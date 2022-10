Nimmt die Fed den Fuss vom Gas? Anleger in Asien in Kauflaune

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt war am Montag von einer positiven Tendenz gekennzeichnet.

Der SMI legte zum Start zu und blieb auch im Anschluss oberhalb der Nulllinie. Er verliess den Handel letztlich 1,7 Prozent stärker bei 10'595,53 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der freundlichen Tendenz des Leitindex zum Handelsstart und verblieben anschliessend beide im Plus. So SPI ging schlussendlich 1,65 Prozent höher bei 13'542,18 Stellen aus dem Geschäft, der SLI beendete den Tag mit einem Plus von 1,83 Prozent bei 1'598,84 Einheiten.

Die Schweizer Börse notierte am Montag unterstützt von Zinshoffnungen fester. Gestützt wurde der Markt laut Händlern von neu aufgekeimten Zinshoffnungen. Am Freitag waren die US-Bondrenditen gesunken, nachdem Vertreter der US-Notenbank Fed angedeutet hatten, sie hätten angefangen über eine Pause bei den Zinserhöhungen zu diskutieren. Im November dürfte die Fed die Leitzinsen noch einmal stark erhöhen, in den Monaten danach aber einen Gang zurückschalten, wird nun am Markt erwartet. Nach Ansicht der UBS unterstreicht diese Rally die Einschätzung, dass die Märkte volatil bleiben dürften und sich die Anlegerinnen und Anleger auf bedeutende Bewegungen in beide Richtungen einstellen sollten. "Das ist auch der Grund, warum sich die Investoren vorsichtig verhalten", sagte ein Händler.

Zudem habe der deutsche Einkaufsmanager-Index, der im Oktober schwächer als erwartet ausgefallen ist, die Gewinne abschmelzen lassen, heisst es am Markt. Für Zurückhaltung sorge schlussendlich auch, dass in den kommenden Tagen die Bilanzsaison in eine heisse Phase komme.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart stieg der DAX an.

Der DAX startete freundlich und blieb dann im grünen Bereich. Im Verlauf überstieg das deutsche Börsenbarometer sogar die runde 13'000 Punkte-Marke. Aus dem Handel ging der Leitindex letztlich 1,58 Prozent höher bei 12'931,45 Zählern.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv, dort hatten die Indizes zum Wochenschluss - angetrieben von etwas nachlassenden Renditen am Anleihemarkt - deutlich zugelegt. Vom Einbruch zum Wochenstart an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping liess sich der DAX nicht beeindrucken. Für leichten Auftrieb sorgte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen früheren Starttermin der Gaspreisbremse auslotet und nun der 1. Januar im Gespräch ist. Etwas mehr Vorsicht kehrte dann aber zurück, denn der Einkaufsmanager-Index für die heimische Industrie fiel im Oktober schwächer als erwartet aus. Zudem startet in dieser Woche die Berichtssaison in Deutschland so richtig und am Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über weitere Leitzinsanhebungen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street kauften am Montag verstärkt zu.

Der Dow Jones schloss daraufhin mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 31'500,61 Punkten. Der NASDAQ Composite ging 0,86 Prozent höher bei 10'952,61 Zählern in den Feierabend.

Nach den kräftigen Gewinnen am Freitag liefen die Indizes noch etwas weiter hoch. Die Anleger zeigten sich zeitweise aber etwas zögerlich vor den Zahlen diverser Techgiganten in dieser Woche, so von Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Apple und Amazon.

ASIEN

Am Dienstag dominieren an den Börsen in Asien die Käufer.

In Tokio geht es für den Nikkei zeitweise 1,25 Prozent auf 27'312,02 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite, der am Vortag noch kräftig Federn lassen musste, am Dienstag zeitweise 0,74 Prozent auf 2'999,55 Punkte zu.

In Hongkong ist die Stimmung ebenfalls besser als am Vortag, der Hang Seng verbessert sich zwischenzeitlich um 0,87 Prozent auf 15'313,22 Punkte.

Die deutlichen Vortagesabschläge waren teilweise durch die Entwicklungen auf dem am Sonntag zu Ende gegangenen Volkskongress der KP ausgelöst worden. Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees der KP verstärkte bei den Investoren die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde. Teilnehmer sprechen von einer anhaltenden Vorsicht am Markt. Pekings Betonung der "gemeinsamen Wohlstandsagenda" lasse grosse Unternehmen im Fadenkreuz, was zu einer weiteren Abwendung von grossen chinesischen Technologieunternehmen führe, da der Markt befürchte, dass weitere regulatorische Reformen bevorstehen könnten, so IG-Analyst Yeap Jun Rong. Am Dienstag kommt es zu einer Gegenbewegung.

In Japan stützen weiterhin die Hoffnungen, dass die US-Notenbank bei den anstehenden Zinserhöhungen etwas den Fuss vom Gas nehmen könnte. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journal am Freitag, wonach die Fed von dem erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen könnte. Nachdem bisher mit zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte gerechnet worden ist, könnte der zweite Zinsschritt mit 50 Basispunkten kleiner ausfallen, hiess es in dem Bericht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires