SMI im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen vorwiegend schwächer

Die heimischen Märkte verbuchen am Dienstag Gewinne. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf grünem Terrain. Die Indexkurse der wichtigsten Börsen in Asien weisen am Dienstag überwiegend Verluste aus.

SCHWEIZ

Die heimischen Aktienmärkte bewegen sich am Dienstag in der Gewinnzone.

Der Leitindex SMI ging 0,21 Prozent fester bei 10'330,10 Punkten in den Handel und notiert auch anschliessend mit positivem Vorzeichen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI starteten mit Zuschlägen von 0,33 Prozent bei 1'577,84 Stellen bzw. 0,09 Prozent bei 12'843,19 Zählern in den Handelstag. Im weiteren Verlauf bewegen sie sich ebenfalls auf positivem Niveau..

Rückenwind kommt aus den USA. Dort hat der Dow Jones auf die anfänglichen Gewinne in der letzten Handelsstunde noch eine Schippe draufgelegt. Wie bereits zu Wochenauftakt setzen Anleger auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus. Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigten sich hingegen die Börsen in Asien. In China etwa belasteten die bisher wenig ergiebig verlaufenen Verhandlungen im Handelsstreit mit den USA. Kurz nach dem Handelsbeginn richteten sich die Blicke der Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland, der die Stimmung weiter aufhellte. Die BIP-Zahlen beim Nachbarn im Norden jedenfalls waren laut Experten ein "einziges Desaster". Je nach Nachrichtenlage schliessen Händler eine zunehmende Tendenz zu Gewinnmitnahmen nicht aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag optimistisch.

Auf der DAX-Tafel waren zu Beginn der Dienstagssitzung Gewinne von 0,54 Prozent bei 13'136,77 Punkten zu beobachten. Auch anschliessend zeigt er sich mit grünem Vorzeichen.

Kurz nach dem Handelsbeginn richteten sich die Blicke der Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland, der die Stimmung weiter aufhellte.

Trotz bestehender Spannungen halten die USA und China an der Umsetzung ihres vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelskrieges fest. Nach einem Telefongespräch zwischen dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin mit Chinas Vizepremier Liu He in der Nacht zum Dienstag hiess es in Washington, dass beide Seiten "Fortschritte" sähen. Die chinesische Seite sprach von einem "konstruktiven Dialog".

"Der Phase-1-Deal ist auf Kurs", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Offensichtlich seien die USA mit den gestiegenen chinesischen Bestellungen für US-Produkte zufrieden. Von dem aus Washington regelmässig angedrohten Ausstieg aus dem vorläufigen Handelsabkommen sei keine Rede mehr. "Bei aller Euphorie sollten die Anleger aber eines nicht vergessen. Das bestehende Abkommen ist eher ein Waffenstillstand als ein Handelsabkommen. Der Grossteil der Zölle ist weiterhin in Kraft", warnte Altmann.

WALL STREET

An der Wall Street übernahmen am Montag die Bullen das Ruder.

Der Dow Jones eröffnete den Handel stärker und konnte anschliessend weiter in die Gewinnzone vordringen, um letztlich 1,35 Prozent höher bei 28'308,46 Zählern zu schliessen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hielt sich bis auf kurze Rücksetzer ebenfalls auf grünem Terrain, markierte bei 11'462,05 Zählern ein Allzeithoch und ging um 0,6 Prozent höher bei 11'379,72 Punkten aus dem Handel.

Dank Hoffnungen auf Mittel gegen das Coronavirus legten die US-Märkte am Montag weiter zu. US-Präsident Donald Trump erteilte eine Notfallgenehmigung für die Behandlung von Corona mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Virus enthält. Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hatten. Allerdings ist diese Behandlungsmethode in den USA bereits weit verbreitet, und einen überzeugenden Nachweis für ihre Wirksamkeit gibt es - noch - nicht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag vorwiegend im Minus.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei um 1,35 Prozent auf 23'296,77 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite derweil 0,36 Prozent auf 3'373,58 Zähler.

In Hongkong gab der Hang Seng letztlich 0,26 Prozent auf 25'486,22 Punkte ab.

Stützend wirkten weiter die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Dazu kamen positive Vorgaben der Wall Street. Abgaben verzeichneten dagegen die chinesischen Handelsplätze, wo Gewinne aus dem frühen Geschäft nicht behauptet werden können. Allerdings kam auch kein Verkaufsdruck auf. Hier belastete etwas, dass die angekündigten Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die am Dienstag im Rahmen einer Telefonkonferenz fortgesetzt wurden, wenig konkret geblieben sind. Ein Sprecher des US-Handelsministeriums sprach lediglich von einem "konstruktiven Dialog". Die Aussichten auf eine Annäherung sind ohnehin recht gering, zumal auch US-Präsident Donald Trump ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires