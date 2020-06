SMI stabil -- DAX volatil -- Dow leichter -- Tokio letztlich in Rot

Dem heimischen Aktienmarkt fällt es am Donnerstag schwer sich für eine Richtung zu entscheiden. Der deutsche DAX zeigt sich gleichermassen unentschlossen. Der Dow Jones startet am Donnerstag kraftlos in den Tag. Tokio gab am Donnerstag jedoch nach.

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag unentschlossen.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,46 Prozent tiefer bei 9’976,00 Einheiten und wechselte anschliessend mehrfach das Vorzeichen. Aktuell tendiert er um die Nulllinie.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI pendeln derzeit um den Vortagesschlusskurs.

Der Schweizer Aktienmarkt hat damit nach ersten Anlaufschwierigkeiten zu einer Stabilisierung angesetzt. Die Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle und Spekulationen über zusätzliche US-Zölle für europäische Waren hatten die Dividendenpapiere zur Wochenmitte weit nach unten geschickt.

Besonders aus den USA und Lateinamerika kommen beunruhigende Nachrichten zu den Fallzahlen. Denn die Hoffnungen auf einen schnellen Konjunkturaufschwung werden durch die Entwicklung erheblich gedämpft. Es gebe also nach wie vor viele Gründe, im Moment vorsichtig zu sein, warnten Händler. Die Nachrichtenlage sei sehr fragil und könne schnelle Bewegungen in die eine oder die andere Richtung auslösen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag wenig entscheidungsfreudig.

Der DAX startete zwar 0,07 Prozent fester bei 12'102,25 Punkten und wechselte anschliessend mal ins Plus, mal ins Minus. Derzeit zeigt er sich höher.

Nach dem Vortages-Kursrutsch tut sich der DAX auch am Donnerstag phasenweise schwer. Die Anleger agieren nervös. Zeitweise rutschte der Leitindex unter die 12'000-Punkte-Marke, unter der er zuletzt Anfang vergangener Woche notiert hatte.

"Zollängste und Corona-Ängste an einem Tag sind für die deutschen Börsianer zu viel", brachten es die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefs auf den Punkt. Bereits am Mittwoch hatte der DAX wegen der erneut aufgeflammten Corona-Sorgen und der Gefahr weiterer US-Zölle auf Waren aus Europa um fast dreieinhalb Prozent nachgegeben.

Bei den Einzelwerten stehen Bayer und Wirecard im Blick. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern gab am Vorabend einen milliardenschweren Vergleich zu den rechtlichen Problemen in den USA bekannt.

Wirecard stellte Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Die Papiere des im Bilanzskandal feststeckenden Zahlungsabwicklers waren zeitweise vom Handel ausgesetzt. Nach Wiederaufnahme sackten sie bis auf 2,50 Euro ab. Seit der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche und dem Eingeständnis mutmasslicher Luftbuchungen in Milliardenhöhe verloren sie damit fast alles.

WALL STREET

Am Freitag lassen Anleger an der Wall Street Vorsicht walten.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnet mit einem Verlust von 0,32 Prozent bei 25'365,22 Punkten. Der NASDAQ Composite startet daneben kaum verändert in den Tag mir minus 0,1 Prozent bei 9'899,36 Einheiten.

Der kräftige Rückschlag zur Wochenmitte an den US-Börsen setzt sich am Donnerstag angesichts der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle weiter fort. In den USA hat sich die Ausbreitung des Virus in alarmierender Weise wieder beschleunigt. Die Zahl der Neuinfektionen war zuletzt wieder auf das hohe Niveau von April gestiegen. Besonders viele neue Fälle meldeten unter anderem Staaten wie Texas, Florida und Kalifornien. Einige US-Staaten führen nun auch wieder Lockdown-Massnahmen ein: Neben New York verhängten etwa New Jersey und Connecticut eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Bundesstaaten mit stärkerem Infektionsgeschehen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) befürchtet inzwischen, dass die erwartete Rezession noch viel schwärzer ausfällt als bisher gedacht.

Vor diesem Hintergrund hatte die Angst vor der wieder um sich greifenden Corona-Pandemie die Rally bereits am Vortag die Wall Street ausgebremst und für deutliche Abschläge sowohl bei den Standard- als auch den Technologiewerten gesorgt. Der Dow Jones verlor knapp drei Prozent. Händler Andreas Lipkow von der Comdirect Bank hält nun eine ausgedehnte Konsolidierung am amerikanischen Aktienmarkt für möglich. Auch die Ölpreise hatten zuletzt wegen der Sorge um eine mangelnde Nachfrage weiter nachgegeben.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag auf breiter Front Abschlägen hinnehmen müssen.

In Tokio schloss der Nikkei am Donnerstag 1,22 Prozent tiefer bei 22.259,79 Punkten.

In China wurd am Donnerstag wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt. Zuletzt legte auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am Mittwoch um 0,30 Prozent auf 2.979,55 Zähler zu. In Hongkong fiel der Hang Seng am Mittwoch um 0,50 Prozent auf 24.781,58 Punkte.

Die Börsen folgten damit den sehr schwachen Vorgaben der Wall Street und Europas, wo es zur Wochenmitte aus Sorge vor neuen Pandemie-Wellen scharf abwärts gegangen war. Auch unter den Anlegern in Asien nimmt die Sorge vor neuen Wellen von Corona-Ausbrüchen deutlich zu. Vor allem der starke Anstieg von Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten schürt Angst vor neuen Abriegelungsmassnahmen, auch wenn diese vermutlich nur regional begrenzt sein dürften. In einigen US-Bundesstaaten stiegen die Neuinfektionen zuletzt auf Rekordniveaus, und der US-Bundesstaat New York hat wegen der rapiden Zunahme von Coronavirus-Fällen im Süden der USA eine Quarantäne für Besucher aus dieser Region angeordnet. Auch die Nachbarstaaten New Jersey und Connecticut schliessen sich der Massnahme an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires