SMI und DAX zurückhaltend -- Asiatische Börsen in Grün

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Freitag vorsichtig.

So eröffnete der SMI 0,16 Prozent leichter bei 11’974.53 Punkten und tendiert auch anschliessend leicht im Minus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI geben aktuell leicht ab.

Belastungsfaktor Nummer eins sind die drei Schwergewichte, die den Markt mit ihren Kursverlusten ins Minus drücken. Denn an und für sich werten Marktteilnehmer die Stimmung als gut. Laut Händlern trage eine gewisse Konjunkturzuversicht dazu bei. Zudem kommt Rückenwind aus den USA.

Dort hat US-Präsident Joe Biden im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet. Biden kündigte auf Twitter an, das Infrastrukturpaket werde Millionen amerikanischer Jobs kreieren. Vor diesem Hintergrund rückten die Sorgen um eine straffere Geldpolitik und steigende Zinsen etwas in den Hintergrund, kommentiert ein Händler. Auch dass die US-Notenbank angesichts der starken finanziellen Lage der US-Banken Einschränkungen von Aktienrückkäufen und Dividenden aufgehoben hat, wird als Unterstützung gesehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendiert am Freitag schwächer.

So startete der DAX quasi unverändert (-0,03 Prozent) bei 15'584,90 Punkten und fällt im weiteren Handelsverlauf in die Verlustzone.

Die Rekordrally bei manchen US-Indizes kam hierzulande kaum an. Der DAX befindet sich weiter in keinem nachhaltigen Trend. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage scheuen Anleger weiter einen Angriff auf die Rekordmarke bei 15'802 Punkten. Der DAX folgt damit den US-Börsen nur mit gedrosseltem Tempo. An der Wall Street sind ihm die Technologie-Indizes der NASDAQ und nun auch der marktbreite S&P 500 mit Höchstständen eine Nase voraus.

"Einerseits zeigt sich seit geraumer Zeit, dass der Spielraum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheint, andererseits werden zwischenzeitliche Rücksetzer zügig wieder aufgeholt", hiess es am Morgen bei der Landesbank Helaba.

In den USA hatte es bei den Anlegern Anklang gefunden, dass Joe Biden im Ringen um billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur Fortschritte macht. Der US-Präsident verkündete eine Einigung mit eine Gruppe von demokratischen und republikanischen Senatoren auf ein Paket für Investitionen in Strassen, Brücken, Verkehrs- und Energienetze. Eine Zustimmung im Kongress gilt damit aber weiter nicht als gewiss.

Ausserdem erhielten die US-Banken im Rahmen eines Stresstests positives Feedback: Die US-Notenbank Fed hob die Einschränkungen von Aktienrückkäufen und Dividenden auf.

WALL STREET

Der Donnerstagshandel war an den US-Märkten von einer positiven Tendenz gezeichnet.

Der Dow Jones legte am Donnerstag deutlicher zu. Am Ende ging es um 0,95 Prozent auf 34'197,08 Zähler aufwärts. Auch der NASDAQ Composite konnte am Donnerstag Gewinne einfahren und markiert bei 14'414,46 Zählern sogar erneut ein Rekordhoch. Mit einem Plus von 0,69 Prozent ging es bei 14'369,71 Indexpunkte in den Feierabend.

Positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Rekordjagd an der Wall Street angefeuert. Sowohl die wichtigsten Technologiewerte-Indizes als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 legten zu und erreichten historische Höchststände. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verzeichnete ebenfalls Gewinne, blieb aber noch etwas von seiner Anfang Mai erreichten Bestmarke entfernt.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken zwar weniger stark als von Ökonomen prognostiziert und die Auftragseingänge für langlebige Güter legten im Mai weniger stark zu als erwartet. Gleichwohl zeigten die Daten, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA fortsetze, schrieben die Fachleute der Landesbank Helaba. Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank würden durch die aktuellen Konjunkturnachrichten Spekulationen auf eine Zinswende nicht forciert. Zuletzt hatte der deutliche Anstieg der Inflation in den USA Befürchtungen geweckt, die Zinsen könnten schneller als erwartet steigen und so Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag mit grünen Vorzeichen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:45 Uhr) einen Gewinn von 0,67 Prozent bei 29'069,35 Einheiten.

Auch in China dominieren die Bullen. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,79 Prozent auf 3'594,80 Zähler. Der Hang Seng legt daneben um 1,14 Prozent auf 29'210,31 Punkte zu.

Konjunkturzuversicht sorgt zum Wochenausklang an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien für eine freundliche Stimmung. Die Börsen folgen damit ihren US-Pendants mit neuen Schlussrekorden beim S&P-500 und beim NASDAQ Composite. Dort sorgte neben gut ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten für Optimismus, dass US-Präsident Joe Biden im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hatte. Auf Twitter schrieb Biden, das Infrastrukturpaket werde "Millionen amerikanischer Jobs" schaffen.

Zugleich schwelten die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik und steigenden Leitzinsen weiter eher im Hintergrund, obwohl es mit den Marktzinsen etwas nach oben ging.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires