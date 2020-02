Indizes in Fernost im Minus

In Asien setzen sich rote Vorzeichen durch.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt hielt auch am Dienstag der Corona-Schock weiter an.

Der Leitindex SMI drehte nach einem freundlichen Start ins Minus und beendete den Handelstag 2,19 Prozent schwächer bei 10'478,51 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI schlossen auf rotem Terrain. Sie verloren 2,03 Prozent auf 1'600,48 Punkte bzw. 2,02 Prozent auf 12'665,47 Punkte.

Es war nur eine kurze Erholung: Der Schweizer Aktienmarkt hat im Verlauf des Dienstagvormittags das Vorzeichen gewechselt und und schloss damit an den Kursrutsch vom Vortag an. Auch an anderen europäischen Handelsplätzen kam es im Verlauf des Vormittags zu einem Stimmungsumschwung.

Zwar sei am Markt keine Panik spürbar, sagten Händler. Mehr und mehr werde jedoch den Investoren bewusst, dass das Coronavirus in der Weltwirtschaft Spuren hinterlassen werde. "Die Folgen der Pandemie werden sich bald auch in den Unternehmenszahlen niederschlagen", meinte ein Händler. Er vermutet, dass bald entsprechende Gewinnwarnungen publiziert werden müssen. Für Zukäufe sei es daher viel zu früh, so seine Einschätzung.

DEUTSCHLAND

Nach dem Ausverkauf am Vortag setzte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag seine Abwärtsbewegung fort.

Der DAX hatte den neuen Handelstag zwar mit einem Zuwachs begonnen, im weiteren Verlauf gab er seine anfänglichen Aufschläge aber schnell wieder ab und fiel wieder unter die 13'000er Marke. Am Abend ging er 1,88 Prozent leichter bei 12'790,49 Punkten in den Feierabend.

"Die Anleger machen sich weiter Sorgen, dass aus der Coronavirus-Epidemie noch eine ausgewachsene Pandemie wird", erklärte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Entsprechend halbherzig sei nach dem Rutsch zu Wochenbeginn am Morgen der Erholungsversuch in Europa gewesen. Der Anstieg der Infektionen in Südkorea, dem Iran und Italien sorge für Nervosität. Es sei nun wohl zumindest mehr Geduld gefragt als in jüngster Vergangenheit, bis der Markt seine Verluste wieder abschütteln könne.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie bleibt allgegenwärtig. Nach Einschätzung der Devisenmarkt-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank sind es gerade die Reaktionen der Politik auf die Virus-Entwicklung, die den Anlegern aktuell Kopfschmerzen bereiten. Ihre Entscheidungen, Regionen abzuriegeln, Reisebeschränkungen einzuführen und die Neujahrsferien zu verlängern hätten schon in China die Wirtschaft teilweise lahmgelegt. Die Lage in Italien schüre Ängste, dass auch in Europa an sich sinnvolle Eindämmungsmassnahmen die Konjunktur ausbremsen.

WALL STREET

Nach den heftigen Verlusten zu Wochenbeginn scheiterte die Wall Street am Dienstag mit ihrem anfänglichen Erholungsversuch.

Der Dow Jones eröffnete etwas höher und hielt sich zunächst auf grünem Terrain. Im Verlauf fällt er jedoch deutlich zurück. Im späten Geschäft fiel das Börsenbarometer dann unter die psychologisch wichtige Marke von 27'000 Zählern. Zuletzt stand ein Minus von 3,15 Prozent bei 27'081,36 Punkten an der Tafel. Im Tagestief verbuchte der Dow Jones einen Verlust von mehr als 1'000 Indexpunkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite wies eine ähnliche Tendenz aus: Nach einem positiven Handelsstart rutschte auch er weit in die Verlustzone ab und beendete den Tag dann 2,77 Prozent niedriger bei 8'965,61 Zählern

Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist erneut gestiegen. In China hat die Epidemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation zwar ihren Höhepunkt überschritten, allerdings hat sich die Krise in anderen Ländern verschärft.

Die hohe Zahl der mit dem Virus Infizierten in Italien könne die Stimmung der Konsumenten und in den Unternehmen nicht nur in Europa stark eintrüben, sondern möglicherweise auch in den USA, sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Bank UBS. Die nächsten zwei Wochen könnten darüber entscheiden, wie heftig die Epidemie letztlich wird. "Sollten Europa und Nordamerika zu ähnlich drastischen Massnahmen zur Eindämmung greifen müssen wie China, dann würde das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr erheblich darunter leiden", sagte Haefele.

ASIEN

Zur Wochenmitte herrscht an den Handelsplätzen in Asien weiterhin Verunsicherung.

In Japan fällt der Nikkei derzeit um 0,79 Prozent auf 22'426,19 Punkte zurück.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,35 Prozent auf 3'002,45 Indexeinheiten, während der Hang Seng 0,84 Prozent einbüsst auf 26'666,68 Zähler.

Die Zweiteilung des asiatischen Aktienmarktes setzt sich am Mittwoch fort: Einerseits zum Teil deutliche Abschläge stehen Aufschlägen an anderen Börsen der Region gegenüber. Gemein haben die Handelsplätze allerdings, dass sie sich im späten Geschäft von ihren Tagestiefs erholen. Händler bestätigen, dass sich wieder alles um das Coronavirus drehe. Während China weiter eine verlangsamte Ausbreitung der Seuche meldet, scheint sich die Lungenkrankheit weltweit immer weiter auszubreiten. Aus immer mehr Region der Welt werden Erkrankungen gemeldet.

Die Gesundheitsbehörden in den USA gehen von einer Ausbreitung des Coronavirus aus und bereiten sich auf eine Pandemie in den USA vor. Die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie sind derweil in China bereits zu beobachten: Die Wirtschaft Hongkongs ist im vierten Quartal um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft - allerdings auch belastet von den regierungskritischen Unruhen. "Das Bild ist kein gutes. Asiatische Aktien dürften unter Druck und akut anfällig für negative Schlagzeilen rund um das Virus bleiben. (...)", sagt Marktanalyst Jeffrey Halley für die Region Asien-Pazifik von Oanda. Vor allem aus Südkorea kommen beunruhigende Nachrichten zur Ausbreitung der Seuche.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires