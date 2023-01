Berichtssaison nimmt Fahrt auf: SMI fällt hinter die Nulllinie zurück --- DAX stabil -- Börsen in Japan und Hongkong letztlich uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt fällt am Donnerstag unter sein Vortagsniveau zurück.

Der SMI gewann zu Handelsstart 0,17 Prozent auf 11'425,41 Zähler, rutscht allerdings im weiteren Verlauf auf rotes Terrain ab.

Die Nebenwertindizes: Der SPI präsentiert sich im Minus, nachdem er bereits zu Handelsbeginn 0,02 Prozent auf 14'646,82 Einheiten verloren hatte. Der SLI hält sich im Plus, nachdem er schon 0,32 Prozent im Plus bei 1779,26 Punkten gestartet war.

Die defensiven Schwergewichte bremsen den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag aus. Nach einem freundlichen Start schien der Leitindex SMI gar sein bisheriges Jahreshoch ins Visier zu nehmen. Dass er mittlerweile in einer engen Spanne um den Vortagesschluss pendelt, liegt vor allem an den deutlichen Kursverlusten beim Schwergewicht Novartis.

Allerdings macht sich eine gewisse Unentschlossenheit bei Investoren bemerkbar, stellen Händler fest. Denn während die Zahlen der Firmen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 die ohnehin tiefen Erwartungen teilweise durchaus übertreffen, klingen die Ausblicke oft verhalten. Darüber hinaus kündigen zahlreiche Unternehmen in nicht unerheblichen Grössenordnungen Stellenkürzungen an, was als Vorbote einer möglichen Konjunkturabkühlung interpretiert werde. Auf Inflationsseite deute sich zwar eine Abnahme der Dynamik an, aber das Preisniveau bleib unvermindert hoch, ergänzt ein Händler. "Eine potentielle toxische Gemengelage speziell für den zukünftigen Konsum."

Die Berichtssaison wiederum wird an diesem Morgen unter anderem vom Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS fortgesetzt. Der Konzern ist 2022 leicht gewachsen. Steigende Kosten drückten aber auf die Profitabilität. Mit den im November angekündigten Restrukturierungen will SGS zurück in die Spur.

Aus den hinteren Reihen hat der Industriekonzern Bucher Industries 2022 den Umsatz deutlich gesteigert und stellt nun einen deutlich höheren Gewinn in Aussicht. Neue Aufträge kamen aber etwas weniger herein als im Vorjahr. Beim Blick nach vorne stellt Bucher für 2023 eine Betriebsgewinnmarge unter dem Vorjahreswert in Aussicht, während der Ausblick stabil bleiben dürfte.

Dies passe in das aktuelle Bild, heisst es von Händlerseite. Bei der immer heisser laufenden Berichtssaison überwögen die Gewinnprognosen die teilweise besser als erwartet ausfallenden Ergebnisse immer häufiger. Das mache Kursbewegungen schwerer vorhersehbar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Donnerstag stabil. Der DAX ging 0,43 Prozent stärker bei 15'146,29 Punkten in den Handel und bewegte sich auch im Anschluss leicht im Plus. Im weiteren Verlauf notiert das Börsenbarometer jedoch um seinen Vortagesschlusskurs herum.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben ihre jüngste Zurückhaltung dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen am Donnerstag ein Stück weit aufgegeben. Allerdings gilt dies eher für die zweite und dritte Börsenliga.

Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte mit Zahlen von Sartorius und SAP Licht und Schatten. Klar positive Signale kamen indes aus den USA: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der NASDAQ holten deutliche Verluste immerhin grossteils auf.

WALL STREET

Die US-Anleger agierten am Dienstag wieder zurückhaltender.

Der Dow Jones schaffte dennoch ein kleines Plus und ging 0,31 Prozent höher bei 33'733,83 Punkten in den Feierabend. Der Tech-Index NASDAQ Composite verlor daneben 0,27 Prozent und schloss bei 11'334,27 Punkten.

Unternehmen sorgten im Zuge der allmählich an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison nicht nur für lange Gesichter, sondern konnten auch hier und da überzeugen. Die kurz nach dem Handelsstart veröffentlichten Stimmungsdaten aus der US-Industrie und dem Dienstleistungssektor wirkten sich dagegen kaum aus.

Die von S&P Global ermittelten Stimmungsdaten für Januar fielen einer ersten Schätzung zufolge besser als erwartet aus. Beide Werte liegen aber weiterhin unter der Schwelle von 50, die Wachstum signalisiert. Den US-Kennzahlen von S&P für die Industrie und den Dienstleistungssektor wird allerdings nicht dieselbe hohe Bedeutung beigemessen wie dem "alteingesessenen" ISM-Index, der etwas später im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird.

ASIEN

In Japan und Hongkong zeigten sich unterschiedliche Tendenzen, die Börsen auf dem chinesischen Festland blieben weiter in der Feiertagspause.

In Japan verlor der Nikkei letztlich 0,12 Prozent auf 27'362,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde weiter feiertagsbedingt nicht gehandelt, so kletterte der Shanghai Composite am Freitag bis zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 3'264,81 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong legte zu Handelende um 2,37 Prozent auf 22'566,78 Indexpunkte zu.

Deutliche Gewinne in Hongkong prägten das Börsenbild am Donnerstag im Handelsverlauf in Asien. In Hongkong hatte sich nach der dreitägigen Feiertagspause zum Mondneujahrsfest Nachholbedarf aufgebaut, nachdem sich an den geöffneten Nachbarbörsen der Region und an der Wall Street zu Wochenbeginn Kauflaune breitgemacht hatte.

Die Börsen in Festlandchina blieben auch für den Rest der Woche wegen der Feierlichkeiten um das Neujahrsfest weiter geschlossen.

