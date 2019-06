Rote Vorzeichen an der Wall Street -- SMI zum Handelsende stabil -- DAX geht im Minus in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Rot

Der heimische Markt beendete den Handel wenig bewegt. Dagegen gaben der deutsche Leitindex sowie die Börsen in Fernost am Dienstag nach. In den USA dominieren Abschläge das Bild.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab seine Aufschläge wieder ab.

Der SMI eröffnete schwächer, konnte sich aber im Tagesverlauf über die Nulllinie arbeiten. Grund dafür waren die Pharmatitel, die von einem Gerichtsentscheid und der Ankündigung einer Milliardenfusion in den USA profitieren. Schlussendlich gab er seine Aufschläge wieder ab und ging unverändert bei 9'898,90 Punkten aus dem Handel.

Auch der Nebenwerteindex SPI konnte ins Plus drehen, gab aber seine Gewinne wieder ab und schloss marginale 0,01 Prozent stärker bei 11'956,70 Zählern. Parallel notierte der SLI zum Börsenschluss 0,12 Prozent tiefer bei 1'511,19 Einheiten.

In den Fokus rückten zur Mittagszeit Pharmawerte. Die Stärke von Novartis begründeten Händler vor allem mit einem Gerichtsentscheid in den USA zum MS-Mittel Gilenya. So dürfen demnach die dortigen Generikahersteller vorerst keine eigenen Nachahmerprodukte für das Mittel auf den Markt bringen. Gilenya zählt zu den umsatzstärksten Medikamenten des Basler Pharmaherstellers.

Uneins waren sich Händler, wie stark die Fusionsankündigung in den USA hilft. Der Pharmariese AbbVie will den Botox-Hersteller Allergan für rund 63 Milliarden Dollar übernehmen, wie am Dienstagmittag bekanntgegeben wurde. Das dürfte höchstens im Ansatz ein bisschen helfen, sagt ein Händler. Bei Novartis stehe klar der Gilenya-Entscheid im Vordergrund. Ein anderer Händler wiederum sah die Fusion als Treiber.

Wenige Tage vor dem G20-Gipfel, auf dem US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping über den bislang ungelösten Handelskonflikt sprechen wollen, dominierte Zurückhaltung. "Scheitern die Gespräche in Osaka erneut und dann wohl für lange Zeit, würde die Gefahr einer weltweiten Rezession deutlich steigen", warnte die Experten vom Broker CMC Markets in einem Kommentar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag zurückhaltend.

Der DAX startete tiefer und konnte sich anschliessend an den Vortagesschlusskurs vorarbeiten, drehte dann aber wieder auf rotes Terrain. Letztlich verlor er 0,38 Prozent auf 12'228,44 Punkte.

Nach der Zinseuphorie der vergangenen Woche gewinnen am deutschen Aktienmarkt die politischen Unsicherheiten langsam wieder die Oberhand.

Wenige Tage vor dem G-20-Gipfel, auf dem US-Präsident Donald Trump und sein Amtskollege Xi Jinping über den bislang ungelösten Handelskonflikt sprechen wollen, halten sich die Anleger zunehmend bedeckt. Zudem gewinnt der Konflikt zwischen den USA und Iran an rhetorischer Schärfe. Der iranische UN-Botschafter sprach von einem "Wirtschaftskrieg" und "wirtschaftlichem Terrorismus".

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich am Dienstag tiefer.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke marginale 0,02 Prozent höher bei 26'731,61, rutscht dann aber auf rotes Terrain ab. Der NASDAQ Composite eröffnete stabil bei 8'005,27 Einheiten und fällt danach ebenfalls deutlich unter die Nulllinie.

Unweit von Rekordwerten an der Wall Street bleiben die Anleger vorsichtig. Bereits seit Freitag hatte der US-Leitindex einer starken Woche Tribut gezollt, in der die Anleger Signale der grossen Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik gefeiert hatten. Auch die jüngsten schwachen Daten zur Stimmung der amerikanischen Verbraucher, die die Hoffnungen auf sinkende Zinsen unterstützen dürften, sorgten für keine weiteren Kaufimpulse.

Angesichts der immer schärferen Spannungen mit dem Iran und dem nahenden G20-Gipfel mit dem Treffen der Handelskonflikt-Kontrahenten Donald Trump und Xi Jinping fehlen Anschlusskäufe. "Stattdessen dominiert die traditionelle Sicherheitsstrategie mit Anlagen in Anleihen, Gold und Yen", erklärte Marktanalyst Dean Popplewell vom Broker Oanda.

ASIEN

Die Börsen in Asien standen am Dienstag unter Druck.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Abschlag von 0,43 Prozent auf 21'193,81 Punkte.

Auch in China dominierten die Bären. Auf dem chinesischen Festland fieäl der Shanghai Composite um 0,87 Prozent auf 2'982,07 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong gab um 1,15 Prozent nach auf 28'185,98 Zähler.

Nachdem es zunächst nach einem ruhigen Handelsverlauf aussah, drückte im Verlauf ein Bloomberg-Bericht auf die Stimmung, wonach US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit in Betracht ziehen soll, den seit über 60 Jahren bestehenden Verteidigungspakt mit Japan aufzukündigen. Grund sei, dass er einseitig die USA belaste. Ein Ausstieg aus dem Pakt würde eine Nachkriegsallianz gefährden, die zur Gewährleistung der Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum und zum wirtschaftlichen Aufstieg der Region beigetragen hat.

Daneben liess das bevorstehende G20-Gipfeltreffen die Anleger vorsichtig agieren. Dort wollen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping treffen und über den Handelsstreit sprechen. Zur Vorbereitung des Treffens zwischen Trump und Xi hat Chinas Vizepremier Liu He mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert, wie die chinesische Agentur Xinhua berichtete. Beobachter erwarten, dass sich die beiden Regierungschefs lediglich auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche verständigen werden.

Auf die Stimmung drückte zudem der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, nachdem US-Präsident Trump neue Sanktionen verhängt hat, unter anderem gegen den obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires