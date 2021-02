Zinsängste ziehen SMI und DAX nach unten -- Kurssturz an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt weitet seine Vortagsverluste aus.

Der SMI verliert im frühen Handel deutlich

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI geraten ebenfalls unter Druck.

Mit dem Wiederaufflackern der Zinsängste ziehen dunkle Wolken auf. So sind die Vorgaben aus den USA tiefrot, verlor doch der Dow Jones rund 1,8 Prozent und der Nasdaq 100 gar 3,6 Prozent. In Asien büsst der Nikkei derweil rund 4 Prozent ein. Der SMI hält sich dank seine defensiven Ausrichtung vorläufig noch etwas besser.

Der Zinsschock kam am Vortag mit einem Anstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf bis zu 1,60 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Februar 2020. Bei den Investoren verstärke sich die Meinung, dass die Inflation zunehmen und die US-Notenbank zu einer Straffung ihrer Geldpolitik zwingen werde, heisst es in Marktkreisen. Die Beruhigungspillen, die Fed-Chef Jerome Powell Mitte der Woche noch zu verbreichen versuchte, seien an den Märkten offenbar ohne grosse Wirkung geblieben.

DEUTSCHLAND

Am Freitag geht es für den DAX weiter nach unten.

Der DAX notiert zum Ertönen der Startglocke 1,39 Prozent im Minus bei 13'685,80 Punkte.

Am Vortag noch hatte der DAX einen kurzen Ausflug über die 14'000 Punkte gewagt und war in Richtung seines Rekordhochs vom 8. Februar bei 14'169 Punkten gelaufen. Doch rasch setzten dann Gewinnmitnahmen ein. Schon seit längerem erweist sich die runde Marke von 14'000 Punkten als zu hohe Hürde.

"Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem die höheren Zinsen sowohl den Finanzplanern der Unternehmen als auch den Finanzministern der Staaten Sorgenfalten auf die Stirn treiben", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Einer der Gründe sei unter anderem das stark zunehmende Angebot an Staatsanleihen, da Hilfspakete für die Wirtschaft weltweit überwiegend darüber finanziert würden. Das sorge für fallende Kurse dieser Papiere und damit für steigende Renditen. Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK sagte darüber hinaus: Auch wenn Notenbanken argumentierten, dass höhere Zinsen die sich aufhellenden Wirtschaftsaussichten widerspiegelten, seien Aktien zum Teil sehr hoch bewertet.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt dominierten am Donnerstag die Bären.

So eröffnete der Dow Jones quasi unverändert und fiel anschliessend weit in die Verlustzone. Letztlich beendete er den Handel mit einem Abschlag von 1,76 Prozent auf 31'400,50 Punkte. Noch deutlicher im Minus stand schlussendlich aber der NASDAQ Composite, nachdem er bereits zum Start verloren hatte. Er brach satte 3,52 Prozent auf 13'119,43 Zähler ein.

Nach dem deutlichen Kursanstieg am Vortag mit einem weiteren Rekord für den Dow Jones Industrial traten die Anleger am Donnerstag auf die Bremse. Die steigenden Renditen an den Anleihenmärkten aus Furcht vor anziehender Inflation drückten auf die Stimmung der Anleger, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. So verblassten nun auch wieder die am Vortag verbuchten Kursgewinne, ausgelöst von beschwichtigenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Geldpolitik und positiven Impfstoffnachrichten von Johnson & Johnson. Investoren seien mehr und mehr überzeugt, dass die Inflation zunehme und die Notenbank zu einer Straffung ihrer Geldpolitik veranlasse, führte Erlam aus.

ASIEN

Am Freitag lastet ein starker Zinsanstieg auf der Börsenstimmung in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei knickt 3,99 Prozent auf 28'966,01 Punkte ein (Stand: 07:30 MEZ).

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 1,61 Prozent auf 3'527,50 Zähler nach unten. Derweil verbucht der Hang Seng in Hongkong ein Kursminus in Höhe von 2,92 Prozent auf 29'195,54 Einheiten.

Nachdem die US-Anleiherenditen abermals sprunghaft gestiegen waren und die US-Börsen darauf einknickten, ist am Freitag die Stimmung in Asien getrübt. Dass in Japan verschiedene japanische Präfekturen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen lockern oder aufheben wollen, stützt nicht.

Verkauft werden - wie am Donnerstag in den USA - vor allem die Technologiewerte. Diese sind besonders anfällig für steigende Anleihezinsen, weil sich ihre Bewertung sehr stark auf die zukünftig erwarteten Gewinne stützt. Diese wiederum werden bei steigenden Renditen stärker diskontiert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires