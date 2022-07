SMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen schwächer

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in die Woche starten.

Der SMI wird voraussichtlich an seine Verluste vom Freitag anschliessen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden der Tendenz des Leitindex aller Wahrscheinlichkeit nach folgen.

Am Freitag drückten sehr schwache US-Daten den Markt ins Minus. Der Einkaufsmanagerindex des US-Dienstleistungsgewerbes ist im Juli regelrecht eingebrochen, obwohl sogar ein Anstieg erwartet worden war. Der Index unterstreicht die Rezessionsgefahren für die US-Wirtschaft, die stark vom Service-Bereich abhängig ist. Zuvor hatten bereits sowohl in Deutschland als auch in Frankreich die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe verschreckt, die unter die Wachstumsschwelle gerutscht waren. Ein weiterer Belastungsfaktor blieb die politische Krise in Italien.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird zu Beginn der Woche tiefer erwartet.

Der DAX wird voraussichtlich auf rotem Terrain eröffnen.

Der Dax dürfte mit Verlusten in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG indizierte den Leitindex niedriger. In der Vorwoche hatte er 3 Prozent gewonnen, und sich damit weiter von seinem jüngsten Tief seit November 2020 bei 12'390 Punkten abgesetzt.

Am US-Aktienmarkt waren dann am Freitag vor allem Technologiewerte nach Enttäuschungen aus dem Internetsektor ins Trudeln geraten. Die neue Woche steht laut der Credit Suisse im Zeichen der US-Notenbank. Die Fed gibt am Mittwoch das Ausmass der nächsten Leitzinserhöhung im Rahmen ihrer Zinswende bekannt. Zuletzt waren die zwischenzeitlich spürbaren Sorgen vor einem 1-Prozent-Schritt wieder deutlich abgeklungen - erwartet werden von den meisten 0,75 Prozentpunkte.

Deutschlands drittgrösster Energiekonzern EnBW fordert für den Zeitpunkt, zu dem die Bundesnetzagentur den Weg frei macht für die sofortige Weitergabe der stark gestiegenen Gaspreise an die Kunden, eine Umlage, die den plötzlichen Anstieg gleichmässiger auf mehr Schultern verteilt. "Im Falle der Feststellung einer erheblichen Reduzierung der Gesamtimportmenge eröffnet das Energiesicherungsgesetz die Möglichkeit - entweder über eine Preisanpassung oder über eine Umlage -, die erhöhten Beschaffungspreise weiterzugeben. Dabei halte ich das Umlagesystem für die bessere Lösung", sagte EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer.

WALL STREET

Die US-Märkte verloren am Freitag mitunter deutlich an Wert.

Der Dow Jones verlor 0,43 Prozent und schloss auf 31'899,29 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite rutschte deutlich stärker ab und ermässigte sich um 1,87 Prozent auf 11'834,11 Punkte.

Die Stimmung an der technologielastigen Nasdaq wurde von schwachen Geschäftszahlen des Social-Media-Unternehmens Snap belastet. Die Snap-Aktie stürzte um 39,1 Prozent ab.

Das schwache Abschneiden des Unternehmens wecke Befürchtungen über branchenweit geringere Online-Werbeeinnahmen, hiess es. In ihrem Sog fiel die Aktie der Facebook-Mutter Meta um 7,6 Prozent - Alphabet verbilligten sich um 5,6 Prozent, Pinterest gar um 13,5 Prozent. "Snap belastet den Technologiesektor und andere Bereiche sehr stark", sagte Chefökonom Kent Engelke von Capitol Securities.

Rezessionsängste lassen Anleger "sichere Häfen" ansteuern

Die durch die enttäuschenden Wirtschaftsdaten geschürten Rezessionsängste trieben Anleger in den Rentenmarkt, wodurch dort die Renditen deutlich nachgaben.

Beim Dollar wurden wie beim Rentenmarkt Zinsfantasien etwas ausgepreist, der Dollarindex ermässigte sich um 0,3 Prozent. Der Greenback war in den vergangenen Tagen etwas davon belastet worden, dass ausser der Fed auch andere Zentralbanken ihre Geldpolitik zu straffen begonnen hatten.

Die Erdölpreise wechselten mehrfach das Vorzeichen. Schliesslich gaben sie nach. "Der Rückgang der Nachfrage findet endlich statt", sagte ein Händler mit Blick auf die schwache Kraftstoffnachfrage in den USA. Trotz der Urlaubssaison bleibe die Benzinnachfrage schwach. Inflation und Konjunktursorgen bremsten, hiess es.

Dollarschwäche und heftig nachgebende Marktzinsen trieben den Goldpreis auf den höchsten Stand seit dem 13. Juli. Zudem profitierte das Edelmetall von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Hafen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Montag bergab.

In Tokio geht es für den japanischen Leitindex Nikkei 0,80 Prozent auf 27'692,69 Punkte nach unten (08:10 Uhr MEZ).

Ebenfalls schwächer präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite gewinnt am Montag 0,76 Prozent auf 3'245,08 Punkte hinzu. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich unterdessen mit 1,19 Prozent tiefer bei 20'363,79 Punkten. Zurückhaltung prägt zum Start in die neue Woche mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch das Geschehen an den asiatischen Börsen. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte anhebt, nachdem vor kurzem auch 100 Basispunkte noch für wahrscheinlicher gehalten wurden. Dazu kommen Kursverluste der Wall Street zum Ausklang der Vorwoche als Bremser.

Entsprechend geht es an den Börsen der Region nach unten. Die Anleger warteten auf weitere Unternehmensergebnisse, um die Auswirkungen der höheren Finanzierungskosten besser einschätzen zu können, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires