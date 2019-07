Wall Street mit Verlusten -- SMI und DAX gehen in Rot aus dem Donnerstagshandel -- Asiens Börsen schliessen in Grün

An der Wall Street stehen die Vorzeichen auf rot. Der heimische Aktienmarkt und auch der DAX sind ins Minus gerutscht. Die asiatischen Börsen wiesen am Donnerstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab am Donnerstag seine Gewinne ab.

Der Leitindex SMI eröffnete höher, konnte seinen Aufschlag aber nicht nachhaltig verteidigen und verlor bis zum Handelsende 0,30 Prozent auf 3'878,08 Einheiten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben ihre Gewinne komplett ab. Sie schlossen 0,39 Prozent schwächer bei 1'520,55 Punkten bzw. 0,25 Prozent tiefer bei 11'986,13 Zählern.

Laut Händlern warteten alle Investoren auf die für den frühen Nachmittag angekündigten News der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB machte den Anlegern zwar Hoffnung, dass ihr Glaube an eine noch lockerere Geldpolitik keine Illusion ist. Am Markt hiess es aber, dass die Wortwahl der EZB weniger entschlossen sei als von einigen für möglich gehalten - und so die Messlatte für die Fed in der kommenden Woche nicht sonderlich hoch gelegt werde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag deutlich schwächer.

Der DAX fiel im Tagesverlauf kräftig zurück, nachdem er zum Start noch gestiegen war. Er beendete den Handel letztendlich 1,28 Prozent im Minus bei 12'362,10 Zählern.

Die Aussicht auf weiteres Billiggeld der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nur kurz deutlicher ins Plus geschoben. Der Leitindex DAX büsste seine zwischenzeitlichen Gewinne ein und rutscht am frühen Nachmittag ins Minus. Mit der jüngsten Rally hatten Anleger den Notenbanken schon viel Vorschuss gegeben. Die Berichtssaison der Unternehmen konnte dem Markt ebenfalls nicht mehr positiv ihren Stempel aufdrücken.

Die EZB öffnet angesichts düsterer Wirtschaftsaussichten und schwacher Inflation die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um die Konjunktur zu stützen. Europas Währungshüter gehen davon aus, dass die Zinsen mindestens über die erste Hälfte des Jahres 2020 auf ihrem aktuellen Niveau oder "darunter" bleiben werden, wie die Notenbank im Anschluss an eine Ratssitzung mitteilte. Diese Entscheidungen der EZB kamen für die Anleger nicht vollkommen überraschend, so dass die erste Euphorie an den Märkten schnell abebbte.

Daneben richtete sich das Interesse auf die Quartalsberichte der Unternehmen. Aus dem DAX berichteten Volkswagen (VW) und BASF über das zweite Quartal, bei BASF sind es endgültige Ergebnisse. Am Vorabend hatte bereits die Deutsche Börse ihr Zahlenwerk veröffentlicht.

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete 0,08 Prozent schwächer bei 27'247,39 Einheiten und gibt danach weiter ab. Daneben verlor der NASDAQ Composite zum Start 0,36 Prozent auf 8'291,29 Punkte und rutscht danach weiter in die Verlustzone.

Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche machte die Europäische Zentralbank den Anlegern schon einmal Hoffnung, dass sie sich mit dem Vertrauen in eine noch lockerere Geldpolitik der Notbanken keine Luftschlösser bauen. Der Glaube an weiterhin grosszügige Währungshüter hat den Anlegern an den US-Börsen am Donnerstag nicht mehr als Kaufargument gereicht.

Im Rahmen der Bilanzsaison stehen die Konzerne wie Tesla, Facebook, PayPal und Dow im Mittelpunkt der Anleger.

ASIEN

An den Börsen in Fernost hielt die freundliche Stimmung auch am Donnerstag an.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 0,22 Prozent bei 21'756,55 Zählern.

Auch im Reich der Mitte waren die Anleger in Kauflaune. So kletterte auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,48 Prozent auf 2'937,36 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 0,25 Prozent zu auf 28'594,30 Zähler.

Positive Vorgaben aus den USA und gute Geschäftszahlen heimischer Unternehmen haben die Börsen auch am Donnerstag noch etwas nach oben getragen. Händler berichteten allerdings von dünnen Umsätzen kurz vor dem EZB-Zinsentscheid im späteren Tagesverlauf, wenn die asiatischen Börsen schon geschlossen sind. In der kommenden Woche stehen Zinssitzungen der US-Notenbank und der Bank of Japan auf der Agenda. Auch dies liess die Anleger zurückhaltend agieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires