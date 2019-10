SMI mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer -- Nikkei kämpft sich auf Jahreshoch

Am heimischen und am deutsche Aktienmarkt ist die Stimmung tendenziell freundlich. Den asiatischen Indizes fehlt es an Schwung.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt tendiert freundlich.

Der Leitindex SMI startete mit plus 0,11 Prozent bei 10'117,58 Punkten und zeigt sich im weiteren Handelsverlauf mit kleinen Aufschlägen.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI legen ebenfalls zu.

Händler hoffen, dass der SMI an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage anknüpfen kann. Sie schliessen aber auch nicht aus, dass im Verlauf die Kurse abbröckeln könnten. Die Anleger dürften einen Gang zurückschalten vor der kommende Woche anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Auch werden am Nachmittag aus den USA Konjunkturzahlen erwartet, die den Markt noch beeinflussen könnten.

Ansonsten ist die Bilanzsaison im vollen Gange: HBM, CFT und Tornos" target="_blank" rel="noopener">Tornos öffneten bereits vor dem Handelsstart ihre Bücher. Wobei Tornos mit einer Gewinnwarnung den Freitag begrüsste.

Hierzulande stehen noch zwei weitere Unternehmen im Fokus: Zum einen hat der Zementkonzern LafargeHolcim ein besser als erwartet ausgefallenes Quartalsergebnis veröffentlicht. Zum anderen hat der Softwarekonzern SoftwareOne an der Börse debütiert. DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich unentschlossen.

Der DAX eröffnete 0,11 Prozent stärker bei 12'886,42 Punkten, anschiessend pendelte er um seinen Vortagesschluss, rutscht dann aber darunter.

Mit 12'914 Punkten war der DAX tags zuvor auf das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres vorgestossen. "Viele schauen beim DAX bereits auf die nächste Runde Marke bei 13'000 Punkten", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Kurzfristig dürfte sie jedoch schwer zu erreichen sein. Aus technischer Sicht ist der Index bereits überkauft und eine Korrektur also überfällig." Das deutsche Börsenbarometer scheint sich zunächst eine Verschanufpause zu gönnen.

WALL STREET

Der US-Leitindex Dow präsentierte sich am Donnerstag letztlich wenig bewegt.

Zwar hatte der Dow Jones hatte den Tag etwas höher eröffnet, kurz darauf war er jedoch ins Minus gedreht, und verblieb auf rotem Terrain. Er beendete den Handel 0,1 Prozent schwächer bei 26'806,69 Punkten. Deutlich legte dagegen schlussendlich der NASDAQ Composite zu, nachdem er bereits zum Start gestiegen war. Er verliess den Handel 0,81 Prozent stärker bei 8'185,80 Zählern.

Uneinheitlich haben sich am Donnerstag die Leitindizes an den US-Börsen gezeigt. Unter den Titeln im Dow enttäuschte vor allem der Mischkonzern 3M mit unerwartet schwachen Quartalszahlen, die den Kurs nach unten drückten.

Für einen Paukenschlag sorgte dabei Tesla: Der Elektroautobauer schloss das dritte Quartal überraschend mit Gewinn ab. Damit konnte Unternehmens-Chef Elon Musk sein Versprechen schwarzer Zahlen doch noch erfüllen, was ihm Analysten in Erwartung hoher Expansionskosten nicht zugetraut hatten. Der Triumph verblasst jedoch bei näherer Betrachtung: Teslas Ergebnis fiel zwar positiv aus, liegt aber dennoch mehr als die Hälfte niedriger als noch vor einem Jahr.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem auch Zahlen von Microsoft, PayPal, eBay und Twitter im Fokus der Anleger.

ASIEN

Asiens Börsen zeigen sich vor dem Wochenende mit schwacher Tendenz.

In Japan der Nikkei schaffte zwar den Sprung auf ein neues Jahreshoch, legte am Ende aber nur noch etwas zu. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,22 Prozent auf 22 799,81 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von 1,37 Prozent.

Der Shanghai Composite pendelt mit minus 0,01 Prozent um seinen Vortagesschluss, der bei 2'940,92 Zählern lag. Parallel verliert der Hang Seng in Hongkong 0,44 Prozent auf 26'678,92 Einheiten (Stand: 07.20 Uhr MESZ)

Eine klare Tagestendenz ist auch am Freitag an den Börsen in Asien nicht auszumachen. Vom US-chinesischen Handelsstreit kommen keine frischen Impulse, so dass die Quartalsberichtssaison die Kurse bei Einzelwerten macht.

An den chinesischen Börsen rückt derweil die in der kommenden Woche stattfindende vierte Plenarsitzung des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas immer stärker in den Fokus. Sie dürfte den Rahmen für die weitere Richtung der Politik vorgeben, mutmasslich auch für Hongkong, wo es seit Monaten zu Protesten für mehr Demokratie kommt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires