkte.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI verbuchen Abgaben. Sie waren zuvor 0,93 Prozent schwächer bei 1'312,05 Indexeinheiten bzw. mit minus 0,89 Prozent bei 10'809,39 Zählern gestartet.

Nach zwei Tagen mit kräftigen Gewinnen präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Händler sprechen von einer Konsolidierung der jüngsten Entwicklung. "Wir haben in den beiden Vortagen rund zehn Prozent gutgemacht", sagt ein Händler. Eine Atempause sei daher nicht überraschend. Im weiteren Verlauf sei dann wohl wieder alles möglich. "Das einzig Sichere momentan ist, dass wir weiterhin mit grossen Schwankungen leben müssen", so der Händler.

Im weiteren Verlauf könnten Konjunkturzahlen aus Europa und den USA den Markt beeinflussen. Ausserdem veröffentlicht die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Allerdings hat die Zentralbank den Leitzins bereits kürzlich auf 0,1 Prozent gesenkt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt rudert nach zwei Erholungstagen zurück.

Der DAX gab zur Eröffnung am Donnerstag 2,56 Prozent nach auf 9'621,24 Punkte. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich schwach.

Am Dienstag war der Leitindex prozentual zweistellig nach oben geschossen und liess dem am Mittwoch ein 1,8-prozentiges Plus folgen. Um fast 23 Prozent hatte sich der DAX in der Spitze von seinem Vorwochentief erholt - mit einer zeitweisen Rückkehr über die Marke von 10'000 Punkten. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners ist in diesen Sphären "die Luft erst einmal raus" angesichts weiter hoch bleibender Nervosität. "Notenbanken und Politik haben geliefert. Jetzt müssen die Börsen zeigen, dass sie auch ohne neue Hilfspakete stabil bleiben können", so der Experte.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit starken Schwankungen.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial legte 2,33 Prozent auf 21'187,29 Punkte zu, gab in den letzten Handelsminuten aber einen grossen Teil seiner Gewinne ab. Am Dienstag hatte er in einer rasanten Erholung das erwartete Hilfspaket bereits grossteils vorweg genommen und war um 11,4 Prozent hochgesprungen. Solch einen enormen Tagesgewinn hatte es seit 1933 nicht mehr gegeben. Der technologielastige NASDAQ Composite schaffte es unterdessen nicht, die Gewinnzone zu verteidigen und rutschte in den letzten Handelsminuten noch um 0,45 Prozent auf 7'384,30 Punkte ins Minus.

Für positive Stimmung sorgte nach der Federal Reserve nun die US-Politik: Kongress und Regierung haben sich auf ein Stimuluspaket von schätzungsweise 2 Billionen Dollar geeinigt, mit dem die US-Wirtschaft vor den schlimmsten Folgen der Coronavirus-Pandemie geschützt werden soll. Der Gesetzentwurf bringt für viele Amerikaner direkte Finanzhilfen, eine drastische Ausweitung der Arbeitslosenversicherung sowie hunderte von Milliarden an Krediten für kleine und grosse Unternehmen. Zudem erhalten Anbieter im Gesundheitswesen zusätzliche Ressourcen, sollte sich das Coronavirus weiter ausbreitet.

Experten zufolge ist aber nach wie vor mit grösseren Schwankungen an den Börsen weltweit zu rechnen, solange Europa und die Vereinigten Staaten die Ausbreitung des Virus nicht in den Griff bekommen.

ASIEN

Anleger an den Handelsplätzen in Fernost zeigen sich am Donnerstag wieder verunsichert.

In Japan büsste der Nikkei 4,51 Prozent ein auf 18'664,60 Punkte, nachdem er am Vortag seinen prozentual höchsten Tagesgewinn seit 11 Jahren verzeichnet hatte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls bergab, wenn auch nicht so stark: Der Shanghai Composite verlor 0,60 Prozent auf 2'764,91 Zähler, während der Hang Seng 0,80 Prozent im Minus notiert auf 23'338,76 Indexeinheiten.

Weiter dominiert das Abwägen der weltweiten Gegenmassnahmen gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie das Geschehen. An der Wall Street hatten die Indizes zwar zugelegt, allerdings waren sie im Späthandel in einem Schwächeanfall nochmals deutlich von den Hochs zurückgekommen.

Die Volatilität ist für Vikas Pershad, Portfoliomanager bei M&G Investments, ein Zeichen dafür, dass die Anleger eine ganze Reihe widersprüchlicher Informationen verarbeiten müssten. Er spricht von einer "Verbindungsunterbrechung der gegenwärtigen Welt und der an den Märkten eingepreisten Zukunft". Positiv seien die Massnahmen in den USA zu werten mit direkter Unterstützung der Konsumenten, weil dies gut sei sowohl für die Verbraucherstimmung als auch die fundamentale Situation der Unternehmen in Asien, denn viele Lieferketten dort hingen von den US-Konsumenten ab. In den USA ist das 2 Billionen schwere Massnahmepaket derweil auch vom Kongress verabschiedet worden, zugleich steigt dort aber die Zahl der Infizierten und auch der Toten. Letztere liegt mittlerweile bei 940, während weltweit 470'000 Infektionsfällen 21'200 Todesfälle gegenüberstehen.

Am Ölmarkt fallen die Preise, wobei die Ausschläge aktuell deutlich geringer ausfallen als zuletzt. Der Goldpreis gibt um 0,8 Prozent nach. Laut den Experten der Commerzbank dürfte die Goldnachfrage unter der Ausgangssperre im wichtigen Goldabnehmerland Indien leiden. Schätzungsweise dürfte die Nachfrage der dortigen Schmuckindusrie um 30 Prozent sinken.

