SMI höher erwartet -- DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen mehrheitlich rot

Am heimischen Markt geht es am Freitag vorbörslich aufwärts. Der deutsche Leitindex soll ebenfalls fester starten. In Asien halten sich Anleger vor dem Wochenende überwiegend zurück.

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt kommt es im vorbörslichen Freitagshandel zu Gewinnen.

Der Leitindex SMI weist bereits vor Handelsbeginn ein Plus auf.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI werden fester erwartet.

Weiterhin belastend wirkt die hohe Zahl an Corona-Infektionen aus. So wurde in Frankreich einen Tag nach der weiteren Verschärfung der Corona-Massnahmen ein neuer Rekord bei den Infektionsfällen verzeichnet, binnen 24 Stunden wurden weitere 16.096 Menschen positiv getestet. Aber auch Spanien und Grossbritannien melden hohe Neuinfektionen. Hoffnungsvolle Nachrichten gibt es von der Medikamentenfront. Novovax will mit seinem COVID-19-Impfstoff in die Phase 3 starten, wenn es grünes Licht von der Aufsichtsbehörde gibt.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Freitag vorbörslich auf grünem Terrain.

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke am Freitag mit leichten Gewinnen.

Trotz voraussichtlich stabiler Kurse am Freitagmorgen dürfte es für den deutschen Aktienmarkt eine verlustreiche Woche werden. Die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus sind zuletzt europaweit stark gestiegen und haben ihren Tribut gefordert.

Die Pandemie dürfte die Wirtschaft belasten. "Über alle Branchen hinweg werden weitere Stellenstreichungen in Aussicht gestellt", merkte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba an. Auch das Thema Insolvenzen solle man nicht aus den Augen verlieren. An der Börse überwögen gegenwärtig wieder die Risiken.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit starken Schwankungen.

Der Dow Jones eröffnete mit minus 0,18 Prozent bei 26'716,09 Punkten, drehte im Verlauf aber in die Gewinnzone. Von seine Tageshöchstständen musste sich das Börsenbarometer aber verabschieden, am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,20 Prozent auf 26.815,44 Punkte. Der NASDAQ Composite schaffte ebenfalls den Sprung ins Plus, hier stand am Ende ein Aufschlag von 0,37 Prozent auf 10'672,27 Zähler an den Kurstafeln.

Nach dem neuerlichen Kurseinbruch zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet. Vor allem die am Vortag unter die Räder gekommenen Technologiewerte hätten zugelegt, hiess es. Damit seien die jüngsten Befürchtungen über den Zustand der US-Konjunktur etwas in den Hintergrund getreten.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Freitag vor allem abwärts.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei um 0,49 Prozent auf 23'201,91 Indexpunkte zu. (7.00 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,24 Prozent auf 3'215,42 Einheiten ab. In Hongkong verbucht der Hang Seng Verluste von 0,21 Prozent bei 23'262,14 Zählern. (7.00 Uhr MESZ)

Moderat freundliche Vorgaben von der Wall Street sorgen an den Börsen in Asien am Freitag für eine ähnliche Tendenz. Die Gewinne halten sich überwiegend in Grenzen, nachdem es am Vortag zu deutlichen Verlusten gekommen war. Die chinesischen Börsen haben sogar wieder leicht ins Minus gedreht.

Teilnehmer bleiben skeptisch, weil belastende Faktoren wie die steigende Zahl von Corona-Infektionen in vielen Ländern sowie die Unsicherheit wegen der US-Präsidentschaftswahlen stehen weiter im Raum. Ein von der US-Notenbank gefordertes US-Hilfspaket für die Ökonomie lässt zudem weiter auf sich warten, wenngleich es hier zuletzt wieder etwas Bewegung gab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires