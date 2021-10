SMI vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart moderate Gewinne verbuchen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten vor dem Wochenende dem positiven Trend des Leitindex folgen und zulegen.

Mit einem gut behaupteten Wochenauftakt rechnen Händler an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenauftakt. "Allerdings deutet das Umfeld auf Störfeuer hin", so ein Händler mit Blick auf die weiter anziehenden Ölpreise und die nachgebenden Kurse in Tokio. "Das spricht dafür, dass sich die Anleger vor dem ifo-Index zurückhalten", sagt der Händler. Erwartet wird, dass der wichtige Stimmungsindikator im Oktober weiter zurückgegangen ist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird mit einem leichten Plus erwartet.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

In der Vorwoche war der DAX knapp unter der 50-Tage-Linie seitwärts gelaufen. Das mittelfristigem Trendbarometer liegt aktuell bei 15'564 Punkten. Ein kurzer Vorstoss über 15'600 Punkte verlief am Freitag im Sande. Die Berichtssaison nehme nun auch in Europa richtig Fahrt auf, was den DAX aus seiner Lethargie befreien könne, schrieb der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Die Richtung sei aber völlig offen, so der Experte. Denn die Erwartungen an die Ergebnisse der Unternehmen seien hoch, und jede Enttäuschung könne schnell Verluste zur Folge haben. Die deutliche Zunahme an COVID-19 Fällen lasse die Börsianer derweil noch recht kalt.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Freitag kaum verändert. Nachdem er zwischenzeitlich auf rotes Terrain abrutschte, konnte er wieder in die Gewinnzone drehen und bis zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 35'677,68 Punkte zulegen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel dagegen tiefer ins Minus, nachdem er bereits zum Start nachgegeben hatte. Er verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,82 Prozent auf 15'090,20 Zähler in den Feierabend.

Falkenhafte Äusserungen des US-Notenbankpräsidenten haben die Wall Street am Freitag ausgebremst, nachdem sie zuvor von der bislang überwiegend positiven Bilanzsaison profitiert hatte. Fed-Chef Jerome Powell räumte das Risiko einer höheren Inflation ein. Es sei an der Zeit, die monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren, für Zinserhöhungen sei es indes noch zu früh, so der Fed-Chef via Webcast während einer Podiumsdiskussion zur BIS-SARB Centenary Conference.

Enttäuschende Ausblicke einiger populärer Technologieunternehmen haben derweil die Nasdaq-Indizes ausgebremst. Die bereits am Vorabend veröffentlichten Quartalsberichte von Intel und Snap dämpften die gute Stimmung für Technologiewerte.

ASIEN

Die asiatischen Märkte präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ um 0,86 Prozent auf 28'556,50 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland hingegen steigt der Shanghai Composite um 0,38 Prozent auf 3'596,06 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil marginale 0,09 Prozent fester bei 26'150,24 Einheiten.

Im Fokus steht unter anderem weiterhin der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande. Vor dem Wochenende hatte sich der hochverschuldete Konzern laut Insidern mit der Zahlung fälliger Zinsen für eine Anleihe etwas Luft verschafft.

