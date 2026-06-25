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Geändert am: 25.06.2026 09:35:11

SMI leicht im Plus -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen gespalten

Der heimische Markt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Leitindex verzeichnet ebenso leichte Gewinne. An den Märkten in Asien werden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen verzeichnet.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu.

Der SMI startete 0,26 Prozent tiefer bei 14'081,28 Punkten, legt mittlerweile jedoch leicht zu.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI schliessen sich der freundlichen Tendenz an.

Die nach US-Börsenschluss vorgelegten und mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron fielen zwar sehr gut aus und stützen die Stimmung an den Finanzmärkten. Hierzulande bremsen die defensiven Schwergewichte allerdings stark.

"Die Micron-Zahlen könnten für die Techpapiere nach ein paar schwierigen Tagen den Wendepunkt darstellen", meint ein Händler. Gut für die Stimmung an den Aktienmärkten ist auch die Ölpreisentwicklung: Der Preis für ein Fass der Sorte Brent gab in der Nacht weiter nach.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag leichte Gewinne.

Der DAX startete 0,28 Prozent höher bei 24'810,00 Punkten in den Handel, er legt auch weiterhin zu.

In den wichtigsten US-Indizes ging es am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende noch auf neue Tagestiefs. Umso besser sind allerdings die Vorgaben am Morgen aus Asien. Hier zogen Halbleiterwerte wieder stark an und trieben den japanischen Nikkei 225 sowie den südkoreanischen KOSPI wieder auf ihre jüngsten Rekorde zu. Die Highflyer Kioxia und SK hynix planen auch ein US-Listing, was gut ankam. Derweil sinken die Ölpreise weiter. Tags zuvor hatten sie ihren zwischenzeitlich immensen Anstieg seit März im Zuge des Nahost-Kriegs komplett ausgepreist.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones Industrial ging 0,36 Prozent höher bei 51'850,87 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,43 Prozent tiefer bei 25'476,64 Zählern.

Die Techwerte erholten sich am Mittwoch nur teilweise, nachdem es am Vortag teilweise zu heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gekommen war. Die Anleger warten weiter gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Von ihnen erwarten sich Marktbeobachter Hinweise darauf, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben. Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung bei Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Donnerstag verschiedene Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 4,11 Prozent bei 72'018,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite dagegen um moderate 0,36 Prozent auf 4'125,76 Zähler.

In Hongkong fällt der Hang Seng 1,37 Prozent auf 23'090,27 Punkte.

An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Steile Kursanstiege in Südkorea und Japan stehen Verluste in Hongkong und Australien gegenüber. Vor allem der Technologiesektor erhält einen Schub durch sehr starke Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology, die gepaart sind mit einer beeindruckenden Umsatzprognose. Das Unternehmen hat die Markterwartungen in praktisch jeder von Anlegern genau beobachteten Finanzkennziffer klar übertroffen und seine Prognose angehoben - die Aktien haussierten im nachbörslichen US-Handel. Marktakteure in Asien werten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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